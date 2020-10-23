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На Одещині кандидату на пост глави ОТГ кинули у двір "коктейлі Молотова", - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

В Одеській області кандидату на пост глави однієї з об'єднаних територіальних громад у двір кинули дві пляшки із запальною сумішшю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Нацполіції.

Зазначається, що інцидент стався в селі Троїцьке Біляївського району.

"У поліцію надійшло повідомлення від кандидата на пост глави однієї з ОТГ про те, що на його двір закинули дві пляшки із запальною сумішшю", - повідомляє поліція.

В результаті події ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб.

За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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На Одещині кандидату на пост глави ОТГ кинули у двір коктейлі Молотова, - поліція 01
На Одещині кандидату на пост глави ОТГ кинули у двір коктейлі Молотова, - поліція 02

Автор: Анастасія Потіха
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Кинути у двір не ефективно.
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23.10.2020 11:31 Відповісти
Дев*яності відпочивають. Харківські специ доб*ють поліцію і люди скоро самі себе будуть захищати. Як сказав Антон Геращенко - головне щоб на виборах відповіли на 5 хотєлок преЗедента, а то буде "но-но-но".
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23.10.2020 11:54 Відповісти
Исполнители низкоквалифицированные))) Вот Кивалову на прошлых выборах аккуратненько бросили на газон, который можно за десять минут пересадить, а тут рукожопы плитку повредили, может и не отмыться)))
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23.10.2020 12:42 Відповісти
А подвір^я з дорогих, але ^незатейливых^.
Відразу видно, що людина порядна, та невибаглива)
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23.10.2020 16:10 Відповісти
 
 