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Аваков (1961) Італія (995) Марків (178)

Апеляція у справі Марківа: Сьогодні відбудеться 4-те слухання, Аваков називає його "доленосним". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Апеляція у справі Марківа: Сьогодні відбудеться 4-те слухання, Аваков називає його

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у п'ятницю прибув до Мілана, де відбудеться чергове засідання апеляційного суду присяжних у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це йдеться на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Саме зараз в італійському апеляційному суді захист Віталія Марківа готується до виступу. Це вже четверте слухання у апеляційній справі українського гвардійця", - йдеться в повідомленні.

Підтримати Віталія прилетіли мама Оксана Максимчук та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми очікуємо, що докази захисту будуть переконливі. Аргументи, які ми надали суду, запевнять у тому, що наш солдат не винен. Я розраховую на те, що це засідання, яке сьогодні відбудеться, буде доленосним і за рішенням суду вже скоро ми побачимо Віталія в Києві", - зазначив Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд Мілана винесе рішення у справі Марківа в листопаді, - ЗМІ

Апеляція у справі Марківа: Сьогодні відбудеться 4-те слухання, Аваков називає його доленосним 01

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Арсен Борисович-вы бы прибыли на суд,по делу Шеремета.Благодаря вам люди пол года,в СИЗО-парятся. Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 1482
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23.10.2020 11:35
+4
УКРАИНА МОЖЕТ И ДОЛЖНА ПОСТУПИТЬ С ИТАЛЬЯНЦАМИ ЗЕРКАЛЬНО . Арестовать по любому поводу , любого значимого гражданина Италии и судить по любому надуманному обвинению , как это сделали итальянцы . Благо нашим судам к этому не привыкать . Это будет железный аргумент для обмена нашего героя . Почему наши импотентные власти так не делают , это вопрос .
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23.10.2020 11:45
+1
Я конешно все понимаю, но выборы на носу, а Арсен Барисыч поехал шопицца до Милану Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 5604
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23.10.2020 11:36
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Из Вики... .."суд над Маркивым стал, по сути, судом над Украиной! Это отлично понимали в Москве, и, с учетом продажности итальянцев - о чем я уже писал, Москва, вне всякого сомнения, использовала коррупционные инструменты на полную мощность".
Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 4872
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23.10.2020 11:32 Відповісти
Из какой вики?
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23.10.2020 11:55 Відповісти
С той самой - раисянской
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23.10.2020 12:32 Відповісти
Арсен Борисович-вы бы прибыли на суд,по делу Шеремета.Благодаря вам люди пол года,в СИЗО-парятся. Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 1482
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23.10.2020 11:35 Відповісти
перефразируя Вас...лучше было бы чтоб авакок и зельц не учавствовали в той шоу-презентации расследования...может тогда бы менты-копы спокойнее б работали по сбору доказательств, а не подгонки фактов под определенные присутствием преЗЕдента и министра... жертвы (и как теперь извиняться или таки изгиляться...чтоб совпало? )
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23.10.2020 11:40 Відповісти
Я конешно все понимаю, но выборы на носу, а Арсен Барисыч поехал шопицца до Милану Апелляция в деле Маркива: Сегодня состоится 4-е слушание, Аваков называет его "судьбоносным" - Цензор.НЕТ 5604
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23.10.2020 11:36 Відповісти
Він поїхав піаритися.
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23.10.2020 12:43 Відповісти
тьху...тьху!
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23.10.2020 11:36 Відповісти
УКРАИНА МОЖЕТ И ДОЛЖНА ПОСТУПИТЬ С ИТАЛЬЯНЦАМИ ЗЕРКАЛЬНО . Арестовать по любому поводу , любого значимого гражданина Италии и судить по любому надуманному обвинению , как это сделали итальянцы . Благо нашим судам к этому не привыкать . Это будет железный аргумент для обмена нашего героя . Почему наши импотентные власти так не делают , это вопрос .
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23.10.2020 11:45 Відповісти
Это нужно делать уже после всех апеляций, если они не принесут результата.
Там и повод думать не надо, можно поднять всех журналюх которые заезжали в 2014-м и далее за содействие терроистам.
А по репортажам можно найти и тех, кто заезжал через рф на неподконтрольньіе территории за все 6 лет. Думаю там десятки итальяшек можно найти.
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23.10.2020 12:43 Відповісти
 
 