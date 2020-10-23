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Нардеп Кіт просить СБУ перевірити інформацію про російське громадянство Пальчевського. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат з групи "Довіра" Андрій Кіт подав заяву в СБУ після того, як дізнався, що у кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського є російське громадянство.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, копію заяви нардеп опублікував у фейсбуці.
"Балотування російського громадянина на посаду глави столиці України суперечить не тільки здоровому глузду, а й законодавству України. Звернувся із заявою до Служби безпеки України. Копію депутатського звернення додаю", - написав Кіт.
Топ коментарі
+18 Підлога Маккартні
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+15 Прощай немытая раССея
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+9 Дорогой Я
показати весь коментар23.10.2020 11:51
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Будь ласка, зачекайте...
Грязные пальцы пальчевского побывали в пробирке с зеленой мочей зеленского.
Высокие отношения...
Делаем выводы, панове избиратели.
21.10.2020
С 2000 года Пальчевскому как минимум 3 раза выдавали паспорт гражданина Российской Федерации - в 2000, 2004, 2006 году. Об этом свидетельствуют данные из формы П1 общероссийской базы полиции.
Скриншоты с данными по ссылке :
https://fex.net/ru/s/lxblsbs
Примечательно, что паспорт в 2000 году был выдан А.Пальчевскому, как военнослужащему РФ. На тот момент ему было 39 лет.
Последний паспорт был выдан в 2006 году и является действительным по сей день - Серия 4508 № 614309.
Также с 2000 года А.Пальчевскому было выдано 4 заграничных паспорта гражданина РФ. Последний в 2009 году, когда он уже был гражданином Украины.
Согласно данным полицейской базы, А.Пальчевский зарегистрирован в Москве по адресу ул.Абрамцевская 14, кв 184. Эта информация подтверждается из открытых источников.