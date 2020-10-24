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підпал (497) Нацполіція (13917) Рівне (388)

Невідомі в Рівному підпалили Mercedes-Benz кандидата в депутати облради від "Слуги народу" Карауша. ФОТО (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Правоохоронці розслідують факт підпалу в Рівному автомобіля Mercedes-Benz, який належить 44-річному директору комунального підприємства і кандидату в депутати обласної ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області, інформація про те, що на вулиці Клима Савури в обласному центрі горить автомобіль, надійшло в поліцію в суботу, 24 жовтня, близько 4:00.

"Поліцейські на місці події встановили, що транспортний засіб Mercedes-Benz CLS 350 належить 44-річному жителю - директору комунального підприємства і кандидату в депутати обласної ради. Легковий автомобіль було припарковано у дворі багатоповерхівки за місцем проживання власника", - сказано в повідомленні.

Невідомі в Рівному підпалили Mercedes-Benz кандидата в депутати облради від Слуги народу Карауша 01

Зокрема, вогнем знищено бампер і моторний відсік автомобіля. З місця події криміналісти вилучили пластмасову посудину із залишками паливно-мастильних матеріалів.

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За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу слідчі поліції почали досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину.

За інформацією місцевого видання VSE, автомобіль належить директору "Рівнеоблводоканалу" і кандидату №1 в обласну раду від "Слуги народу" Андрію Караушу. Він пов'язує підпал з політичною діяльністю.
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Топ коментарі
+20
Наши люди на Меринах не катаются ... Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета - Цензор.НЕТ 4425
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24.10.2020 13:01
+20
Интересно, откуда директор комунального предприятия взял деньги на такую тачку особенно если у нас все комунальные предприятия настолько нищие что даже дома покрасить и ямы во дворах заасфальтировать у них денех нету?
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24.10.2020 13:13
+6
Вся печаль в том, что они ссуки покупают эти машины на уворованные деньги из бюджета и взятки. Другими словами за наши же деньги. А мы потом палим эти деньги. А они снова будут воровать их у нас и покупать себе дорогие машины. Круговорот этот может остановить только утилизация подобных мразей.
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24.10.2020 13:15
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Наши люди на Меринах не катаются ... Неизвестные в Ривном подожгли Mercedes-Benz кандидата в депутаты облсовета - Цензор.НЕТ 4425
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24.10.2020 13:01 Відповісти
Особливо до хлібної крамниці !!))
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24.10.2020 13:15 Відповісти
звичайно московіти на московітськом металомі і жаба гребе що українці можуть вже вибрати не лиш ляда 1.2.чи трійка а і мерсячка чи ще щось відповідного комфорту та надійності
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24.10.2020 15:50 Відповісти
как им всем туда надо!!! ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ!!!!!
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24.10.2020 13:02 Відповісти
Знаю, вмію, можу...., авжеж патріот. Судячи по авто - Німеччини.
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24.10.2020 13:06 Відповісти
Цього разу треба голосувати за кандидата - ПРОТИ ВСІХ!
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24.10.2020 13:07 Відповісти
Наворует на ещё один.
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24.10.2020 13:10 Відповісти
Вся печаль в том, что они ссуки покупают эти машины на уворованные деньги из бюджета и взятки. Другими словами за наши же деньги. А мы потом палим эти деньги. А они снова будут воровать их у нас и покупать себе дорогие машины. Круговорот этот может остановить только утилизация подобных мразей.
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24.10.2020 13:15 Відповісти
Кандидаты нынче пошли,без Мерседеса уже никак.
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24.10.2020 13:11 Відповісти
Є ще за Майбахи.
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24.10.2020 13:13 Відповісти
Интересно, откуда директор комунального предприятия взял деньги на такую тачку особенно если у нас все комунальные предприятия настолько нищие что даже дома покрасить и ямы во дворах заасфальтировать у них денех нету?
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24.10.2020 13:13 Відповісти
Когда на одной чаше весов "Яма",а на другой "Мерс",наши депутаты,кандидаты да и в принципе любой чинуша,у которого есть возможность ********,"Ямы" не выбирает.Та еще и мамы любят скорость...
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24.10.2020 13:31 Відповісти
Він пляшки збирав і заробив на Мерса.
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24.10.2020 18:52 Відповісти
Мені здається, що в заголовку помилково пропущене слово "герої".
Насправді, мало б звучати так: "Невідомі герої в Рівному...", і далі по тексту
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24.10.2020 13:13 Відповісти
Не."Герои"-то если бы вместе с депутатом.А лучше-с группой депутатов
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24.10.2020 13:33 Відповісти
Тут можна підозрувати кожного мешканця, котрому комунальне підприємство цього пана регулярно надає неякісні послуги. І цей підпал просто співпав з його депутатством.
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24.10.2020 13:13 Відповісти
Неплохая зарплата у коммунальщиков
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24.10.2020 13:16 Відповісти
Звісно , що сам підпалив , щоби привернути увагу на себе !
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24.10.2020 13:16 Відповісти
Питання ,а цей кандидат від якого кубла ??))
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24.10.2020 13:18 Відповісти
ну раз поставил на площадке для сбора мусора-туда и ушла...
а припарковал бы на платной стоянке-и не было бы такого.
экономный,мля...
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24.10.2020 13:19 Відповісти
На фото ж явно видно, що авто заважало під`їхати до мусорного контейнера.

