Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження". ФОТО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про виявлення під крилом його автомобіля "пристрою стеження".

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов із машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток", - написав Арахамія.

Він викликав поліцію, прибула бригада вибухотехніків.

"За попередніми даними, пристрій стеження", - додав нардеп.





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