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У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Курйози Фоторепортаж

Громадська ініціатива в російському Комсомольську-на Амурі закінчилася скандалом, коли на новому пам'ятнику з'явився німецький флот.

Про це пише AmurMedia, передає Цензор.НЕТ.

Пам'ятник росіяни встановили, щоб вшанувати пам'ять "дітей-трудівників тилу", які працювали в роки Другої світової війни на заводі, де випускали військові кораблі.

Однак на меморіальній дошці "Діти - фронту" з'явився "ворожий" есмінець Третього рейху проєкту 1936 А, що обурило місцевих жителів, а чиновники змушені були виправдовуватися.

"Цей пам'ятник встановлювався судномеханічний технікум, вони самі і гроші збирали. Їхня ідея, і питання варто адресувати їм. Адміністрація міста до встановлення пам'ятника, розробки дизайну проєкту та збору коштів стосунку не має", - відповіли в адміністрації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви це читали? 137 рублів на путівку в санаторій, а решта - на міжнародний проїзд!" - істеричний сміх ведучої росТБ на передефірному записі новин. ВIДЕО

У технікумі, який установлював дошку, коментувати теж відмовилися. Так само зробили і в місцевому відділенні Міноборони.

Згідно з попередніми даними, інцидент з пам'ятником трапився через недогляд фірми ТОВ "Меморіал". Ймовірною причиною помилки названий недогляд дизайнера пам'ятника. Про це розповів прессекретар міністерства освіти і науки краю Володимир Цибізов:

- Мав місце людський фактор. Фірма займалася виготовленням швидше за все не змогла використати фотографії надані їм музеєм технікуму і взяла ті, що були схожі. Корабель дійсно виявився схожим, місцями звичайно відрізняється, але в цілому він схожий, - відповідає Володимир. - Це та інформація, що є зараз, вони ще будуть розбиратися. Надалі можуть з'явитися нові дані і якщо буде встановлена ​​помилка, то недолік буде виправлений.

Також дивіться: Школярки на Чернігівщині станцювали біля пам'ятника полеглим на Донбасі воїнам: поліція склала адмінпротоколи. ВІДЕО+ФОТО

У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на памятнику корабель Третього рейху 01
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на памятнику корабель Третього рейху 02
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на памятнику корабель Третього рейху 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+69
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 7562
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23.10.2020 13:15
+49
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 6994

Вони ще не те можуть утнути. Знай нашіх! В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 7042
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23.10.2020 13:15
+36
там никакой ошибки. паРаша продолжатель "славных" традиций третьего рейха. гитлер и сталин давно подохли, но параша не даст так просто подохнуть их делу.
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23.10.2020 13:06
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А возможно ето и не случайность и не незнание. Ведь до 1942 года Третий Рейх и ссср были союзниками.
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23.10.2020 13:06 Відповісти
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 7562
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23.10.2020 13:15 Відповісти
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4636 У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4636 У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4636 У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4636 У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4636
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23.10.2020 15:38 Відповісти
"Дети - фронту"

а если зотчие этого чуда имели ввиду гитлерюгенд !?
ну, типа,
"Дойче зольдатен аух официрен,
Паврам-пам-пам, парам-пам-пам....!" У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8049
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23.10.2020 13:56 Відповісти
всё правильно, дети тоже работали в 40 году когда деребанили Польшу и торговали с другом сталина гитлером.
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23.10.2020 15:07 Відповісти
Корабль на монументе должен быть красивым. Но кто виноват, что самые красивые эсминцы сходили со стапелей Третьего Рейха?
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20.12.2020 14:44 Відповісти
Воистину Акбар !

Держит проклятый Алоизыч россиянинов за ноги из ада!
К себе приглашает.... У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8327
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23.10.2020 13:58 Відповісти
Памятник россияне установили, чтобы почтить память"детей-тружеников тыла", работавших в годы Второй мировой войны на заводе, выпускавшем военные корабли.

