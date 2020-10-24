ЗМІ показали урни для опитування Зеленського і форму волонтерів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Стало відомо, якими будуть урни для всеукраїнського опитування президента Володимира Зеленського і форма волонтерів, які його проводитимуть у день місцевих виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, знімок із відповідним прикладом опублікувала "Українська правда".
На ньому видно, що волонтери будуть одягнені в спеціальні білі жилети з написом "5 запитань від президента".
Що стосується урни для голосування, то вона зроблена з картону і опломбована паперовою стрічкою.
Крім того, на ній також буде наклейка з написом "5 запитань від президента", як і на жилетах волонтерів.
Зазначається, що інтерв'юерам заборонено мати із собою жодну агітацію і перебувати на території виборчих дільниць. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.
Вони працюватимуть із 8:00 до 20:00 із можливістю 4 рази відійти на перерву в 15 хвилин. Після цього урни відвезуть у місце підрахунку голосів, невикористані бланки знищять, а на використаних підрахують голоси і складуть за результатами підрахунків протоколи.
Інтерв'юери також мають бути в масках і рукавичках, якими їх забезпечать організатори.
Спеціальних наметів чи інших конструкції встановлювати не планується. У разі негоди інтерв'юери мають зайти під навіс або в приміщення, однак, за інструкцією, не заходити безпосередньо на територію дільниці.
Будь ласка, зачекайте...
Це агітація за провладну партію прямо на виборчій дільниці!
Давайте тоді кожна партія буде проводити такі "опитування".
5 питань від Тимошенко
5 питань від Порошенка
5 питань від Бойка....