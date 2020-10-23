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Зеленський (17381) Медведєв (1761) місцеві вибори (1000) Путін (21421) фотожаба (12765) Пальчевський Андрій (36)

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Думай... Те

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владимир Зеленский и День выборов

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Небезпечне завдання

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Виїзне засідання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приблизно 100 "слуг народу" на два дні поїхали на Донбас, - заступниця голови фракції Кравчук. ФОТОрепортаж

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Шанс

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Повернення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сивохо про "слуг народу": два дні селфилися на Донбасі, а до простих людей так і не зійшли

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Сміливе рішення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ. ВІДЕО+ФОТО

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Велике Зе!будівництво

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

...п'ять питань

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Опитування будуть проводити волонтери в білих накидках з написом "5 питань від президента"

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Паралельна реальність

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Не будемо називати прізвищ...

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Не дайте себе обдурити

Більше фотошопів дивіться тут
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Топ коментарі
+60
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 112.
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23.10.2020 23:06
+56
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 956. Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6870 .
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23.10.2020 23:01
+52
Вот это реально супер Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4661
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9325
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23.10.2020 23:00
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Вот это реально супер Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4661
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9325
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23.10.2020 23:00 Відповісти
между прочим у меня давно пробегала в голове вот такая мысля...не с этим президентом конечно но вот что стремно..Северная Корея население голодает и оно огромное..нам же Украине можно было бы аккуратно так проверить возможность выписать себе в Украину тысяч 50-100 корейцев КНДР кормить их тут обучать даже чтобы они были у нас типа наемного войска армии корейцы воевать могут и очень даже а также бы украина поставляла бы через Китай продовольствие и солому и всего что надо КНДР гуманитарный медицинскую сельского назначения и народного хозяйства продукцию питание оборудование лекарства.. .. а что представляете себе вдруг у Украины так 100 а может и более тысяч войска которым плевать на /скрепы Веру путина Царя Сталина и Ленина вкупе... но это возможно в том случае если нас разведут опть и снова как лохов с будапештом вернее вопросом списания кредитов всех МВФ в счет ЯО и компенсаций или натурой оружие воружение техника флот корабли самолеты и так далее в счет списанного нами ЯО...
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23.10.2020 23:35 Відповісти
уже было. Китайцы в составе Красной Армии в годы гражданской войны. Звери хуже ВЧК и белой контрразведки вместе взятых
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24.10.2020 00:08 Відповісти
Для наших реалий вспоминаются слова из шуточной песенки-- "Рваная обувь, деревяный костыль, король из войны возвращался хромый. И пели солдаты(депутаты), глотая пыль, и пел с ними вместе король хромый."
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24.10.2020 07:57 Відповісти
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 956. Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6870 .
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23.10.2020 23:01 Відповісти
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8091 это точно на его похоже
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23.10.2020 23:09 Відповісти
Серьёзно была такая фраза?
Приехали!
Дайте ссылочку пожалуйста.
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24.10.2020 06:51 Відповісти
Консиліум вже зачекався.
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24.10.2020 07:58 Відповісти
Лучшее!
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24.10.2020 10:09 Відповісти
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 501
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23.10.2020 23:03 Відповісти
зелепад
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24.10.2020 00:09 Відповісти
Все(!) жабы актуальны........
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23.10.2020 23:04 Відповісти
йоклмн і ****** ,, тепер я відєл всьо .. Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1840 .

Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9092 ..
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23.10.2020 23:04 Відповісти
А він такий! Також видно "жертва" режиму Порошенка, а не епохи бідності.
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24.10.2020 07:46 Відповісти
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2291
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23.10.2020 23:05 Відповісти
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 112.
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23.10.2020 23:06 Відповісти
Песик почув і проголосував достроково.

Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1414
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24.10.2020 00:50 Відповісти
Схоже, що він "положив" на того кандидата.
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24.10.2020 07:48 Відповісти
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 227
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23.10.2020 23:10 Відповісти
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5279
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23.10.2020 23:13 Відповісти
депутаты из фракции партии сн выехали с Украины навсегда ? Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6705(Выездное заседание)
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23.10.2020 23:13 Відповісти
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9472
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23.10.2020 23:14 Відповісти
Большое Зе!строительство, параллельная реальность, пиар на Донбассе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9926
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23.10.2020 23:16 Відповісти
25го буде вже втретє !
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23.10.2020 23:42 Відповісти
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2256Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6986 )))
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24.10.2020 09:01 Відповісти
Іди на х#р, совкодрочер. Ти сайтом помилився!
При савєцкій окупації ДніпроГес будували американці, бо всію інтелігенцію воШдь народів розстріляв, лишились лише люмпени і селяни. А заводіки після перемоги дєдовоєвал з Німеччини перетягнути в Сересер. Навіть хвальоний "пломбір" і той у американців стиряли.
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23.10.2020 23:33 Відповісти
Не зовсім так! Бетон ногами місили українці,а турбіни встановлювали американці "Дженерал елєктрік".
Вони працювали більш 50 років.
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24.10.2020 09:54 Відповісти
Вова, а чого кальоса твого умовного вєліка Україна, на який ти всадив свю сраку, так гучно громихають скандалами?- Так я вчив колись формулу калєса у школі,й це останнє, що я колись у свєму житті вивчив - ПІЕРКВАДРАТ : ПІ -постійна величина , ЕР -постійна величина -виносимо їх за дужки , а КВАДРАТ - він же й гримить скандалами...
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23.10.2020 23:37 Відповісти
Такий чудовий день для креативних політиків з цим опитуванням ! Про себе ніззя й проти ЗЕлені теж, а ось проти волонтерів у білих накидках ... Вони ж поза законом - шо з ними хочу то й ворочу ... Не даремно ж Аваков з Геращенко провокують своїми попередженнями...
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23.10.2020 23:50 Відповісти
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8162
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24.10.2020 00:01 Відповісти
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9579
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24.10.2020 00:03 Відповісти
там вместо трех точек - всё еще запрещен .
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24.10.2020 00:11 Відповісти
О, моя фотожаба "...пять вопросов" в ТОПе. Приятно, черт возьми Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3190
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24.10.2020 00:18 Відповісти
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9539
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24.10.2020 00:48 Відповісти
ах, какие же тут таланливые, остроумные, утончённые "кукрыниксы".
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24.10.2020 03:38 Відповісти
навеяло...
затевают комуняки большое строительство,
собралися на совещание в парткоме и порешали - строить нужно, но денех нет.
писк комсомольца из угла - а семен моисеевич?, житель нашего города? у него бабло есть он может проспонсировать, надо его на следующее совещание пригласить и убедить.
пригласили, пришел, обьяснили и семен моисеевич вынес свой вердикт - если нет денех не хер начинать большое строительство.
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24.10.2020 06:02 Відповісти
Только в промежутке между заседаниями/совещаниями Семен Моисеевич ходил консультироваться со своей женой,и передал ее мнение. "Нет денег -нехер строить!".
ТАК ответить в ТО время он просто не мог.
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24.10.2020 10:00 Відповісти
ето ваши домыслюхи - и едьте с ними....
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24.10.2020 10:03 Відповісти
Не домыслюхи,а реалный анекдот из 60х.
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24.10.2020 10:13 Відповісти
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4588
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24.10.2020 23:45 Відповісти
Велике Зе!будівництво, паралельна реальність, піар на Донбасі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4495
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24.10.2020 23:52 Відповісти
 
 