Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Технології
Президент Володимир Зеленський поспілкувався із молодими підприємцями в першому інноваційному парку в Україні, де працюють компанії, стартапи, дослідні лабораторії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, президенту представили "розумні" жалюзі, що акумулюють сонячну енергію і перетворюють її на електроенергію; нові технології вирощування рослин; виробництво сонячних панелей для зупинок і автомобільних стоянок; тренажери для навчання працівників, які готуються до роботи в небезпечних умовах, і для медиків; електронні сервіси для медицини і пошуку роботи, сервіси, які надають онлайн-консультації і допомогу із залученням штучного інтелекту.
"Також Володимир Зеленський та представники однієї з компаній обговорили можливість налагодження виробництва в Україні електробайків вітчизняної розробки, які наразі виготовляють у Китаї та вже продають у майже 40 країн світу. Електробайк тестує в роботі навіть поліція США", - наголошується в повідомленні.
Крім того, Зеленський поспілкувався з представниками Українського державного фонду стартапів, які розповіли, що за 10 місяців роботи надали гранти 58 стартапам. Було наголошено, що держава та фонд не втручаються у роботу проєкту та не беруть участі в капіталі, а фінансують його на початкових стадіях.
"Мені здається, що це дуже хороша філософія: допомагаючи людям, можна заробляти гроші, робити чистий бізнес", - сказав президент.
Зеленський також нагадав, що зараз в Україні активно запроваджується сервіс "Дія" з метою цифровізації всіх послуг, які надає держава.
"Коли я все це побачив, то подумав про те, що живемо ми в дуже цікавий момент: у нас відбулося дві революції, а за цей час паралельно відбулась третя – цифрова революція. Ми розуміємо, що це важливо, тому ми проводимо цифровізацію, впроваджуємо сервіс "Дія" і створили окреме міністерство, бо від самого початку я розумів: якщо ми цього не зробимо, то Україна не заскочить навіть в останній вагон того потяга, який дійсно прямує у майбутнє", – додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Греты на него нет !!!!
Привели "папуаса" з 95-го кварталу, на виставку інновацій, і показали, як комп"ютер у електромережу включать...
Трохи грошей я собі назбирала
На базарі лісапед я придбала
Найкрутіша на селі баба стала.
Лісапед мій, лісапед
Двохколісний Гранд Черокі
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
На багажник покладу
Два мішки із буряками
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком.
Я ганяю по селі і балдію
Зупинити лісапед ще не вмію
А на рамі кум сидить і регоче
Я кажу йому: Злізай, - він не хоче.
Газували по селі аж до ночі
Обнімає мене кум і лоскоче
Ну кому яке є діло до того,
Що катаю по селі кума свого...
Як я з горба лісапед розігнала
Там якась падлюка камінь поклала
Ой, зробили з кумом ми подвійне сальто
Він зубами, я - грудьми по асфальту.
Лісапед мій геть увесь розвалився
Слава Богу, кум живий залишився
Та зате тепер кривий беззубий,
А мені він і такий дуже любий.
Знову буду самогон я продавати,
Щоб на цей раз моциклєта вже придбати,
Трьох колісний Гранд Черокі вже надворі,
Кум Іван мені моргає з-за забору.
частиною другою статті 15 цього Закону, наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, що ввозяться науковим парком та партнерами наукового парку для його виконання, звільняються від сплати ввізного мита у порядку, встановленому Митним кодексом України.
Кому интересно , можете здесь посмотреть : https://www.bikester.dk/cykler/el-cykel-pedelec.html
А не - это Зеленский в иновационном парке смотрит велосипед.
В чем новостная ценность этой мимикрии под *****?
А у нас на уровне государства ищут деньга на производство электробайков.
Конечно Бостой Дайнамикс далеко до берестяных "роботов" Роиси.
В Японии подобные игрушки для детей уже 30 лет продают.
Ах да - сами кацапы про себя такое и говорят. Вершина научной мысли из Перми.
Скважину пробурить без британского и американского оборудования не можете.
Самолеты типа свои собираете полностью из импортных запчастей.
Изобретатели хреновы...
смотри не перепутай
Российские наноболты небось используются по всему Миру?
Южная технология - это сбор бананов и кокаин.
Все остальное и на юге, и на востоке - это западные технологии.
Не хватает робота Федора.
Инновации изобретают, производят и реализовывают по всему миру, как например автомобиль тесла.
А это все никому ненужная неконкурентная хрень по типу сколковских изобретений
Де ви бачили той штучний інтелект? Його ще взагалі ніде немає.Є системи керування.
Боже,за що ти так з Україною?
DelFast: украинский электробайк, попавший в Книгу рекордов Гиннесса
25 января 2018
Нормальный обычный велосипед стоит не меньше 400 баксов.
Хороший от 800 до нескольких тысяч баксов (мой, например, стоит 2,5 тысячи).
DelFast стоит порядка 4500 баксов.
Хочешь дешевый - купи себе "Украину".
А лучше найди себе работу, чтобы можно было позволить себе велосипед, а не набор батарейных труб с колесами.
Теперь можешь не волноваться. Тебя что попроще должно интересовать.
Ты скорее тазовод-кредитчик.
Ладно. Гордись своим ланосом.
У "велохрустов" велосипеды стоят дороже, чем твой шарабан. Представь сколько у них стоят машины.
Так что да - куда уж вам "велолюбителям".