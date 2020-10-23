У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху. ФОТОрепортаж

Громадська ініціатива в російському Комсомольську-на Амурі закінчилася скандалом, коли на новому пам'ятнику з'явився німецький флот.

Про це пише AmurMedia, передає Цензор.НЕТ.

Пам'ятник росіяни встановили, щоб вшанувати пам'ять "дітей-трудівників тилу", які працювали в роки Другої світової війни на заводі, де випускали військові кораблі.

Однак на меморіальній дошці "Діти - фронту" з'явився "ворожий" есмінець Третього рейху проєкту 1936 А, що обурило місцевих жителів, а чиновники змушені були виправдовуватися.

"Цей пам'ятник встановлювався судномеханічний технікум, вони самі і гроші збирали. Їхня ідея, і питання варто адресувати їм. Адміністрація міста до встановлення пам'ятника, розробки дизайну проєкту та збору коштів стосунку не має", - відповіли в адміністрації.

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У технікумі, який установлював дошку, коментувати теж відмовилися. Так само зробили і в місцевому відділенні Міноборони.

Згідно з попередніми даними, інцидент з пам'ятником трапився через недогляд фірми ТОВ "Меморіал". Ймовірною причиною помилки названий недогляд дизайнера пам'ятника. Про це розповів прессекретар міністерства освіти і науки краю Володимир Цибізов:

- Мав місце людський фактор. Фірма займалася виготовленням швидше за все не змогла використати фотографії надані їм музеєм технікуму і взяла ті, що були схожі. Корабель дійсно виявився схожим, місцями звичайно відрізняється, але в цілому він схожий, - відповідає Володимир. - Це та інформація, що є зараз, вони ще будуть розбиратися. Надалі можуть з'явитися нові дані і якщо буде встановлена ​​помилка, то недолік буде виправлений.

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