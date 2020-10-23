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хабар (3988) Київ (13825) Нацполіція (13914) СБУ (10002) прокурор (548)

Прокурор і інспектор Нацполіції вимагали $ 10 тис. хабаря за зняття арешту з нерухомості в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України затримала в столиці прокурора місцевої прокуратури та старшого інспектора Нацполіції за вимагання хабаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що що старший інспектор з особливих доручень управління оперативної підтримки Нацполіції за попередньою змовою із прокурором однієї з місцевих прокуратур столиці вимагали 10 тисяч доларів США з місцевого мешканця. За цю суму спільники обіцяли чоловіку зняти арешт з його нерухомого майна.

Оперативники спецслужби задокументували отримання поліцейським першої частини хабара і затримали його під час отримання решти суми. У ході обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці вилучили матеріали провадження про накладання арешту на майно потерпілого, гроші, отримані першим "траншем". У прокурора додатково виявлено понад 2 тисячі доларів, походження яких він не зміг пояснити.

Наразі обох фігурантів затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.Тривають слідчі дії.

Прокурор і інспектор Нацполіції вимагали $ 10 тис. хабаря за зняття арешту з нерухомості в Києві, - СБУ 01
Прокурор і інспектор Нацполіції вимагали $ 10 тис. хабаря за зняття арешту з нерухомості в Києві, - СБУ 02
Прокурор і інспектор Нацполіції вимагали $ 10 тис. хабаря за зняття арешту з нерухомості в Києві, - СБУ 03
Прокурор і інспектор Нацполіції вимагали $ 10 тис. хабаря за зняття арешту з нерухомості в Києві, - СБУ 04
Прокурор і інспектор Нацполіції вимагали $ 10 тис. хабаря за зняття арешту з нерухомості в Києві, - СБУ 05

Автор: Анастасія Потіха
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путевки в санаторий дадут, а потом переведут на другую должность, может и повыше
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23.10.2020 14:44 Відповісти
 
 