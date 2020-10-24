Масштабну схему фальсифікації виборів розкрито у Святошинському районі Києва. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
У Святошинському районі Києва викрито масштабну схему, яка має ознаки підготовки до фальсифікації місцевих виборів 25 жовтня.
Про це повідомила голова комісії з питань культури туризму та інформаційної політики в Київській міській раді Вікторія Муха, передає Цензор.НЕТ.
"Члени Святошинської районної ТВК звернули увагу на те, що деякі люди пачками приносять на дільниці заяви виборців про неможливість голосування на виборчій дільниці і бажання проголосувати вдома. Занепокоєння викликало і те, що медичні довідки були видані лише кількома сімейними лікарями, а заяви написані одним почерком", - написала Муха на сторінці у фейсбуці, прикріпивши до публікації відповідні фото.
За її словами, також з'ясувалося, що заяви громадян про бажання голосувати вдома подавалися не родичами, сусідами чи знайомими громадян, а кількома особами, які називалися представниками партії, представників якої поліція вже викрила на скуповуванні голосів.
"Є інформація, що і отримували їх у приймальнях представники цієї партії. Також увагу спостерігачів привернуло те, що заяви про голосування вдома були написані синхронно. Підтверджено, що заяви з проханням дозволити проголосувати не на виборчій дільниці написано майже одночасно - в останній тиждень перед виборами. А на медичних довідках, які свідчать про те, що особа за станом здоров'я не здатна відвідати дільницю, відсутнє прізвище лікаря, який її видав, а також не вказано дату видачі", - зазначила Муха.
За її інформацією, зараз вдалося встановити сімейних лікарів ЦПСД №2 Святошинського району (вул. Симиренка, 38) і кількох осіб, що займаються організацією масового голосування за межами виборчих дільниць.
"Встановлену інформацію вже передано до Національної поліції України для вжиття невідкладних заходів реагування. Сподіваємося, що цю давно відому технологію фальсифікації виборів і скуповування голосів буде зупинено, а винних притягнуто до відповідальності", - підсумувала Муха.
Будь ласка, зачекайте...
Что вава-дурачок, что петя-чоколадный, со всеми своими минусами лучше этих откровенных прокацапов...
Не зрозумів, за вікном вже Жовтень, а Муха ще до цього часу не полетіла у вирій🤔?