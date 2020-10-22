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Рівненщина (906) СБУ (10002) сільське господарство (206) урожай (70) НААН (19)

Чиновники НААН на Рівненщині намагалися заволодіти урожаєм на суму понад 60 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України запобігла спробі заволодіння урожаєм держпідприємства "Дослідне господарство "Білокриницького" Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

В межах кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що посадові особи в жовтні цього року вступили в змову з комерційними структурами. Через підробку документів і використання фірм-прокладок зловмисники планували переоформити права на урожай із земель держгосподарства на бізнесменів. Орієнтовна вартість насіння соняшнику, якими збиралися заволодіти зловмисники, становить понад 60 млн гривень.

Правоохоронці затримали 3 комбайни, які незаконно збирали урожай, вантажний транспорт із насінням соняшнику держпідприємства вагою понад 40 тонн.

На вилучену сільгосптехніку та агропродукцію суд наклав арешт.

Тривають слідчі дії.

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Чиновники НААН на Рівненщині намагалися заволодіти урожаєм на суму понад 60 млн грн, - СБУ 01
Чиновники НААН на Рівненщині намагалися заволодіти урожаєм на суму понад 60 млн грн, - СБУ 02
Чиновники НААН на Рівненщині намагалися заволодіти урожаєм на суму понад 60 млн грн, - СБУ 03
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Ровненские мыши Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8528
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22.10.2020 16:38 Відповісти
Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4148 Чиновники НААН на Ривненщине пытались завладеть урожаем на сумму более 60 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5038
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22.10.2020 16:44 Відповісти
У зв'язку з нарощуванням темпів пандемії коронавірусу, і загрозою локдауну економіки України, українці повинні поставити владі ультиматум, щодо заборони експорту продовольства.
І писати на опитувальних бланках: «Косяк на кухні, хліба не замінить !»
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22.10.2020 16:43 Відповісти
Як казав один кіногерой радянського кіно "..знаю одного професора якій намалює 10крб. 60 млн грн. Від оригіналу не відрізниш.." А в нас ціла НАН. Вищій пілотаж...
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22.10.2020 17:01 Відповісти
 
 