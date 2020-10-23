Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського. ДОКУМЕНТ

Народний депутат з групи "Довіра" Андрій Кіт подав заяву в СБУ після того, як дізнався, що у кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського є російське громадянство.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, копію заяви нардеп опублікував у фейсбуці.

"Балотування російського громадянина на посаду глави столиці України суперечить не тільки здоровому глузду, а й законодавству України. Звернувся із заявою до Служби безпеки України. Копію депутатського звернення додаю", - написав Кіт.







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