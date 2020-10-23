Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Думай... Те

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владимир Зеленский и День выборов

Небезпечне завдання

Виїзне засідання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук. ФОТОрепортаж

Шанс

Повернення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли

Сміливе рішення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ. ВІДЕО+ФОТО

Велике Зе!будівництво

...п'ять питань

Опитування будуть проводити волонтери в білих накидках з написом "5 питань від президента"

Паралельна реальність

Не будемо називати прізвищ...

Не дайте себе обдурити

Більше фотошопів дивіться тут