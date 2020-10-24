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Київ (13826) фальсифікації (136)

Масштабну схему фальсифікації виборів розкрито у Святошинському районі Києва. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У Святошинському районі Києва викрито масштабну схему, яка має ознаки підготовки до фальсифікації місцевих виборів 25 жовтня.

Про це повідомила голова комісії з питань культури туризму та інформаційної політики в Київській міській раді Вікторія Муха, передає Цензор.НЕТ.

"Члени Святошинської районної ТВК звернули увагу на те, що деякі люди пачками приносять на дільниці заяви виборців про неможливість голосування на виборчій дільниці і бажання проголосувати вдома. Занепокоєння викликало і те, що медичні довідки були видані лише кількома сімейними лікарями, а заяви написані одним почерком", - написала Муха на сторінці у фейсбуці, прикріпивши до публікації відповідні фото.

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Масштабну схему фальсифікації виборів розкрито у Святошинському районі Києва 03

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За її словами, також з'ясувалося, що заяви громадян про бажання голосувати вдома подавалися не родичами, сусідами чи знайомими громадян, а кількома особами, які називалися представниками партії, представників якої поліція вже викрила на скуповуванні голосів.

"Є інформація, що і отримували їх у приймальнях представники цієї партії. Також увагу спостерігачів привернуло те, що заяви про голосування вдома були написані синхронно. Підтверджено, що заяви з проханням дозволити проголосувати не на виборчій дільниці написано майже одночасно - в останній тиждень перед виборами. А на медичних довідках, які свідчать про те, що особа за станом здоров'я не здатна відвідати дільницю, відсутнє прізвище лікаря, який її видав, а також не вказано дату видачі", - зазначила Муха.

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За її інформацією, зараз вдалося встановити сімейних лікарів ЦПСД №2 Святошинського району (вул. Симиренка, 38) і кількох осіб, що займаються організацією масового голосування за межами виборчих дільниць.

"Встановлену ​​інформацію вже передано до Національної поліції України для вжиття невідкладних заходів реагування. Сподіваємося, що цю давно відому технологію фальсифікації виборів і скуповування голосів буде зупинено, а винних притягнуто до відповідальності", - підсумувала Муха.

Масштабну схему фальсифікації виборів розкрито у Святошинському районі Києва 04
Масштабну схему фальсифікації виборів розкрито у Святошинському районі Києва 05

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Масштабну схему фальсифікації виборів розкрито у Святошинському районі Києва 06
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Топ коментарі
+17
Упс, у партии зеленого наркомана минус пару сотен голосов.
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24.10.2020 14:12
+6
Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева - Цензор.НЕТ 9648
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24.10.2020 14:20
+5
Ну вот.. то что я недавно говорил...Эти выборы будут настолько грязными что Мы представить даже не можем какими и насколько !!! Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева - Цензор.НЕТ 7805 .... Никакие выборы уже не помогут Украине и украинцам - а только выборы с помощью АК и виселицы!!! Решать Нам как быть-жить дальше..
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24.10.2020 14:14
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Упс, у партии зеленого наркомана минус пару сотен голосов.
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24.10.2020 14:12 Відповісти
Чего решили сто зеленого? Может это были адепты шЫкаладнога?
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24.10.2020 16:11 Відповісти
дебилы, вы пока срёте друг-на-друга - проходят всякие петушарии, ********* и другие пальчевские.
Что вава-дурачок, что петя-чоколадный, со всеми своими минусами лучше этих откровенных прокацапов...
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24.10.2020 16:51 Відповісти
Так а від якого кандидата чи партії?
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24.10.2020 14:13 Відповісти
Ну вот.. то что я недавно говорил...Эти выборы будут настолько грязными что Мы представить даже не можем какими и насколько !!! Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева - Цензор.НЕТ 7805 .... Никакие выборы уже не помогут Украине и украинцам - а только выборы с помощью АК и виселицы!!! Решать Нам как быть-жить дальше..
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24.10.2020 14:14 Відповісти
Ой, как же кому-то хочется дорваться до денежек КИЕВСКОЙ ГРОМАДЫ! Будут проявлять чудеса изобретательности! Такое бы рвение да в повседневной работе на благо этой самой громады.
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24.10.2020 14:14 Відповісти
какая разница, шо опзж, шо зеленые, они враги Украины
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24.10.2020 14:18 Відповісти
Масштабная схема фальсификации выборов вскрыта в Святошинском районе Киева - Цензор.НЕТ 9648
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24.10.2020 14:20 Відповісти
На дому практически нет шансов контролировать. Надо иметь лишнего члена комиссии, машину. Тупо могут отказать ехать вместе. Хочешь едь. Если полиция не взяла за яйца таких дельцов, о чем речь
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24.10.2020 15:18 Відповісти
При янике на виборах розкрив таку схему. Було виявлено 22заяви написані одною рукою що не треба голосувати дома. Цікаво,що в цьому списку була моя покійна мама. А писала ці заяви-член ДВК ,що цікава--сусідка мами. Так що це вже накатана технологія пройдисвітів.
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24.10.2020 15:40 Відповісти
"...Об этом сообщила председатель комиссии по вопросам культуры туризма и информационной политики в Киевском городском совете Виктория Муха..."

Не зрозумів, за вікном вже Жовтень, а Муха ще до цього часу не полетіла у вирій🤔?
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24.10.2020 18:48 Відповісти
А почерк то один на усіх папірцях ! І почерк цей "зєльоного " харанта ! Масштабну схему фальсифікації виборів розкрито у Святошинському районі Києва - Цензор.НЕТ 3955
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24.10.2020 19:03 Відповісти
У Мухи хоть лицо нормальное, за зеленых уродов не проголосую никогда
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24.10.2020 19:17 Відповісти
 
 