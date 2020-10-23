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Ляшко (976) Тернопіль (289) Радикальна партія (206)

У Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від партії Ляшка Барну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

У Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від "Радикальної партії Олега Ляшка" Володимира Барну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент йдеться в повідомленні Національної поліції.

Зазначається, що правоохоронці розшукують зловмисника, який скоїв хуліганські дії щодо кандидата на посаду мера Тернополя.

"Подія трапилася в четвер, 22 жовтня, близько 18:43 в Тернополі на вулиці Олени Кульчицької. Поліцейські встановлюють особу, причетну до протиправних дій", - сказано в повідомленні.

У Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від партії Ляшка Барну 01

Зазначається, що в поліцію надійшло повідомлення від одного з кандидатів на посаду мера Тернополя про те, що невідомий чоловік завдав йому тілесні ушкодження і облив обличчя зеленкою. В цей час заявник виходив з приміщення одного з телеканалів.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії: оглянули місце події, встановили можливих свідків і очевидців, вилучили відео з камери спостереження. Зазначається, що підозрюваний худорлявої статури був у захисній масці.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) по ч.1 ст.296 КК - хуліганство.

Голова Тернопільської обласної організації "Радикальної партії Олега Ляшка" Богдан Яциковський повідомив в Facebook, що напад здійснили на кандидата на посаду мера Володимира Барну.

"Тільки що нашого кандидата на посаду мера Тернополя Володимира Барну після ефіру на місцевому ТБ облили без пояснень зеленкою і завдали тілесних ушкоджень в обличчя. Викликали швидку і поліцію. Деталі пізніше", - написав Яциковський.

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У Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від партії Ляшка Барну 02

Він додав, що у Барни діагностували хімічні опіки першого і другого ступеня.

"Вимагаємо від обласної поліції об'єктивного розслідування та притягнення до відповідальності людини, яка вчинила злочин", - зазначив Яциковський.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Поглумилися таки над радиКалом якісь скотиняки В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну - Цензор.НЕТ 1746 .
Цікаво - він хоч мав якісь шанси у файному місті? Може сам себе облив і тепер верещить?
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23.10.2020 14:18
+4
твоє обличчя, коли прийшов барною, а йдеш назад зеленським
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23.10.2020 14:19
+1
Скотиняки! В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну - Цензор.НЕТ 7891
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23.10.2020 14:24
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Поглумилися таки над радиКалом якісь скотиняки В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну - Цензор.НЕТ 1746 .
Цікаво - він хоч мав якісь шанси у файному місті? Може сам себе облив і тепер верещить?
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23.10.2020 14:18 Відповісти
Барна, чому вас обличчя зелене? -Зельонка в голову вдарила.- А чому синці під очима? - Зельонка була у нічому горшку!
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23.10.2020 17:40 Відповісти
У людини на лацкані герб України - "чорну справу" зробили прибічники "русійского міру"
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23.10.2020 14:18 Відповісти
твоє обличчя, коли прийшов барною, а йдеш назад зеленським
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23.10.2020 14:19 Відповісти
А это часом не тот несун, что яйцунюка за яйцы выносил?
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23.10.2020 14:22 Відповісти
он еще и трамвай в Киеве испортил своей Шкодой
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23.10.2020 15:10 Відповісти
То Олег Барна
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23.10.2020 15:33 Відповісти
Скотиняки! В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну - Цензор.НЕТ 7891
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23.10.2020 14:24 Відповісти
Даже выбрать ради кала будет умнее чем слугу.
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23.10.2020 14:24 Відповісти
а разве отличается коломойская подстилка от ахметовской?
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23.10.2020 14:50 Відповісти
Интересно, это тот из горе-братьев, которого в 2017 летом за хамство граждане яйцами причастили?
Если тот - то хорошо, не думаю что он перевоспитался.
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23.10.2020 14:25 Відповісти
Ні! То був Олько, а се - Володька. І вони навіть не брати. Володька - дуже відомий кореспондент і писатель у вузьких кругах.
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23.10.2020 14:45 Відповісти
Ну пацанам тогда криминал за яйца впаривали, хотя за такое хамство можно и ногами...
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23.10.2020 15:04 Відповісти
Володи́мир Андрі́йович Ба́рна (нар. 2 червня 1953, с. Товсте Заліщицького району Тернопільської області) - український поет, журналіст, громадський діяч, публіцист, літературознавець, перекладач. Член Національної спілки письменників України (1994) і НСЖУ (1981)
Не той.
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23.10.2020 15:13 Відповісти
За ляжка постраждав... Фото викликає співчуття. От якби отого барну, що трамвай взяв на таран, облили - не співчував би, а зловтішався.
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23.10.2020 15:20 Відповісти
Даже выбрать ради кала будет умнее чем слугу.
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23.10.2020 14:26 Відповісти
Это тот что Яценюка за яйца хватал ???
получил по заслугам
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23.10.2020 14:29 Відповісти
То був Олег))
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23.10.2020 14:34 Відповісти
а його молодший брат Степан - колишній голова ОДА, нині лідер осередку Європейської Солідарності в Тернопільській області.
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23.10.2020 15:16 Відповісти
а вуса однаковi У Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від партії Ляшка Барну - Цензор.НЕТ 6701
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24.10.2020 07:42 Відповісти
Був радиКАЛУ, а став зєльоним
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23.10.2020 14:39 Відповісти
Ну, совершенно понятно, что это месть аваковцев-яйценюков за оторванные яйца киздабола-кролега.
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23.10.2020 14:47 Відповісти
А чого в нього штанішкі біля крашанок такі м'яті? Мабуть братєльнік согрішив? В Тернополе облили зеленкой кандидата на должность мэра от партии Ляшко Барну - Цензор.НЕТ 8450
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23.10.2020 14:49 Відповісти
Ну и рожа у тебя, барна У Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від партії Ляшка Барну - Цензор.НЕТ 509
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23.10.2020 15:35 Відповісти
Лысина плохо прокрасилась - надо чаще мыть голову.
И не только.
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23.10.2020 17:03 Відповісти
Бычество сцикливое...
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23.10.2020 18:22 Відповісти
Ну не хочуть тернополяни ходити з вилами і слухати чухню з телеканалів .
І це нормально . Це їх вибір . Вибір здорових людей 🇺🇦😁👍
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23.10.2020 22:24 Відповісти
 
 