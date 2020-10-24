Зеленському показали розробки в першому інноваційному парку України. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із молодими підприємцями в першому інноваційному парку в Україні, де працюють компанії, стартапи, дослідні лабораторії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, президенту представили "розумні" жалюзі, що акумулюють сонячну енергію і перетворюють її на електроенергію; нові технології вирощування рослин; виробництво сонячних панелей для зупинок і автомобільних стоянок; тренажери для навчання працівників, які готуються до роботи в небезпечних умовах, і для медиків; електронні сервіси для медицини і пошуку роботи, сервіси, які надають онлайн-консультації і допомогу із залученням штучного інтелекту.

"Також Володимир Зеленський та представники однієї з компаній обговорили можливість налагодження виробництва в Україні електробайків вітчизняної розробки, які наразі виготовляють у Китаї та вже продають у майже 40 країн світу. Електробайк тестує в роботі навіть поліція США", - наголошується в повідомленні.

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Крім того, Зеленський поспілкувався з представниками Українського державного фонду стартапів, які розповіли, що за 10 місяців роботи надали гранти 58 стартапам. Було наголошено, що держава та фонд не втручаються у роботу проєкту та не беруть участі в капіталі, а фінансують його на початкових стадіях.

"Мені здається, що це дуже хороша філософія: допомагаючи людям, можна заробляти гроші, робити чистий бізнес", - сказав президент.





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Зеленський також нагадав, що зараз в Україні активно запроваджується сервіс "Дія" з метою цифровізації всіх послуг, які надає держава.

"Коли я все це побачив, то подумав про те, що живемо ми в дуже цікавий момент: у нас відбулося дві революції, а за цей час паралельно відбулась третя – цифрова революція. Ми розуміємо, що це важливо, тому ми проводимо цифровізацію, впроваджуємо сервіс "Дія" і створили окреме міністерство, бо від самого початку я розумів: якщо ми цього не зробимо, то Україна не заскочить навіть в останній вагон того потяга, який дійсно прямує у майбутнє", – додав глава держави.