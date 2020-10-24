УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
42460 відвідувачів онлайн
Фото Політика України
17579 142
стеження (79) Арахамія (845)

Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про виявлення під крилом його автомобіля "пристрою стеження".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов із машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток", - написав Арахамія.

Він викликав поліцію, прибула бригада вибухотехніків.

"За попередніми даними, пристрій стеження", - додав нардеп.

Арахамія знайшов під крилом своєї машини пристрій стеження 01
Арахамія знайшов під крилом своєї машини пристрій стеження 02

Читайте також: Арахамія про опитування Зеленського: Чому зараз? Тому що він так вирішив

Арахамія знайшов під крилом своєї машини пристрій стеження 03

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
Скоро будет видео, как Петя лично его монтировал Арахамия нашел под крылом своей машины "устройство слежения" - Цензор.НЕТ 2893
показати весь коментар
24.10.2020 14:52
+45
А Турчинов на шухере?))
показати весь коментар
24.10.2020 14:53
+41
Вспомнил анекдот о Неуловимом Джо.
показати весь коментар
24.10.2020 14:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а може то гумно пресоване
показати весь коментар
24.10.2020 15:49 Відповісти
Еще и компактно прицепили а могли Р-107М проволокой прикрутить.
показати весь коментар
24.10.2020 15:58 Відповісти
у хламидии нашли устройство слежения
показати весь коментар
24.10.2020 15:59 Відповісти
Може це біологи відслідковують міграцію тваринок? Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 1992
Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 4088
показати весь коментар
24.10.2020 16:00 Відповісти
Такие обезьяны в Европе только под Сухуми и на горе Гибралтар раньше водились. А сейчас и сюда занесло, а некторые от низхких температур хвосты потеряли.
показати весь коментар
24.10.2020 16:04 Відповісти
И за зебуина голосуют
показати весь коментар
24.10.2020 19:47 Відповісти
Эту ему свои поставили. Из ФСБ.
показати весь коментар
24.10.2020 16:01 Відповісти
То нЄ Ано!!! Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 66 Я пА тєлєвізАру бачив Шо ще повинна бути лапАчка Шо мігаєт! Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 2482
показати весь коментар
24.10.2020 16:12 Відповісти
Що за дурня? Шини оглядають зазвичай дивлячись на них згори, а не присідаючи і заглядаючи у підкрилок. Арахамія, ти брехун.
показати весь коментар
24.10.2020 16:12 Відповісти
Казочки для зехторату перед виборами.
показати весь коментар
24.10.2020 16:15 Відповісти
Обизяна написала что нашла прилад под колесом. Я напрягал-напрягал фантазию да так и не смог представить девайс в рабочем состоянии под колесом.
Поетому представил его под крьлом. Но тут у меня снова возник вопрос. Где, цуко, следьі жвачки, гумирабика(кто не знает ето клей на основе соплей), сьірой резиньі и т.п?
Где, цуго средство фикации коробки из двух пласмассок, на внутренней стороне крьіла?

Абизяна, отвечай.
показати весь коментар
24.10.2020 16:16 Відповісти
Ця новина переслідує мету зробити інформ привід, що якісь потужні спецслужби слідкують за реформатором Арахамією, щоб завадити йому проводити потужні реформи. Про прогресивні реформи історія замовчує, як і про оперативні дії по пошуку злочинців. Головний посил - Арахамія має потужних ворогів і його треба підтримати взавтра на виборах
(ця інформація не містить в собі політичної реклами в день тиші))
показати весь коментар
24.10.2020 16:42 Відповісти
Про магниты никогда не слыхал, не? А про неодимовые, не, не в курсе?Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 144
показати весь коментар
24.10.2020 19:06 Відповісти
О, вот и зебильчик нарисовалсо ))) думал что слиняли они отсюда, ан-нет здесь, радуют нас своей непосредственностью )))
Где, спрашивается в задаче, следьі жвачки, гумирабика и т.п. вещей с помощью которьіх крепили коробку из двух пластмассок к магниту? Где сам магнит? )))

