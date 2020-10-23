Апеляція у справі Марківа: Сьогодні відбудеться 4-те слухання, Аваков називає його "доленосним". ФОТО

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у п'ятницю прибув до Мілана, де відбудеться чергове засідання апеляційного суду присяжних у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це йдеться на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Саме зараз в італійському апеляційному суді захист Віталія Марківа готується до виступу. Це вже четверте слухання у апеляційній справі українського гвардійця", - йдеться в повідомленні.

Підтримати Віталія прилетіли мама Оксана Максимчук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми очікуємо, що докази захисту будуть переконливі. Аргументи, які ми надали суду, запевнять у тому, що наш солдат не винен. Я розраховую на те, що це засідання, яке сьогодні відбудеться, буде доленосним і за рішенням суду вже скоро ми побачимо Віталія в Києві", - зазначив Аваков.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.