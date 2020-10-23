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СБУ (10002) Пальчевський Андрій (36) Андрій Кіт (1)

Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського. ДОКУМЕНТ

Народний депутат з групи "Довіра" Андрій Кіт подав заяву в СБУ після того, як дізнався, що у кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського є російське громадянство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, копію заяви нардеп опублікував у фейсбуці.

"Балотування російського громадянина на посаду глави столиці України суперечить не тільки здоровому глузду, а й законодавству України. Звернувся із заявою до Служби безпеки України. Копію депутатського звернення додаю", - написав Кіт.

Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського 01
Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського 02
Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Бакланов отклонит этот позов, бо у пальчевского хранятся анализы зебила и это его перемога Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 5760
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23.10.2020 11:42
+15
Это получается, что возможный кадровый сотрудник или агент ФСБ\ГРУ делал анализы будущему президенту Украины и мог повлиять на их результаты?... Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 6286
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23.10.2020 11:50
+9
СБУ рассмотрит... через пару месяцев. А андрей кот попиарился прямо сейчас. Если бы хотел каких-то своевременных решений - должен был обратиться в суд - он обязан по делам выборов принимать решения немедленно.
Делаем выводы, панове избиратели.
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23.10.2020 11:51
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Бакланов отклонит этот позов, бо у пальчевского хранятся анализы зебила и это его перемога Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 5760
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23.10.2020 11:42 Відповісти
а где этот...простите... коматозник.... был раньше? за день до выборов опомнился... мяукнул...
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23.10.2020 11:47 Відповісти
Под Тулой проходил военподготовку. Непрошол, теперь пробует себя в Украинской политеке ! Кароч засланый казачек, хоть и не такой ***.тый как *********** Мертведчука !
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23.10.2020 12:22 Відповісти
Действительно , Пальчевский ещё тот специалист -политик из за поребрика...
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23.10.2020 13:54 Відповісти
Это получается, что возможный кадровый сотрудник или агент ФСБ\ГРУ делал анализы будущему президенту Украины и мог повлиять на их результаты?... Нардеп Кот просит СБУ проверить информацию о российском гражданстве Пальчевского - Цензор.НЕТ 6286
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23.10.2020 11:50 Відповісти
и мог повлиять на их результаты

Грязные пальцы пальчевского побывали в пробирке с зеленой мочей зеленского.
Высокие отношения...
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23.10.2020 11:53 Відповісти
СБУ рассмотрит... через пару месяцев. А андрей кот попиарился прямо сейчас. Если бы хотел каких-то своевременных решений - должен был обратиться в суд - он обязан по делам выборов принимать решения немедленно.
Делаем выводы, панове избиратели.
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23.10.2020 11:51 Відповісти
СБУ гляне у вікіпедію і по першому ж посиланню побачить статтю із сайту Фокус за 2010 рік.Де детально розписано, що Пальчевський отримав громадянство України 2009 року, відмовився від російського, але законами РФ така відмова не передбачена. Хитро, звичайно, але все законно( Хіба що знайти паспорт РФ Пальчевського не за 2006 рік а після 2009 року
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23.10.2020 12:03 Відповісти
Да , - Порох соскочил от Анализов Пальчевского , - Значит , что то Знал. А если что то то Зеленского крепко за яйца держит, ведь знает и русня то же.
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23.10.2020 12:12 Відповісти
Вы мне справку, что гражданства нет, а я вам отдам баночку с анализами наркомана)))))
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23.10.2020 12:40 Відповісти
В сеть выложили документы, подтверждающие наличие российских паспортов у Андрея Пальчевского
21.10.2020
С 2000 года Пальчевскому как минимум 3 раза выдавали паспорт гражданина Российской Федерации - в 2000, 2004, 2006 году. Об этом свидетельствуют данные из формы П1 общероссийской базы полиции.
Скриншоты с данными по ссылке :
https://fex.net/ru/s/lxblsbs
Примечательно, что паспорт в 2000 году был выдан А.Пальчевскому, как военнослужащему РФ. На тот момент ему было 39 лет.
Последний паспорт был выдан в 2006 году и является действительным по сей день - Серия 4508 № 614309.
Также с 2000 года А.Пальчевскому было выдано 4 заграничных паспорта гражданина РФ. Последний в 2009 году, когда он уже был гражданином Украины.
Согласно данным полицейской базы, А.Пальчевский зарегистрирован в Москве по адресу ул.Абрамцевская 14, кв 184. Эта информация подтверждается из открытых источников.
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23.10.2020 12:46 Відповісти
Тепер зрозуміло чому 112 канал ОПЖЗ , так пхає Пальчевського на свої "голубі" екрани...
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23.10.2020 13:58 Відповісти
А ще нехай перевірять чи перебуває в партії любітєлєй ***** та в партії любітєлєй кацапсячої браги.
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23.10.2020 13:07 Відповісти
 
 