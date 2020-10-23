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Запоріжжя (1437) Нацполіція (13914) стрілянина (1677) Національна гвардія (1227)

Стрілянина в Запоріжжі: п'яний чоловік поранив жінку і погрожував пістолетом нацгвардійцям, які намагалися його затримати. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Раніше судимий 47-річний чоловік влаштував стрілянину в центрі Запоріжжя.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці чергового патруля, знаходячись поблизу Будинку культури Дніпроспецсталь, почули постріли і побігли на місце, де пролунали звуки. Громадяни повідомили їм, що чоловік із пістолета стріляв у жінку та вказали напрямок, в якому він намагався втекти. Патрульні наздогнали зловмисника, але він чинив активний опір і не випускав з рук предмет, схожий на пістолет, спрямовуючи в бік правоохоронців. Один з громадян, які на той час опинилися у центрі подій, вибив з рук хулігана зброю і допоміг нацгвардійцям одягти йому кайданки", - сказано в повідомленні.

Стрілянина в Запоріжжі: пяний чоловік поранив жінку і погрожував пістолетом нацгвардійцям, які намагалися його затримати 01

З'ясувалося, що стрілянину влаштував раніше судимий городянин.

"Він перебував у стані алкогольного сп'яніння і пояснив, що здійснив кілька пострілів у бік потерпілої на ґрунті конфлікту і неприязних відносин", - уточнили в поліції.

Також дивіться: П'яна бійка в Києві закінчилася стріляниною. ФОТО

Стрілянина в Запоріжжі: пяний чоловік поранив жінку і погрожував пістолетом нацгвардійцям, які намагалися його затримати 02

Поліцейські вилучили револьвер під патрон Флобера "Stalker".

Постраждалу - 27-річну жінку - доставили в лікарню, там їй надали допомогу і відпустили додому.

Слідчі відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Того, хто стріляв затримали, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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Стрілянина в Запоріжжі: пяний чоловік поранив жінку і погрожував пістолетом нацгвардійцям, які намагалися його затримати 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Це капець! Велика купа реформованої нацполіції, але озброєного дибошира затримує чомусь звичайний перехожий
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23.10.2020 01:19
+4
Прєдмєт похожий на пісталєт, чєлавєк пахожий на прєступніка, люді в уніформє пахожиє на нацгвардєцев.....
І в цілому: територія вже майже нічім не схожа на державу...до чого ми докотилися
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23.10.2020 07:33
+3
вблизи - лицо-голова, очень серьёзно может травмировать...вплоть до...(((
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23.10.2020 01:08
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23.10.2020 00:59 Відповісти
вблизи - лицо-голова, очень серьёзно может травмировать...вплоть до...(((
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23.10.2020 01:08 Відповісти
Посмотри видео на ютубе как чуточку другой патрон под флобер этой пуколкой пробивает 60 см брусок пород твёрдого дерева на вылет.В близи эта пукалка человека убить может.На то он и создавался для ближней самообороны.
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23.10.2020 01:24 Відповісти
если расверлить ствол под патрон мелкашки,то очень даже ничего
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23.10.2020 01:49 Відповісти
Барабан нужно точить новый,с этим ничего не получится
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23.10.2020 01:53 Відповісти
Даже если просто добавить пару крупинок пороха в Флобер, это уже будет статья за изготовление огнестрельного оружия, экспертиза это обнаружит. Про рассверливание под мелкашку, я вообще молчу.
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23.10.2020 12:31 Відповісти
С немецким длинным патроном,с досыпкой,с заменой шарика на полграмовую пулю от пневматики эта как ты говоришь пукалка становится нихера себе вариантом.На расстояни
пять-десять метров пуля из такого сталкера легко войдёт в брюшину на изрядную глубину с повреждением внутренних органов.
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23.10.2020 01:51 Відповісти
А смысл?
Во-первых, раздует гильзу (или ее лучше капсюлем называть?). Выбивать потом из каморы.
Во-вторых, останавливающего действия - ноль.
Примерно, как ткнуть шилом.
Толку? На адреналине не почувствуешь.
Это не оружие.
Игрушка.
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23.10.2020 09:44 Відповісти
Не спорю,в глобальном варианте это игрушка,только при нормальной досыпке нужного вещества гильзу не раздувает,и поставь пульку на программа с плоской головой и посмотришь тогда на останавливающий эффект.
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26.10.2020 16:15 Відповісти
Флобер классная штука, и абсолютно легальная.
Стрелять из него, ни в кого, конечно, не нужно, чтобы никто не смеялся.

В нём почти килограмм железа с удобной ручкой, поэтому он максимально эффективен при нанесении ударов по башне нехорошего человека.
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23.10.2020 10:29 Відповісти
Це капець! Велика купа реформованої нацполіції, але озброєного дибошира затримує чомусь звичайний перехожий
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23.10.2020 01:19 Відповісти
я тоже подумал,что по -идее полиция должна была, применив табельное оружие,обезвредить преступника,а они очима клипали,пока его задерживал прохожий
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23.10.2020 01:51 Відповісти
После применения оружия будет куча всяких разборов и отписок, не говоря уже что могли бы и что то противоправное накопать на нацгвардейцев, особенно с нашими судами.
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23.10.2020 12:33 Відповісти
это не полиция, нацики, военнослужащие срочники
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23.10.2020 11:03 Відповісти
Прєдмєт похожий на пісталєт, чєлавєк пахожий на прєступніка, люді в уніформє пахожиє на нацгвардєцев.....
І в цілому: територія вже майже нічім не схожа на державу...до чого ми докотилися
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23.10.2020 07:33 Відповісти
Все тут корректно написано. Поки немає висновка експертизи це "предмет схожий на пістолет". Будьте хочь трохи юридично грамотні коли іронизуєте на форумі.
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23.10.2020 10:03 Відповісти
Синька-зло!
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23.10.2020 08:08 Відповісти
очень хорошо что замазали лицо - теперь оно после отсидки беспрепятственно поселится с соседями и отстрелит(порежет, расчленит) ещё кого-нибудь.
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23.10.2020 08:50 Відповісти
При выстреле из револьвера РФ 440 патроном чешского производства с дистанции 5 метров по мишени из кровельного металла толщиной 0,5 мм получена вмятина глубиной 5мм. Чуть меньшая толщина прошивается насквозь.
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23.10.2020 09:25 Відповісти
Хммм, куча нацгвардейцев набежала, а обезоружил стрелка простой гражданин)))), однако?!!!
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23.10.2020 09:27 Відповісти
Не забывайте, что настоящие нацгвардейцы - в США, а у нас большая часть Нацгвардии (кроме пары пидроздилив на фронте) - внутренние войска, фактически - мобилизованные мусора .
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23.10.2020 10:31 Відповісти
Ну і нахрена вона нам така гвардія? А якщо щось серйозніше, то що вони в штани будуть класти? Чи вони суки тільки бабульок вміють ганяти, нахера ми їм платимо гроші? Аваков ау!!! Твої щурі, що за діло?
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23.10.2020 10:33 Відповісти
человек похожий на пьяного. может он и не пьяный. а может и пьяный, но не от алкоголя, а от успишних реформ величайшего политика современности Зели-Бубочки
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23.10.2020 10:41 Відповісти
Это не столько он накуролесил, сколько водка (и пр.), которая его сподвигнула на подвиги.
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23.10.2020 12:12 Відповісти
В тому числі і через те у нас бардак кругом, що юридична казуістика замінила здоровий глузд
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23.10.2020 16:02 Відповісти
 
 