================================================================
Надо было просто название поменять-"детям -труженникам тыла,принудительно работавших в годы Второй мировой войны в нацистской Германии на заводе, выпускавшем военные корабли. У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 3016
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23.10.2020 15:00 Відповісти
Ну i нехай....
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24.10.2020 13:03 Відповісти
там никакой ошибки. паРаша продолжатель "славных" традиций третьего рейха. гитлер и сталин давно подохли, но параша не даст так просто подохнуть их делу.
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23.10.2020 13:06 Відповісти
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 2753

"Завершил войну в Берлине дед,
А ему теперь глава района
Шлет на праздник пачку сигарет
И четыре кубика бульона!"
И поддакнут тотчас же: "Вот-вот!
А еще открытку шлют под дату,
А на ней дизайнер-идиот
Поместил германского солдата!"

(Юрий Нестеренко) (отрывок)
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23.10.2020 13:06 Відповісти
Занятно, что когда этот идеологический эталон "Арийского воина" попал в плен к союзникам, он им доказал, что этим самым эталоном стал, чтобы скрыть своё еврейское происхождение и избежать уничтожения. Американцы поржали и освободили из лагеря военопленных.
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20.12.2020 14:52 Відповісти
ну,за Кригсмарине.. В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 966
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23.10.2020 13:06 Відповісти
Наливай, за воинов в Вальхалле
https://www.youtube.com/watch?v=oVWEb-At8yc
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23.10.2020 13:53 Відповісти
Хахах
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22.12.2020 03:04 Відповісти
"А какая разница?!"(с)
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23.10.2020 13:06 Відповісти
Ну 99,99% справді не відрізнять совєцький есмінець від німецького.
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23.10.2020 13:12 Відповісти
Деньги на памятник освоили, а остальное приложится... В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 3086
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23.10.2020 13:08 Відповісти
одобряем!В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 5213
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23.10.2020 13:09 Відповісти
Скрепы помноженные на бояру и ВУАЛЯ ..... В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 244
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23.10.2020 13:10 Відповісти
А чому дивуватись? З першого вересня 1939 року і по 22 червня 1941 року Гітлер воював в Європі і Атлантиці за повної економічної та політичної підтримки Сталіна та СССР. Цілком можливо, що той есмінець Крігсмаріне коли топив кораблі Британії - був заправлений мазутом з СССР, його снаряди та торпеди були зроблені з металу й тротилу , котрі теж були походженням з СССР. По Північному морському шляху СССР пропустив рейдер Крігсмаріне для дій в Тихому Океані. Нічого дивного не бачу.
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23.10.2020 13:11 Відповісти
Ой, бедная Бриташка - у нее кораблей в 5 раз больше было, а тут аж один - страшный эсминец усадил на бутылку имперцев? А чего они не напали на Сралина, если тот помогал ААГ-ру? терпилы и трусы потому что, их даже бурры нагнули почти
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23.10.2020 13:22 Відповісти
Ці "терпильі и трусьі" за твоєю версією - наодинці воювали з Гітлером. Може тільки втратам Люфтваффе в битві за Британію і вистояв СССР в 1941 році. Більше 800 літаків втратив Герінг, а що було б якби ці літаки атакували СССР 22-го червня? Британці досить легко збивали Штука Ю87 , які на східному фронті сіяли жах і паніку як серед "соколів Сталіна" так і серед сухопутних військ "нєпобєдімой і лєгєндарной". Не СССР виніс на своїх плечах тягар війни - тягар війни винесла на своїх плечах Британія, на чолі з Черчиллем - воюючи при цьому в Європі, Азії, Африці і Атлантиці. Не скавчали про відкриття другого фронту, як СССР - а просто воювали, з уже другим фронтом в Європі в Італії . Саме Британії, на мою думку, належить основний внесок в розгром нацизму в другій світовій.
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23.10.2020 13:32 Відповісти
выстоял совок из-за дебила Хирохито. жаль конечно шо япошка оказался таким говном что просрал страну, типо он "честь" имеет бо имел пакт с совком. Сралину те пакты до одного места, что упырь и продемонстрировал
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23.10.2020 15:16 Відповісти
Рейдер це все ж таки не есмінець, мак що загрозя для морських шляхів була.
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23.10.2020 13:45 Відповісти
в ПМВ был славный корабль Шарнхорст, рейдерил достойно
в ВМВ вроде тоже был с таким названием
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23.10.2020 15:15 Відповісти
Пусть поищут, там еще визитка Яроша должна где-то быть.
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23.10.2020 13:12 Відповісти
страна животных, *****!))
Оренбуржье открыли памятник казаку, уничтожившему отряд Чапаева"

