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Київ (13825) плюндрування (42) пам'ятник (890) Нацполіція (13914) хуліганство (220)

Поліція затримала 21-річного студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві. Каже, що був п'яний. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці затримали 21-річного студента за підозрою в скоєнні хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва, зараз зі зловмисником проводяться першочергові слідчі дії.

"В результаті проведення оперативно-розшукових заходів, співробітниками Печерського управління поліції за підозрою в скоєнні вищевказаного кримінального злочину затриманий 21-річний студент 3-го курсу одного з вишів столиці", - сказано в повідомленні.

Поліція затримала 21-річного студента, який осквернив памятник Небесній Сотні в Києві. Каже, що був пяний 01

Зазначається, що свої протиправні дії затриманий пояснив тим, що був у стані алкогольного сп'яніння.

Як повідомлялося, 22 жовтня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій невідомого, який справив нужду на Алеї Героїв Небесної Сотні.

В рамках досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві невідомі осквернили пам'ятник Небесній Сотні: відкрито кримінальне провадження, - поліція. ВIДЕО

Міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко засудив акт вандалізму на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві і висловив необхідність посилити охорону місць, пов'язаних з Революцією Гідності.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+100
Тупое, ватное быдло.
Почему пьяным не пошел крушить офис ОПЗЖ?
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23.10.2020 10:49
+80
квота на вступление в вузы жителей домбвабве Полиция задержала 21-летнего студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. Говорит, что был пьян - Цензор.НЕТ 8891 Полиция задержала 21-летнего студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. Говорит, что был пьян - Цензор.НЕТ 4432
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23.10.2020 10:49
+50
На кол!
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23.10.2020 10:48
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вот дамбасятина без пикселизации
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23.10.2020 17:04 Відповісти
https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/352589445946027
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23.10.2020 17:05 Відповісти
Бидлу пощастило, що цілим залишився....
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23.10.2020 17:50 Відповісти
Студент ДУТа. Отчислить НЕМЕДЛЕННО эту даунецкую МРАЗЬ!!!
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23.10.2020 18:18 Відповісти
Повестку и на призывной пункт.Обосцытся ещё раз даже не доехав.А там воспитательная работа(в армии)есть шанс,что вернётся нормальным пацаном...
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23.10.2020 21:49 Відповісти
кто там "растреливать собирался"!? пацан молодой и глупый (под воздейстаием дерьма руссосми), вкатать большой штраф за нанесеный материальеыйи моральный ущерб, чтоб лет 10 расплачивался (половиной своих доходов)!
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23.10.2020 19:17 Відповісти
че воспитали-то и получили.не про что тут говорить!
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23.10.2020 20:07 Відповісти
А если бы это случилось в Лугандоне ,у же бы приказали 😡😡😡
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24.10.2020 04:14 Відповісти
Прикопали
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24.10.2020 04:15 Відповісти
ну дик алкоголь є ОБТЯЖУЮЧОЮ обставиною, тому... ВПАЯТИ ЙОМУ ПО ПОВНІЙ!!!
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24.10.2020 10:26 Відповісти
заставить под видео обосать портрет путина...и пусть гуляет....новичок догонит
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24.10.2020 12:53 Відповісти
Вигнати з інституту та на істаріческаую родіну на даунбас нах. Бо толку з ублюдка не буде,на жаль.
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24.10.2020 14:09 Відповісти
пиксельный фэйс похож на пальчевского заточку.
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24.10.2020 15:55 Відповісти
Повестку в зубы и в армию,там будет сцать только под себя когда дедушки дадут люлей!
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24.10.2020 16:39 Відповісти
Это ответ президенту-писюнисту,что давайте им показывать,в Украине лучше и они проникнутся к ней любовью!Их не изменит ничего!!!
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24.10.2020 19:22 Відповісти
Это для этой донецкой мрази Зеленский сделал подарок - льготное поступление в украиские вузы.... Террористы не зря воевали против ВСУ... обеспечили льготы для поступления для своих выкидышей.
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25.10.2020 12:49 Відповісти
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