Потрібно правильно паркуватися.
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24.10.2020 13:22 Відповісти
Там мусор ночью собирают? Невідомі в Рівному підпалили Mercedes-Benz кандидата в депутати облради - Цензор.НЕТ 5728
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24.10.2020 13:26 Відповісти
У нас сміття вивозять о 3-4 ранку. А вулиці прибирають десь із 5 ранку... Раніше були працівники з мітлами- було тихо, а зараз якась гуркотлива фігня з щітками, омивачами та ін, яку тягають за трактором..
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24.10.2020 13:40 Відповісти
Я бы поверил, если бы не законодательство, которое установило 8-часовый рабочий день...Или ты хочешь сказать, что комунальщики работают только до обеда?
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24.10.2020 17:04 Відповісти
Саме так. О 12 вони вже йдуть додому.
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24.10.2020 17:31 Відповісти
В 12 часов все идут домой... на обед! А чем они добираются на 5 утра, если общественный транспорт еще не ходит?
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24.10.2020 17:46 Відповісти
М.Васильків. тут і пішки пройтись можна. Я тебе переконувати не збираюсь. Написав, як є, а ти будуй теорію змови.
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24.10.2020 17:48 Відповісти
Припарковался в неположенном месте, мешает проезду других автомобилей. Если бы припарковался на стоянке, никто и не трогал бы его. Просто из за таких водителей нет возможности выехать со двора вовремя
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24.10.2020 13:25 Відповісти
А шо,депутаты еще не на великах ездят?
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24.10.2020 13:26 Відповісти
В Ровно подожгли авто кандидата в облсовет от "Слуги народа" (УП)
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24.10.2020 13:30 Відповісти
Хм... А казали, що комунальні підприємства ледь не збиткові, і з/п там така, що люди не хочуть іти працювати))
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24.10.2020 13:31 Відповісти
дерут три шкуры с народа , например устранить порыв воды - 700 грн
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24.10.2020 13:33 Відповісти
Хм... Тобто платиш квартплату, а за виклик майстра ще й доплачуєш?
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24.10.2020 13:37 Відповісти
горила авта палала , а ОП клоуна плакала
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24.10.2020 13:32 Відповісти
Хор Вірьовки заспіває?)))
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24.10.2020 13:38 Відповісти
Такой грязной предвыборной компании, как при зебуинах не было со времен Кучмы-Януковоща. О чем это говорит? Правильно. Рыги колорадские рулят в Украине.
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24.10.2020 13:51 Відповісти
Тачку сожгли директору Водоканала Караушу. Будущий депутат от слуги урода)
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24.10.2020 13:54 Відповісти
не факт, що стане депутаном, а машина мабуть службова
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24.10.2020 17:06 Відповісти
Чи й не сенсація. Ось якби це був "Запопоржець"...
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24.10.2020 14:35 Відповісти
Мерседес-Бенц. Как можно поджечь такую красоту, испортить замечательную машину.
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24.10.2020 19:02 Відповісти
Её осквернили зелёные уродины.
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24.10.2020 21:01 Відповісти
Цензоре, політична реклама сьогодні заборонена!
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24.10.2020 19:26 Відповісти
Это реклама Мерседеса - типа салон не загорелся - какая хорошая машинка.
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24.10.2020 21:03 Відповісти
Я щось слабко вірю, що Мерседесові потрібна така реклама біля смітника. Отже, рекламують або контейнер, або шланг.
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24.10.2020 22:04 Відповісти
Брехня, це ніякий не "мерседес" а лісапед Голобородьки.
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24.10.2020 20:33 Відповісти
 
 