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СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон товарів військового призначення. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України запобігла незаконному переміщенню через митний кордон товарів військового призначення, що підлягають обов'язковому державному експертному контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що житель одного з райцентрів Чернівецької області намагався переправити в одну з країн ЄС 55 комплектуючі для приладів вимірювання іонізуючого випромінювання. Це обладнання, за висновками експертів, може використовуватися для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки.

Чоловік перевозив деталі на власному автомобілі в режимі "зеленого коридору" з приховуванням від митного контролю. Правоохоронці затримали транспортний засіб із товаром на пункті пропуску "Порубне-Сірет" Буковинської митниці.

СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон товарів військового призначення 01

Слідчі Управління СБ України в Чернівецькій області розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

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Триває слідство.

СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон товарів військового призначення 02

Заходи щодо викриття протиправної діяльності проводились під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон товарів військового призначення 03
СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон товарів військового призначення 04
Фото: сайт СБУ
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Оружия? Счетчик гейгера что ли?

Кто не знает, это сменные элементы в счетчик гейгера.
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23.10.2020 14:11 Відповісти
Это знают все, но СБУ шникам нужен показатель.
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23.10.2020 14:14 Відповісти
Когда лес эшелонами прут, то они не видят. Когда запчасти для бронетехники из паРашки тягают, то тоже не видят. А тут "преступление века" раскрыли. Счётчики Гейгера "поймали"
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23.10.2020 14:33 Відповісти
Когда запчасти для бронетехники из паРашки тягают\\\\\\\\\\

А что в этом плохого? еще бы сказал шо и патроны нафиг надо, бо с парашки(а стрелять и св. Духом мона)
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23.10.2020 15:12 Відповісти
кому эти счетчики нужны? сталкерам на сувениры))) в общем очередной цирк))
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23.10.2020 16:08 Відповісти
Зачем рашке нужны детали приборов для измерения радиации? Им же на своё население нас рать.
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23.10.2020 22:51 Відповісти
"в одну из стран ЕС" Рашка их сама и делает, в Украине нет производства.
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25.10.2020 13:11 Відповісти
 
 