В Оренбургской области на территории храма Вознесения Господня (село Красное) казаки открыли памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, чей отряд разгромил штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым. Об этом в среду, 21 октября, информирует пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО). Отмечается, что инициаторами выступили уральские (яицкие) казаки.

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-orenburzhe-otkryli-pamyatnik-kazaku-unichtozhivshemu-otryad-chapaeva/

В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 8687
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23.10.2020 13:12 Відповісти
пикантности ситуации придает то, что находится сей монумент на улице Чапаева У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 9246
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23.10.2020 13:32 Відповісти
Небось сам проект судна был скомунизжен, вот и похожи.
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23.10.2020 13:14 Відповісти
наши деды Адольф, Герман, Йозеф, Генрих воевали
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23.10.2020 13:15 Відповісти
Главное что лента есть георгиевская, остальное фигня!!!! Очередной маяк для ватного мозга - не более!!!
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23.10.2020 13:15 Відповісти
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 6994

Вони ще не те можуть утнути. Знай нашіх! В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 7042
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23.10.2020 13:15 Відповісти
А, это вроде "идеальный солдат"? Кстати, который оказался.... таки да, этим самым. Думаю что Фюрер пустил в расход тех кто его так унизил, подобрав "неарийца" мягко говоря)
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23.10.2020 13:18 Відповісти
Томск... А ещё был Липецк с Хе-111, Барнаул - с Ю-88...
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23.10.2020 13:43 Відповісти
Липецк-колыбель Люфтваффе! У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 1873
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23.10.2020 17:19 Відповісти
Та я не про те... Про те я знаю... Просто бачив фото "білборда" Липецького обласного управління лісового господарства, де закликали "Беречь лес от пожаров"... А на ньому "закладає віраж" Хе-111...
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23.10.2020 17:57 Відповісти
Так. Вернер Гольдберг. )))
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8226
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23.10.2020 17:16 Відповісти
Ну, а що.
Братья по оружію.
Союзники по розв'язуванню Другої Світової.
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23.10.2020 13:16 Відповісти
Побєдобєсіє, одним словом.
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23.10.2020 13:16 Відповісти
Так бо все совковое даже и выглядит как говно.
Особенно смешны плакатики с дебильными рожами, к чему то там призывающие. Советский значит - уродливый. Посмотреть только на очереди(особенно за "горючим") и кислые рожи на фотках. А одежда? Это мазохизм же был и все равно находится быдло скорбящее за этим недоразумением В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 5361
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23.10.2020 13:16 Відповісти
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 6332
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23.10.2020 13:17 Відповісти
В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 3340
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23.10.2020 13:18 Відповісти
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 5410
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23.10.2020 13:18 Відповісти
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 2667
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23.10.2020 13:20 Відповісти
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 2807
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23.10.2020 17:22 Відповісти
Як каже наш недовеличніший: "А какая разніца!"
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23.10.2020 13:18 Відповісти
и мальчик в правильной позе В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха - Цензор.НЕТ 9152
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23.10.2020 13:18 Відповісти
Сейчас меня обвинят в кацапничестве, но два дня назад в Львове чуваки в енкаведиской форме бегали с ппш
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23.10.2020 13:19 Відповісти
за тобой У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 9680 У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 773
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23.10.2020 13:20 Відповісти
Львові до 70-річчя створення Української Повстанської армії відбулося військово-історична реконструкція бою між підрозділами НКВД і відділами УПА.
Скопируй и погугли цензор потер опеоативно
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23.10.2020 13:34 Відповісти
О, йа-йа, зеэр гут Вольдемар, зеэр гут!
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23.10.2020 13:21 Відповісти
помните, вчера бухой православный воен на БМП проломал забор аэропорта в Волгограде..
это он)) У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 1400
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 3328
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23.10.2020 13:24 Відповісти
Истинный ариец!!!
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23.10.2020 13:31 Відповісти
вылез из БМП и "ударился глазом об угол двери"
но то было с "молодыми",
а здесь сидит 30-35 летний контрактник.
Позорище !!!

