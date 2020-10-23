Ексдиректор кар'єра на Вінниччині незаконно видобув понад 100 000 тонн вапняку, - ДБР. ФОТОрепортаж
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ДБР повідомило про підозру екскерівнику одного з державних підприємств Вінницької області, який без спецдозволу за 3 роки видобув понад 100 000 тонн вапняку.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Так, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, повідомили про підозру колишньому керівнику державного підприємства "Мурафський кар'єр" в незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).
Слідством встановлено, що починаючи з 2015 року чиновник точно знаючи про те, що дію спеціального дозволу на користування надрами анульовано, організував видобуток вапняку.
"Таким чином, протягом майже 3 років підприємство незаконно здійснювало видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, загальним обсягом понад 58 000 м3, що становить понад 104 000 тонн", - зазначили в ДБР.
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