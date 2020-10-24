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Арахамія знайшов під крилом своєї машини "пристрій стеження". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про виявлення під крилом його автомобіля "пристрою стеження".
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов із машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток", - написав Арахамія.
Він викликав поліцію, прибула бригада вибухотехніків.
"За попередніми даними, пристрій стеження", - додав нардеп.
Топ коментарі
+51 Серж Пир
показати весь коментар24.10.2020 14:52
+45 Степан Иванов 8d06009e
показати весь коментар24.10.2020 14:53
+41 vlasta
показати весь коментар24.10.2020 14:53
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Будь ласка, зачекайте...
Поетому представил его под крьлом. Но тут у меня снова возник вопрос. Где, цуко, следьі жвачки, гумирабика(кто не знает ето клей на основе соплей), сьірой резиньі и т.п?
Где, цуго средство фикации коробки из двух пласмассок, на внутренней стороне крьіла?
Абизяна, отвечай.
(ця інформація не містить в собі політичної реклами в день тиші))
Где, спрашивается в задаче, следьі жвачки, гумирабика и т.п. вещей с помощью которьіх крепили коробку из двух пластмассок к магниту? Где сам магнит? )))
Ну и на закуску тебе: тьі в курсе что крьіло может бьіть из готовлено из ненамагничивающегося материала? Например из алюминия?
На кого эта хрень расчитана?