совка уже 30 лет как нет, а совковые двери в рашкинской армии остались У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 3692
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23.10.2020 14:03 Відповісти
Жаль,Гитлер не дожил - порадовался бы Адольф Алоисович)
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23.10.2020 13:24 Відповісти
А що дивуватися, вони себе вже повністю ототожнюють з фашистами...
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8181
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23.10.2020 13:25 Відповісти
Как открывать памятники так чиновники из администрации тут как тут, а как отвечать- так студенты техникума виноваты
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23.10.2020 13:28 Відповісти
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 6453
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23.10.2020 13:28 Відповісти
Мне больше нравится другая новость: в Оренбуржье на улице Чапаева поставили памятник казаку который его убил. наслаждайтесь
В Раше такой взрыв пуканов что зарево видно и за поребриком
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23.10.2020 13:30 Відповісти
Ну там відносно чесно, стоять під прапорами імперії, проти червоних.
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23.10.2020 13:44 Відповісти
Тільки купа цих дегенератів, чомусь в Україну поперлася воювати з "хвашистами", а не з комуняками.
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23.10.2020 14:02 Відповісти
а вот в этом как раз и ошибка уже нашей декомунизации.....
Это когда вместо памятника украинским матросам левакам (Потемкинцы) ставят памятник екатерине 2, это когда проспект ленинской искры переименовывают в проспект маршала жукова.....
Какая разница каких убеждений был краснопузый чапаев и деникинский доброволец который его шлепнул...
Они российские имперцы....посему наша декомунизация абсурд и фейк...
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23.10.2020 16:22 Відповісти
В мире лапотных животных без изменений.
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23.10.2020 13:37 Відповісти
Ну, нам не звикати: у нас он за Марко Вовчок у підручниках - Ольга Кобилянська (жодної подібності), а за Миколу Лукаша на пам'ятнику - Юрій Шевельов (теж мало схожого)...

У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 1209
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23.10.2020 13:37 Відповісти
а геній перекладу Лукаш
виглядав отак

У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4574
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23.10.2020 13:38 Відповісти
у лаптеносцев каждый год на "пень до беды" просыпается истовая любовь к фашикам
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 9000

У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 6507
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23.10.2020 13:39 Відповісти
С фото летчиков у лапотников промашка вышла. Это экипаж Junkers Ju 88 у него шасси убиралось. А надо было фото из Junkers Ju 87, у него шасси не убиралось и именно его, за обтекатели на шасси, и называли "лапотником". У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 2522
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23.10.2020 14:28 Відповісти
А шо, разве они не сражались за родину?)))
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23.10.2020 16:11 Відповісти
Ну так през ************ ***** наградило г. Ржев "За героическую оборону". Но там герйски оборонялся вермахт (больше года), совки его сдали практически сразу У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 4489
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23.10.2020 16:41 Відповісти
справа тут, певно, у всезагальній захаращеності візуального простору, бо й

