УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4060 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниТехнології
14 778 99
Зеленський (17381) інновації (29) Офіс Президента (1745)

Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Технології

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із молодими підприємцями в першому інноваційному парку в Україні, де працюють компанії, стартапи, дослідні лабораторії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, президенту представили "розумні" жалюзі, що акумулюють сонячну енергію і перетворюють її на електроенергію; нові технології вирощування рослин; виробництво сонячних панелей для зупинок і автомобільних стоянок; тренажери для навчання працівників, які готуються до роботи в небезпечних умовах, і для медиків; електронні сервіси для медицини і пошуку роботи, сервіси, які надають онлайн-консультації і допомогу із залученням штучного інтелекту.

"Також Володимир Зеленський та представники однієї з компаній обговорили можливість налагодження виробництва в Україні електробайків вітчизняної розробки, які наразі виготовляють у Китаї та вже продають у майже 40 країн світу. Електробайк тестує в роботі навіть поліція США", - наголошується в повідомленні.

Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України 01

Читайте також: Уряд робить ставку на сировинну модель економіки, а не на інновації, - політолог

Крім того, Зеленський поспілкувався з представниками Українського державного фонду стартапів, які розповіли, що за 10 місяців роботи надали гранти 58 стартапам. Було наголошено, що держава та фонд не втручаються у роботу проєкту та не беруть участі в капіталі, а фінансують його на початкових стадіях.

"Мені здається, що це дуже хороша філософія: допомагаючи людям, можна заробляти гроші, робити чистий бізнес", - сказав президент.

Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України 02
Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України 03

Читайте також: За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко

Зеленський також нагадав, що зараз в Україні активно запроваджується сервіс "Дія" з метою цифровізації всіх послуг, які надає держава.

"Коли я все це побачив, то подумав про те, що живемо ми в дуже цікавий момент: у нас відбулося дві революції, а за цей час паралельно відбулась третя – цифрова революція. Ми розуміємо, що це важливо, тому ми проводимо цифровізацію, впроваджуємо сервіс "Дія" і створили окреме міністерство, бо від самого початку я розумів: якщо ми цього не зробимо, то Україна не заскочить навіть в останній вагон того потяга, який дійсно прямує у майбутнє", – додав глава держави.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины - Цензор.НЕТ 2903
показати весь коментар
24.10.2020 10:06
+30
так вот ты какой кортеж лисапедный едет сам зеленый слуга Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины - Цензор.НЕТ 6262
показати весь коментар
24.10.2020 10:11
+20
Да, потешились ребята над клоуном-это все равно, что папуасу показать компьютер. Ему банан нужно показывать, а не компьютеры-в бананах он дока. До выбиралась Украина, следующий президент, думаю, будет выпускник школы для умственно отсталых. Какой народ, такие и правители. Заслужили Зеленского, любители халявы и дармового.
показати весь коментар
24.10.2020 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины - Цензор.НЕТ 2903
показати весь коментар
24.10.2020 10:06 Відповісти
Де реальні стартапи? Де українські ідеї? Де українські розробки? Де українська наука? Це все туфта, пародія на російське сколково!
показати весь коментар
24.10.2020 10:15 Відповісти
До речі, перед минулими президенттськими виборами у кожних коментар, які стосуватися висвітлення у пресі роботи Порошенка, стояв дикий ґвалт про не пряму агітацію. Особливо у день тиші. Зараз цього ґвалту чомусь немає. 😊 Хоча і в цьому випадку є аналогічні дії. Тнпнр що стосується технопарку. Це кацапська калька і мені дивно, що Зєлєнскому не показали літаючу сокиру, чи робота Фьодора. Не встигли привезти? Не порядок! 😡
показати весь коментар
24.10.2020 10:39 Відповісти
З нього досить і телевізора чи монітора вставленого в рамку для картин
показати весь коментар
24.10.2020 11:20 Відповісти
Знову лісапєд...... Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины - Цензор.НЕТ 5161

Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины - Цензор.НЕТ 4702
показати весь коментар
24.10.2020 10:07 Відповісти
В этом лисапеде только рама украинская...все остальное китайское...можно ли тут говорить о каких то инновациях??
показати весь коментар
24.10.2020 10:10 Відповісти
Не принижайте великого искусства собрать велосипед из китайских деталей. У нас этому пять лет учатся.
показати весь коментар
24.10.2020 13:52 Відповісти
так вот ты какой кортеж лисапедный едет сам зеленый слуга Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины - Цензор.НЕТ 6262
показати весь коментар
24.10.2020 10:11 Відповісти
Вова едет посмотреть на лисапеты.
Греты на него нет !!!!
показати весь коментар
24.10.2020 11:05 Відповісти
Схоже, що ще не весь кортеж "вліз" в об*єктив. Одного тільки хочеться, щоб воно безкровно пішло в забуття і щоб не мучила біль країну за безцільно прожиті роки.
показати весь коментар
24.10.2020 14:11 Відповісти
Карма.
Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 8892
показати весь коментар
24.10.2020 10:34 Відповісти
Этот парень с казахским паспортом уже не один десяток людей развел на "инвестиции" Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 2331
показати весь коментар
24.10.2020 12:42 Відповісти
Пригодиться, вертоліт вже був в пєнькобєжца.
показати весь коментар
24.10.2020 14:00 Відповісти
Барин доволен ?
показати весь коментар
24.10.2020 10:08 Відповісти
оно от страху не померло?)))))
показати весь коментар
24.10.2020 10:09 Відповісти
Щось я не бачу піаніни, була вона чи ні, хто в курсі ??? Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины - Цензор.НЕТ 6131
показати весь коментар
24.10.2020 10:11 Відповісти
Як завжди- рояль ховається у кущах Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 1028
показати весь коментар
24.10.2020 11:21 Відповісти
А де ж...

Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины - Цензор.НЕТ 2117
показати весь коментар
24.10.2020 10:13 Відповісти
Переделай фотку! Пианино должно быть инновационное: - то ли с велоприводом, то ли с подставкой под х*й 🤡
показати весь коментар
24.10.2020 11:04 Відповісти
В Украине война, пандемия, кризис, а зеленое чмо в игры играется. Выбрали же дураки идиота Зеленскому показали разработки в первом инновационном парке Украины - Цензор.НЕТ 6231
показати весь коментар
24.10.2020 10:14 Відповісти
Ідіоти обрали подібного собі. Все закономірно.
показати весь коментар
24.10.2020 10:24 Відповісти
Був колись старий анекдот: "Прислали, в 30-ті, в село, лектора товариства "Знання", щоб прочитав лекцію про переваги електроенергії. Ну, годину він перед селянами "розпинався", пояснював. Потім питає: "Есть вопросы?...". Один селянин питає: "Ну об ликстричестве всё понятно... Никак понять не можем - как в електролампу керосин заливается?..."
Привели "папуаса" з 95-го кварталу, на виставку інновацій, і показали, як комп"ютер у електромережу включать...
показати весь коментар
24.10.2020 10:17 Відповісти
А что там инновационного? Лисапед? Так его изобрели в еще в 19 веке! А что там за картины? Не те что отжали у Пороха?!
показати весь коментар
24.10.2020 10:19 Відповісти
Да, потешились ребята над клоуном-это все равно, что папуасу показать компьютер. Ему банан нужно показывать, а не компьютеры-в бананах он дока. До выбиралась Украина, следующий президент, думаю, будет выпускник школы для умственно отсталых. Какой народ, такие и правители. Заслужили Зеленского, любители халявы и дармового.
показати весь коментар
24.10.2020 10:21 Відповісти
Найвеличніший вчора знов патєрпєл от громкіх звуков. Треба завести ще одну справу на Порошенка.
показати весь коментар
24.10.2020 10:25 Відповісти
Хочу стати новою системою: проросійський боксер Усик зібрався у політикуБоксер Олександр Усик розповів, що бачить себе в політиці, якщо біля нього буде велика команда однодумців.
показати весь коментар
24.10.2020 10:26 Відповісти
Раніше спортсмени йшли в тренери, тепер в політику. Рівень самозакоханності людей різко стартонув вгору. Кожен бачить себе Верховним управителем системи. Як вони вже дістали усі.
показати весь коментар
24.10.2020 10:30 Відповісти
Продавала самогон, продавала
Трохи грошей я собі назбирала
На базарі лісапед я придбала
Найкрутіша на селі баба стала.

Лісапед мій, лісапед
Двохколісний Гранд Черокі
І дзвінок великий є
Шкіряне сідло широке
На багажник покладу
Два мішки із буряками
Я лечу через село
Лісапедом, наче танком.
Я ганяю по селі і балдію
Зупинити лісапед ще не вмію
А на рамі кум сидить і регоче
Я кажу йому: Злізай, - він не хоче.
Газували по селі аж до ночі
Обнімає мене кум і лоскоче
Ну кому яке є діло до того,
Що катаю по селі кума свого...
Як я з горба лісапед розігнала
Там якась падлюка камінь поклала
Ой, зробили з кумом ми подвійне сальто
Він зубами, я - грудьми по асфальту.

