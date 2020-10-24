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Нацполіція (13914) Рівне (388)

Поліція виявила в Рівному понад 50 киян, які роздавали газети з компроматом на кандидата в мери. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Рівному патрульна поліція виявила трьох киян, які поширювали газети з компроматом щодо одного з кандидатів у мери обласного центру. Загалом у місто прибуло понад 50 жителів Києва для такої "роботи".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, близько третьої години ночі в суботу екіпаж патрульної поліції виявив трьох чоловіків із Києва, які поширювали такі газети в Рівному.

Інформацію про прибуття молодих людей із Києва передали всім екіпажам патрульної поліції і в Рівненський відділ поліції.

"Встановлено, що 56 осіб прибули зі столиці п'ятьма мікроавтобусами. Серед них також було десять неповнолітніх. Щодо 42 осіб співробітники поліції склали адміністративні протоколи", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські вилучили у правопорушників близько 10 тисяч примірників газет із компроматом.

Поліція виявила в Рівному понад 50 киян, які роздавали газети з компроматом на кандидата в мери 01
Поліція виявила в Рівному понад 50 киян, які роздавали газети з компроматом на кандидата в мери 02
Поліція виявила в Рівному понад 50 киян, які роздавали газети з компроматом на кандидата в мери 03
Поліція виявила в Рівному понад 50 киян, які роздавали газети з компроматом на кандидата в мери 04

На посаду мера Рівного балотується 16 осіб.
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Топ коментарі
+12
а микроавтобус то Зеленый
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24.10.2020 11:31
+6
Та да...
Ещё и лыжные туры...
Точно - зелёные.
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24.10.2020 11:32
+4
Почерк риганалів. А ми, а вони, а ми, а вони...
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24.10.2020 11:29
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24.10.2020 11:28 Відповісти
Почерк риганалів. А ми, а вони, а ми, а вони...
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24.10.2020 11:29 Відповісти
а микроавтобус то Зеленый
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24.10.2020 11:31 Відповісти
Та да...
Ещё и лыжные туры...
Точно - зелёные.
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24.10.2020 11:32 Відповісти
На сумочки посмотри.
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24.10.2020 11:31 Відповісти
расшифруй Мне тупому
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24.10.2020 11:33 Відповісти
у Рыгов синий
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24.10.2020 11:31 Відповісти
Зелень маладиє риганали.
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24.10.2020 11:55 Відповісти
не дают детям заработать подлицейские
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24.10.2020 11:30 Відповісти
Дети паліци
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24.10.2020 11:37 Відповісти
Наши Гречку раздают , бумагой сыт не будешь
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24.10.2020 11:41 Відповісти
ПреЗЕдент - преЗЕрватів!
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24.10.2020 11:42 Відповісти
зеленый
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24.10.2020 11:42 Відповісти
Зе вчора чи коли приїздив в Ковель школу відкривати.
На літаку прилетів, у супроводі двох гелікоптерів з чередою чорних автівок.
От я думаю - нахріна ???
Невже місцеві самі не могли відкрити школу, яку будували 4 роки ???
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24.10.2020 11:49 Відповісти
Поліція виявила в Рівному понад 50 киян, які роздавали газети з компроматом на кандидата в мери - Цензор.НЕТ 6276
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24.10.2020 11:56 Відповісти
Він вже наїздив не на одну школу чи лікарню.
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24.10.2020 12:01 Відповісти



Джизус був Æфроукраїнцем

@jaxx_vb

·23 жовт.

Олена Жучинська. Кандидатка в депутати Вінницької міської ради від партії Слуга Народу. Может хватит нам у власти шоуменов, быдла, мастеров маникюра, фотографов, русни, ваты, маргиналов, новых лиц, блоггеров и другого биомусора? А патриотов маловато.

Мат на маті. Це копець яке ЗЕ бидло.
Дивитись всім.
https://twitter.com/jaxx_vb/status/1319527148735074305
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24.10.2020 11:55 Відповісти
не буду ,с принципа
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24.10.2020 12:07 Відповісти
У президента Польши, который встречался с Зеленским, обнаружили коронавирус
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24.10.2020 12:08 Відповісти
ключевые слова "который встречался с .....". Мысль стремная))
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24.10.2020 12:38 Відповісти
А агитация у нас под запретом?
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24.10.2020 12:25 Відповісти
интересно, против кого листовки, кто знает точно??? походу мож за него и голосовать....
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24.10.2020 12:34 Відповісти
Может против директора комунального хозяйства?Выше пишется,шо ему там ночью и машину сожгли.
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24.10.2020 13:05 Відповісти
Машину сожгли,это против или за ?
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24.10.2020 14:04 Відповісти
Не кияне, а мешканці Києва.
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24.10.2020 12:50 Відповісти
Там на выборах жаба с гадюкой - ровенский жулик-застройщик Шакирзян против слуги урода Коваля. Судя по всему Шакирзян нанял титушню потому полиция и среагировала)
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24.10.2020 13:59 Відповісти
ТАК ЭТО ШАРИКОВЫ ШАРИЯ !)
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24.10.2020 18:48 Відповісти
 
 