Ексдиректор кар'єра на Вінниччині незаконно видобув понад 100 000 тонн вапняку, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР повідомило про підозру екскерівнику одного з державних підприємств Вінницької області, який без спецдозволу за 3 роки видобув понад 100 000 тонн вапняку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Так, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, повідомили про підозру колишньому керівнику державного підприємства "Мурафський кар'єр" в незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).

Слідством встановлено, що починаючи з 2015 року чиновник точно знаючи про те, що дію спеціального дозволу на користування надрами анульовано, організував видобуток вапняку.

"Таким чином, протягом майже 3 років підприємство незаконно здійснювало видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, загальним обсягом понад 58 000 м3, що становить понад 104 000 тонн", - зазначили в ДБР.

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