Стрілянина в Запоріжжі: п'яний чоловік поранив жінку і погрожував пістолетом нацгвардійцям, які намагалися його затримати. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Раніше судимий 47-річний чоловік влаштував стрілянину в центрі Запоріжжя.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці чергового патруля, знаходячись поблизу Будинку культури Дніпроспецсталь, почули постріли і побігли на місце, де пролунали звуки. Громадяни повідомили їм, що чоловік із пістолета стріляв у жінку та вказали напрямок, в якому він намагався втекти. Патрульні наздогнали зловмисника, але він чинив активний опір і не випускав з рук предмет, схожий на пістолет, спрямовуючи в бік правоохоронців. Один з громадян, які на той час опинилися у центрі подій, вибив з рук хулігана зброю і допоміг нацгвардійцям одягти йому кайданки", - сказано в повідомленні.
З'ясувалося, що стрілянину влаштував раніше судимий городянин.
"Він перебував у стані алкогольного сп'яніння і пояснив, що здійснив кілька пострілів у бік потерпілої на ґрунті конфлікту і неприязних відносин", - уточнили в поліції.
Поліцейські вилучили револьвер під патрон Флобера "Stalker".
Постраждалу - 27-річну жінку - доставили в лікарню, там їй надали допомогу і відпустили додому.
Слідчі відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Того, хто стріляв затримали, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Будь ласка, зачекайте...
пять-десять метров пуля из такого сталкера легко войдёт в брюшину на изрядную глубину с повреждением внутренних органов.
Во-первых, раздует гильзу (или ее лучше капсюлем называть?). Выбивать потом из каморы.
Во-вторых, останавливающего действия - ноль.
Примерно, как ткнуть шилом.
Толку? На адреналине не почувствуешь.
Это не оружие.
Игрушка.
Стрелять из него, ни в кого, конечно, не нужно, чтобы никто не смеялся.
В нём почти килограмм железа с удобной ручкой, поэтому он максимально эффективен при нанесении ударов по башне нехорошего человека.
І в цілому: територія вже майже нічім не схожа на державу...до чого ми докотилися