Лісапед мій геть увесь розвалився
Слава Богу, кум живий залишився
Та зате тепер кривий беззубий,
А мені він і такий дуже любий.

Знову буду самогон я продавати,
Щоб на цей раз моциклєта вже придбати,
Трьох колісний Гранд Черокі вже надворі,
Кум Іван мені моргає з-за забору.
показати весь коментар
24.10.2020 10:30 Відповісти
Т.е. даже ума на пародию касапского сколково не хватило? Кто придумал сию оттопыреную идею. Ерсак небось, да?
показати весь коментар
24.10.2020 10:31 Відповісти
Чи воно тупе, чи ФСБ-не оточення навмисно його дебілом виставляє щоб для вирішення питань телефонували Дєрьмаку...
показати весь коментар
24.10.2020 10:33 Відповісти
Цікаво,як назвуть українське "Сколково" з вітчизняними нанотехнологіями ?
показати весь коментар
24.10.2020 10:35 Відповісти
А что они на этом лисапете двумя кабельными стяжками прицепили?? Причем не удосужились даже одного цвета взять...белая и черная...типа слепили из того что было...
показати весь коментар
24.10.2020 10:39 Відповісти
Изобрели велосипед - молодцы!
показати весь коментар
24.10.2020 10:40 Відповісти
электрический рояль с подогревом
показати весь коментар
24.10.2020 10:43 Відповісти
Стаття 19. Особливості оподаткування ввізним митом наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів наукових парків
частиною другою статті 15 цього Закону, наукове, лабораторне і дослідницьке обладнання, а також комплектуючі та матеріали, передбачені проектом наукового парку, що ввозяться науковим парком та партнерами наукового парку для його виконання, звільняються від сплати ввізного мита у порядку, встановленому Митним кодексом України.
показати весь коментар
24.10.2020 10:44 Відповісти
Кстати, а демонстрация VIP-агитатора сегодня не является нарушением?
показати весь коментар
24.10.2020 10:45 Відповісти
Молодые предприниматели должны оставаться в Украине. Все правильно.
показати весь коментар
24.10.2020 10:47 Відповісти
Такие электровелосипеды уже как лет 5 , а может и больше ездят по дорогам Дании .

Кому интересно , можете здесь посмотреть : https://www.bikester.dk/cykler/el-cykel-pedelec.html
показати весь коментар
24.10.2020 10:51 Відповісти
новые технологии выращивания растений - громкий смех.
показати весь коментар
24.10.2020 11:05 Відповісти
Медведев в Сколково смотрит наноболт?

А не - это Зеленский в иновационном парке смотрит велосипед.

В чем новостная ценность этой мимикрии под *****?
показати весь коментар
24.10.2020 11:12 Відповісти
Найдите 10 отличий:
Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 1833
показати весь коментар
24.10.2020 11:16 Відповісти
Отличия в том, что "Промобот" успешная контора, ориентированная на экспорт роботов.
А у нас на уровне государства ищут деньга на производство электробайков.
показати весь коментар
24.10.2020 11:36 Відповісти
Какой дебил на планете купит расейского робота? Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 5934 Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 2413
показати весь коментар
24.10.2020 12:40 Відповісти
Забей в Гугле "промобот" и смотри В этом мире случаются странные вещи.
показати весь коментар
24.10.2020 12:42 Відповісти
Только на роисянских говноресурсах про него и пишут.
Конечно Бостой Дайнамикс далеко до берестяных "роботов" Роиси. Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 9775

В Японии подобные игрушки для детей уже 30 лет продают.
показати весь коментар
24.10.2020 13:57 Відповісти
И кто же это про них такое сказал?

Ах да - сами кацапы про себя такое и говорят. Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 4428 Вершина научной мысли из Перми.
показати весь коментар
24.10.2020 14:03 Відповісти
Вы банальный трубопровод своими силами проложить не в состоянии. Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 9166
Скважину пробурить без британского и американского оборудования не можете.
Самолеты типа свои собираете полностью из импортных запчастей.

Изобретатели хреновы...
показати весь коментар
24.10.2020 14:05 Відповісти
Они даже купили чешского авиапроизводителя - Aircraft Industries и переносят производство L-410 в Екатеринбург. Скрепы говорите? Со скрепами больше мы заморачиваемся Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 179
показати весь коментар
24.10.2020 14:14 Відповісти
Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 9753

смотри не перепутай
Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 5319
показати весь коментар
24.10.2020 14:08 Відповісти
Анекдот дня. Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 2023

Российские наноболты небось используются по всему Миру?
показати весь коментар
24.10.2020 13:55 Відповісти
Вы про графеновые нанотрубки, по которым новосибирский OCSiAl держит 90% мирового рынка?
показати весь коментар
24.10.2020 13:59 Відповісти
Нет. Я про то, что даже сама Роися использует только западные технологии.
показати весь коментар
24.10.2020 14:00 Відповісти
Она и восточные технологии использует, и южные. Как и весь остальной мир.
показати весь коментар
24.10.2020 14:16 Відповісти
Нет таких. Так же, как и роисянских.
показати весь коментар
24.10.2020 14:18 Відповісти
Восточная технология - это отрезание голов и курение гашиша.
Южная технология - это сбор бананов и кокаин.

