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Вінницька область (748) копалини (40) ДБР (2551)

Ексдиректор кар'єра на Вінниччині незаконно видобув понад 100 000 тонн вапняку, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

ДБР повідомило про підозру екскерівнику одного з державних підприємств Вінницької області, який без спецдозволу за 3 роки видобув понад 100 000 тонн вапняку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Так, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, повідомили про підозру колишньому керівнику державного підприємства "Мурафський кар'єр" в незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).

Слідством встановлено, що починаючи з 2015 року чиновник точно знаючи про те, що дію спеціального дозволу на користування надрами анульовано, організував видобуток вапняку.

"Таким чином, протягом майже 3 років підприємство незаконно здійснювало видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, загальним обсягом понад 58 000 м3, що становить понад 104 000 тонн", - зазначили в ДБР.

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Ексдиректор карєра на Вінниччині незаконно видобув понад 100 000 тонн вапняку, - ДБР 01
Ексдиректор карєра на Вінниччині незаконно видобув понад 100 000 тонн вапняку, - ДБР 02
Ексдиректор карєра на Вінниччині незаконно видобув понад 100 000 тонн вапняку, - ДБР 03
Ексдиректор карєра на Вінниччині незаконно видобув понад 100 000 тонн вапняку, - ДБР 04
Ексдиректор карєра на Вінниччині незаконно видобув понад 100 000 тонн вапняку, - ДБР 05

Автор: Анастасія Потіха
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пришли за доляхой....- теперь поделится со-многими Экс-директор карьера на Виннитчине незаконно добыл свыше 100 000 тонн известняка, - ГБР - Цензор.НЕТ 9142
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23.10.2020 14:05 Відповісти
Кто поделится? Обычно директор карьера подставной Фунт. А за ним прокуроские и СБУшники. Они не при делах!
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23.10.2020 14:32 Відповісти
у кого "крыша"- к тем не приходят, при условии соблюдении таблицы и функции "деления"... Ексдиректор кар'єра на Вінниччині незаконно видобув понад 100 000 тонн вапняку, - ДБР - Цензор.НЕТ 7308
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23.10.2020 14:34 Відповісти
Бывает бОрзые своего хотят поставить
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23.10.2020 15:38 Відповісти
Так. Директор кар'єру - підставна особа ексдиректора вінницького...базару.
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23.10.2020 17:29 Відповісти
 
 