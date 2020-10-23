У Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від партії Ляшка Барну. ФОТО

У Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від "Радикальної партії Олега Ляшка" Володимира Барну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент йдеться в повідомленні Національної поліції.

Зазначається, що правоохоронці розшукують зловмисника, який скоїв хуліганські дії щодо кандидата на посаду мера Тернополя.

"Подія трапилася в четвер, 22 жовтня, близько 18:43 в Тернополі на вулиці Олени Кульчицької. Поліцейські встановлюють особу, причетну до протиправних дій", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в поліцію надійшло повідомлення від одного з кандидатів на посаду мера Тернополя про те, що невідомий чоловік завдав йому тілесні ушкодження і облив обличчя зеленкою. В цей час заявник виходив з приміщення одного з телеканалів.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії: оглянули місце події, встановили можливих свідків і очевидців, вилучили відео з камери спостереження. Зазначається, що підозрюваний худорлявої статури був у захисній масці.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) по ч.1 ст.296 КК - хуліганство.

Голова Тернопільської обласної організації "Радикальної партії Олега Ляшка" Богдан Яциковський повідомив в Facebook, що напад здійснили на кандидата на посаду мера Володимира Барну.

"Тільки що нашого кандидата на посаду мера Тернополя Володимира Барну після ефіру на місцевому ТБ облили без пояснень зеленкою і завдали тілесних ушкоджень в обличчя. Викликали швидку і поліцію. Деталі пізніше", - написав Яциковський.

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Він додав, що у Барни діагностували хімічні опіки першого і другого ступеня.

"Вимагаємо від обласної поліції об'єктивного розслідування та притягнення до відповідальності людини, яка вчинила злочин", - зазначив Яциковський.

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