Все остальное и на юге, и на востоке - это западные технологии.
показати весь коментар
24.10.2020 14:19 Відповісти
Отрезание голов в промышленных масштабах это скорее Франция. А курить гашиш китайцев заставляли англичане под угрозой войны. Так что Вы правы, большинство технологий "западные" Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 7405
показати весь коментар
24.10.2020 14:31 Відповісти
Москва - столица твоей родинки.
Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 5880
показати весь коментар
24.10.2020 17:38 Відповісти
зелю теперь палкой не загониш на велик
показати весь коментар
24.10.2020 11:21 Відповісти
Опять клоун подражает своему кумиру *****.
Не хватает робота Федора.
Инновации изобретают, производят и реализовывают по всему миру, как например автомобиль тесла.
А это все никому ненужная неконкурентная хрень по типу сколковских изобретений
показати весь коментар
24.10.2020 11:51 Відповісти
Вместо робота Федора там стартапер Даниил с велосипедами Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 7121
показати весь коментар
24.10.2020 12:41 Відповісти
Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 7046
показати весь коментар
24.10.2020 12:23 Відповісти
Смотрел деталь, долго думал. Болт хотя бы на 17?
показати весь коментар
24.10.2020 13:50 Відповісти
І де ж цей іноваційний парк знаходиться? Як він називається?
показати весь коментар
24.10.2020 12:25 Відповісти
Якщо це київський Unit Siti Хмельницького, то байки для них не новина. Це був мотоциклетний завод.
показати весь коментар
24.10.2020 12:27 Відповісти
онлайн-консультации и помощь с использованием искусственного интеллекта.Источник: https://censor.net/ru/p3226809

Де ви бачили той штучний інтелект? Його ще взагалі ніде немає.Є системи керування.
показати весь коментар
24.10.2020 12:30 Відповісти
Яке ж воно дурне!
Боже,за що ти так з Україною?
показати весь коментар
24.10.2020 12:35 Відповісти
"помогая людям, можно зарабатывать деньги, делать чистый бизнес" - мойщик расейского и бениного криминального бабла на "кинопроизводстве" вспомнил про "честный бизнес" Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 8635 Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 8702 Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 5118
показати весь коментар
24.10.2020 12:44 Відповісти
Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 6171
показати весь коментар
24.10.2020 12:52 Відповісти
Украинцы как кацапы, всегда обливают дерьмом все что люди пытаются делать в своей стране. Это какой-то совковый психоз, другого объяснения нет.
показати весь коментар
24.10.2020 12:58 Відповісти
А ото вєлік з ХВільма **** народа? Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 8946
показати весь коментар
24.10.2020 13:07 Відповісти
Не. Это серийный электровел, который уже лет 5 выпускают в Украине.

DelFast: украинский электробайк, попавший в Книгу рекордов Гиннесса
25 января 2018
показати весь коментар
24.10.2020 14:15 Відповісти
І Шо?! Коштує як Ланос?
показати весь коментар
24.10.2020 16:08 Відповісти
Я тебя шибко огорчу.
Нормальный обычный велосипед стоит не меньше 400 баксов.
Хороший от 800 до нескольких тысяч баксов (мой, например, стоит 2,5 тысячи).
DelFast стоит порядка 4500 баксов.

Хочешь дешевый - купи себе "Украину".
А лучше найди себе работу, чтобы можно было позволить себе велосипед, а не набор батарейных труб с колесами.
показати весь коментар
24.10.2020 17:37 Відповісти
Я не зрозумів, для чого ти мені розповідаєш всю цю херню яка мені абсолютно нецікава?
показати весь коментар
24.10.2020 18:05 Відповісти
Вроде ж ты спрашивал сколько он стоит.