"...візуальна практика ********* українця ВЗАГАЛІ НЕ МІСТИТЬ упізнаваних зображень національних культурних героїв: їх повністю витіснили пики з білбордів +поющіє труси, Квартал ім. Ломброзо і т.п. мохнатікі.
Тому фотопортрети видатних діячів минулого чи позаминулого століття починають сприйматися не "прив'язаними до персоналій", а так само "взаємозамінними", як і ті хтоцілюди, що лізуть нам в очі з екранів і узбіч (справді, какаяразніца - Верещук чи Скабєєва?).
Людина - єдина й неповторна - розчиняється, як у кислоті, в "типажі": інтелектуал... в окулярах... das Edelgesicht... ну подумаєш, ну переплутали Лукаша з Шевельовим, вони ж і справді трохи схожі?..
В майбутньому, якщо людство виживе, нам потрібен буде закон про захист візуального простору. Непевна, чи я до того доживу, - але починати волати про це на все горло треба вже зараз. - Оксана Забужко https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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23.10.2020 13:41 Відповісти
Треба просто першу цифру замінити на 1939. І тоді ніякої помилки. СРСР активно допомагав перші два роки II Світової своїм коричневим братам всім чим міг: зерном, сталлю, порохом, нафтою. Так що німецькому есмінцю там саме місце
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23.10.2020 13:41 Відповісти
Наверное, это памятник немецким детям. Пусть в Германию продадут У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8637
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23.10.2020 13:42 Відповісти
Все змішалось в країні облмових... коні люди , здорові і хворі на голову. Як добре що Україна уходить від цієї Самої великої психіатричної больниці в світі під назвою Росія. шизфренія = громадянству Росії
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23.10.2020 13:44 Відповісти
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 6641
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23.10.2020 13:51 Відповісти
Там не всьо так адназначна. Цей чайник швидше за все був зроблений з совєцкого заліза і інших матеріалів які сралін роками гнав німцям практично до самого 22 червня 1941.
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23.10.2020 13:59 Відповісти
Дєдивоєвалі...
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23.10.2020 14:02 Відповісти
Дєдивоєвалі, внуки пропівалі.
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23.10.2020 16:19 Відповісти
Давно уже не секрет, что фанаты рузкай истории и йазыга не знают ни того, ни другого
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23.10.2020 14:07 Відповісти
Все правильно. Якби не Гітлер, то росії не було б про що говорити й чим "пишатися". Будуть ще й пам'ятники Гітлеру в росії, я вас запевняю
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23.10.2020 14:08 Відповісти
За то, чтоб внуки шпили-вилли. У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 7178
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23.10.2020 14:29 Відповісти
Это эскадренный миноносец типа 1936A, один из которых Z-33 выведен из состава кригсмарине в конце апреля 1945 и в декабре передан СССР в качестве репараций. Впоследствии служил в советском ВМФ, в котором носил имя «Проворный», до апреля 1955, когда был переделан в плавучую казарму. Серьезно поврежден огнём в 1960 и отдан на слом в 1962
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23.10.2020 14:34 Відповісти
Якщо іноформація точна, то вона доводиить, що цей корабель ніяк
не могли ремонтувати діти в Комосомльську-на-Амурі.
Хіба під Новий 1946 рік.
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23.10.2020 15:00 Відповісти
В Комсомольск-на-Амуре точно не могли ремонтировать, так как корабль служил в Краснознаменном Балтийском флоте.
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23.10.2020 15:42 Відповісти
И как написано в Википедии на этом заводе в период Великой Отечественной войны было освоено производство вооружения, производились фугасные бомбы ФАБ-100 и ФАБ-250, успешно прошли ремонт 17 подводных лодок, про надводные корабли ничего не говориться, поэтому какой смысл в изображении корабля не совсем понятно
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23.10.2020 15:50 Відповісти
Я чомусь подумав, що ви намагаєтесь оправдати "творців" меморіалу.

Помилку свою зрозумів.
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24.10.2020 10:29 Відповісти
У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 8553
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23.10.2020 14:45 Відповісти
Эти матери из Комсомольска-на-Конго. У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 9983
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23.10.2020 16:44 Відповісти
Немцев они победили, недоумки! Ну повторите если сможете.
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23.10.2020 15:28 Відповісти
какая разница
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23.10.2020 16:12 Відповісти
Слишком часто такие ошибки. А может это и не ошибки? А убеждения дизайнеров? Хотя и правда, откуда может художник разбираться в таких тонкостях военного дела и истории.
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23.10.2020 16:38 Відповісти
патамушта тупиє У російському Комсомольську-на-Амурі замість есмінця СРСР увічнили на пам'ятнику корабель Третього рейху - Цензор.НЕТ 5702
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24.10.2020 12:51 Відповісти
Хайль!
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24.10.2020 13:19 Відповісти
 
 