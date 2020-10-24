Поліція виявила в Рівному понад 50 киян, які роздавали газети з компроматом на кандидата в мери. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
У Рівному патрульна поліція виявила трьох киян, які поширювали газети з компроматом щодо одного з кандидатів у мери обласного центру. Загалом у місто прибуло понад 50 жителів Києва для такої "роботи".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, близько третьої години ночі в суботу екіпаж патрульної поліції виявив трьох чоловіків із Києва, які поширювали такі газети в Рівному.
Інформацію про прибуття молодих людей із Києва передали всім екіпажам патрульної поліції і в Рівненський відділ поліції.
"Встановлено, що 56 осіб прибули зі столиці п'ятьма мікроавтобусами. Серед них також було десять неповнолітніх. Щодо 42 осіб співробітники поліції склали адміністративні протоколи", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські вилучили у правопорушників близько 10 тисяч примірників газет із компроматом.
На посаду мера Рівного балотується 16 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Ещё и лыжные туры...
Точно - зелёные.
На літаку прилетів, у супроводі двох гелікоптерів з чередою чорних автівок.
От я думаю - нахріна ???
Невже місцеві самі не могли відкрити школу, яку будували 4 роки ???
Джизус був Æфроукраїнцем
@jaxx_vb
·23 жовт.
Олена Жучинська. Кандидатка в депутати Вінницької міської ради від партії Слуга Народу. Может хватит нам у власти шоуменов, быдла, мастеров маникюра, фотографов, русни, ваты, маргиналов, новых лиц, блоггеров и другого биомусора? А патриотов маловато.
Мат на маті. Це копець яке ЗЕ бидло.
Дивитись всім.
https://twitter.com/jaxx_vb/status/1319527148735074305