Теперь можешь не волноваться. Тебя что попроще должно интересовать.
показати весь коментар
24.10.2020 18:48 Відповісти
Для мене як автолюбителя будь-який велохруст на дорозі самовбивця Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 3114
показати весь коментар
24.10.2020 18:55 Відповісти
Я бы не стал называть автолюбителем человека, который все меряет ланосами.
Ты скорее тазовод-кредитчик.
показати весь коментар
24.10.2020 18:57 Відповісти
А чем тебе Ланос в жопі свирбить? Нормальна автівка. Правда саме Ланос, а то кругом і рядом Сенси називають Ланосами, а різниця як небо і земля. Але ж зовнішній вигляд одинаковий Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 9534
показати весь коментар
24.10.2020 19:00 Відповісти
Конечно нормальная. Кому и кобыла невеста, как говорится.
показати весь коментар
24.10.2020 19:07 Відповісти
Назви хоч одну причину назвати це авто поганим. Єдине чим відрізняється це авто від дорогого тільки комфортом. А всі примамбаси дорогих авто ні від чого не застрахують якщо в голові мізків немає.
показати весь коментар
24.10.2020 19:14 Відповісти
Запам'ятай, кредитів ніколи не брав і другим не раджу. Живу тільки тим, що заробляю своїми руками і мізками. Це такі як ви сидять на плачах батьків, батьки годують, одягають, на чіпси з пивом дають а самі ви десь вимутив штуку баксів за рік потім 5 років розповідаєте про то шо ви умЄЄтЄ жіть Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 5127
показати весь коментар
24.10.2020 19:03 Відповісти
Тада. Ты очень похож на самодостаточного. Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 3176

Ладно. Гордись своим ланосом.
показати весь коментар
24.10.2020 19:06 Відповісти
Так, в мене був Ланос років 10 тому. Зараз теж не дороге авто Хюндай і30. Теж не погане авто. Доргих не купую. По перше грошей жаль, а по друге не бачу різниці в побуді між автомобілем за 12 і 30 тис. баксів
показати весь коментар
24.10.2020 19:17 Відповісти
А велосипєдний вАпрос єто кАнєШнА оЧЧЧєнь сложно... Ну да... Куда уж нам... Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 9762
показати весь коментар
24.10.2020 18:57 Відповісти
Для тебя не только велосипедный.
У "велохрустов" велосипеды стоят дороже, чем твой шарабан. Представь сколько у них стоят машины. Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 8517

Так что да - куда уж вам "велолюбителям". Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 1225
показати весь коментар
24.10.2020 18:59 Відповісти
Да как же ты не поймешь, мне лично по большому барабану сколько стоит та или иная рама с колесами. Мне это не интересно вообще. С вас долбодятлов бабло стригут за трубки с колесами правильно и делают. А вы родителям руки выкручиваете и клянчите денег на них.
показати весь коментар
24.10.2020 19:07 Відповісти
Господи, какой же ты закомплексованый нищеброд...
показати весь коментар
24.10.2020 19:08 Відповісти
А с чего ты решил, что я нищеброд? Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 5725 Сынок, иди лучше девочку пощупай, своди ее в кафешку, подари цветочки, трахни наконец чем сидишь тут умничаешь какой ты умный да богатый. Ты хоть на трусы в жизни сам заработал? Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 5725
показати весь коментар
24.10.2020 19:11 Відповісти
Потому что в твою пустую голову даже не закрадывается мысль, что люди могу зарабатывать больше штуки баксов.
показати весь коментар
24.10.2020 19:15 Відповісти
В год как ты? Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 7343 Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 7343 Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 7343 Ты перечитай, придурок, то на что даеш ответ Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України - Цензор.НЕТ 7343
показати весь коментар
24.10.2020 19:21 Відповісти
Зае..ли эти "чистые бизнесмены". Китай начинал с того, что воровал по всему свету патенты и разработки и по ним настроил производство. А наши бизнесмены навезут деталей с Китая и преподносят это как инновацию.
показати весь коментар
24.10.2020 13:49 Відповісти
Сегодня день тишины, но цензор постит рекламные новости про одну из партий.
показати весь коментар
24.10.2020 14:15 Відповісти
Де вже він тільки не побував за ці дні, ганяв по країні. як обісраний по базару, пора б гайнути кудись "розслабитися", не весь же час про "народ думати".
показати весь коментар
24.10.2020 14:20 Відповісти
ГРАНТЫ ДЛЯ 58 СТАРТАПОВ ЭТО НА УРОВНЕ КИЕВА, А НЕ ВСЕЙ УКРАИНЫ !!! ТОРМОЗА !!!
показати весь коментар
24.10.2020 18:56 Відповісти
Електробайк для України, це як сільська атобусна зупинка для даунбаса. Виходимо на їх рівень.
показати весь коментар
24.10.2020 22:18 Відповісти
Сколько этот турист за казенный кошт будет бесполезно и бездарно по экскурсиям шататься?
показати весь коментар
24.10.2020 23:41 Відповісти
 
 