Ну и на закуску тебе: тьі в курсе что крьіло может бьіть из готовлено из ненамагничивающегося материала? Например из алюминия?
показати весь коментар
24.10.2020 21:13 Відповісти
На фотку посмотри, васек. Ты вообще в курсе что такое крыло?
показати весь коментар
24.10.2020 22:04 Відповісти
Зебил, обтекай молча
показати весь коментар
25.10.2020 04:46 Відповісти
Дайте арахамии галоперидолу.
показати весь коментар
24.10.2020 16:21 Відповісти
Да кому он нужен?
показати весь коментар
24.10.2020 16:24 Відповісти
кому ты нужен чучело?подбросили сами для пиара мол такая партия крутая у слуг что хотят даже их поубивать конуренты, для 73% расчитано, они еще и скажут что то Порох сам полез
показати весь коментар
24.10.2020 16:33 Відповісти
Это ж устройство для отпугивания грызунов,которые госрезерв заточили.
показати весь коментар
24.10.2020 16:42 Відповісти
Кумедна все ж таки ця хламідія, тьху ти, арахамія.
показати весь коментар
24.10.2020 16:50 Відповісти
Було б за ким стежити.Хіба,що маршрут до Пороха напередодні виборів!
показати весь коментар
24.10.2020 16:51 Відповісти
Да кому ты нужен? Чиполлино.
показати весь коментар
24.10.2020 17:00 Відповісти
Все намного проще. Поставила жена, чтобы знать, где сейчас ее чмошный бестолковый мачо и иметь время на тесное и плодотворное общение с настоящим джентельменом.
показати весь коментар
24.10.2020 17:03 Відповісти
Сам собі підклав. Кому потрібен цей чурка?
показати весь коментар
24.10.2020 17:07 Відповісти
Ну надо ж так вовремя сработал датчик давления шин и именно на этом колесе. Надо бы "экстрасенсов Бородянского" подключить,они этой ара хамии по знакомству быстро отыщут "агента 007" который по заданию спецслужб всего мира следил за такой важной персоной. Кстати Ара Хамия подрабатывал в этом шоу, за 300 гривен он изображал "миллионера с большой душой" и вместе с Бородянским разводил лохов..
показати весь коментар
24.10.2020 17:10 Відповісти
Представление рассчитанное на тупых зебилов не имеющих мозгов..
показати весь коментар
24.10.2020 17:10 Відповісти
Головне, щоб на тому пристрої відбитків пальців власника авто не виявили!
показати весь коментар
24.10.2020 17:27 Відповісти
Смешной же этот хламидия, ой смешной... Самое интересное, что в эту куйню никто не верит и просто жестко стебутся над попыткой абизяны поднять себе рейтинг. )))
показати весь коментар
24.10.2020 17:44 Відповісти
Прям вижу, как Арахнид каждый раз перед поездкой осматривает днище своего авто.

На кого эта хрень расчитана?
показати весь коментар
24.10.2020 17:47 Відповісти
Как на кого? На тупых зебилов...они и не такое гавно хавают...
показати весь коментар
24.10.2020 18:04 Відповісти
Кацап "йо-кает" по русски, хотя как бы укр. дупутат. И мне неудивительно - кто будет уважать тех кто его, инородца причем вообще из гор, сделал тем кем оно есть?
показати весь коментар
24.10.2020 18:21 Відповісти
Давно пора грохнут этого неадекватного жидяру и дебила Арахамию!!
показати весь коментар
24.10.2020 18:29 Відповісти
Постановка. В то место только полный дебил мог поставить.
показати весь коментар
24.10.2020 19:04 Відповісти
а кто должен этого лошару (галава фрикции слуг урода) покрывать - Баканов или Аваков?
показати весь коментар
24.10.2020 19:07 Відповісти
это он сам его прикрутил! потому что пиарится. а ведь на самом деле ты арахамия и на фиг никому не нужен! эдакий неуловимый джо!
показати весь коментар
24.10.2020 19:22 Відповісти
Цензоре, політична реклама сьогодні заборонена!
показати весь коментар
24.10.2020 19:27 Відповісти
Очко в дзеркалі роздивився? Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 7986
показати весь коментар
24.10.2020 20:13 Відповісти
Жена хочет знать сколько сосен на зарплате.
показати весь коментар
24.10.2020 21:05 Відповісти
Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження" - Цензор.НЕТ 9253
показати весь коментар
24.10.2020 23:35 Відповісти
Кому он нужен этот пророссийский, обосраный Жидяра Арахамия!!
показати весь коментар
25.10.2020 10:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 