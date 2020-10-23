Стрілянина в Запоріжжі: п'яний чоловік поранив жінку і погрожував пістолетом нацгвардійцям, які намагалися його затримати. ФОТО

Раніше судимий 47-річний чоловік влаштував стрілянину в центрі Запоріжжя.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці чергового патруля, знаходячись поблизу Будинку культури Дніпроспецсталь, почули постріли і побігли на місце, де пролунали звуки. Громадяни повідомили їм, що чоловік із пістолета стріляв у жінку та вказали напрямок, в якому він намагався втекти. Патрульні наздогнали зловмисника, але він чинив активний опір і не випускав з рук предмет, схожий на пістолет, спрямовуючи в бік правоохоронців. Один з громадян, які на той час опинилися у центрі подій, вибив з рук хулігана зброю і допоміг нацгвардійцям одягти йому кайданки", - сказано в повідомленні.

З'ясувалося, що стрілянину влаштував раніше судимий городянин.

"Він перебував у стані алкогольного сп'яніння і пояснив, що здійснив кілька пострілів у бік потерпілої на ґрунті конфлікту і неприязних відносин", - уточнили в поліції.

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Постраждалу - 27-річну жінку - доставили в лікарню, там їй надали допомогу і відпустили додому.

Слідчі відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Того, хто стріляв затримали, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

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