Чиновники НААН на Рівненщині намагалися заволодіти урожаєм на суму понад 60 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України запобігла спробі заволодіння урожаєм держпідприємства "Дослідне господарство "Білокриницького" Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
В межах кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що посадові особи в жовтні цього року вступили в змову з комерційними структурами. Через підробку документів і використання фірм-прокладок зловмисники планували переоформити права на урожай із земель держгосподарства на бізнесменів. Орієнтовна вартість насіння соняшнику, якими збиралися заволодіти зловмисники, становить понад 60 млн гривень.
Правоохоронці затримали 3 комбайни, які незаконно збирали урожай, вантажний транспорт із насінням соняшнику держпідприємства вагою понад 40 тонн.
На вилучену сільгосптехніку та агропродукцію суд наклав арешт.
Тривають слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
І писати на опитувальних бланках: «Косяк на кухні, хліба не замінить !»
10крб.60 млн грн. Від оригіналу не відрізниш.." А в нас ціла НАН. Вищій пілотаж...