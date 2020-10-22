Поліція Одещини затримала чоловіка, який застрелив 16-річного брата своєї співмешканки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

16-річний житель Ширяївського району Одеської області помер у реанімаційному відділенні лікарні від вогнепальних поранень грудної клітки і черевної порожнини, завданих співмешканцем його сестри.

Про це повідомляє місцеве відділення поліції, передає Цензор.НЕТ.

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Так, 36-річний чоловік із мисливською рушницею прийшов додому до своєї співмешканки, з якою напередодні посварився, й у дворі почав стріляти. Першим на постріли прибіг її неповнолітній брат і зазнав поранення в груди і живіт. Зупинився правопорушник тільки тоді, коли батько підлітка кинувся до нього і вихопив зброю. Постраждалого негайно госпіталізували, але, на жаль, не врятували.

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Зазначається, що поки родичі займалися госпіталізацією хлопця, стрілець зник. Автомобіль, яким пересувався зловмисник, правоохоронці розшукали на околиці села: чоловік приховав його в яру, а сам вирушив у поля. Через кілька годин оперативно-розшукових заходів правопорушника виявили в райцентрі у знайомих.





Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.