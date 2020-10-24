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Фото Політика України
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Зеленський (11607) опитування (1050)

ЗМІ показали урни для опитування Зеленського і форму волонтерів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Стало відомо, якими будуть урни для всеукраїнського опитування президента Володимира Зеленського і форма волонтерів, які його проводитимуть у день місцевих виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, знімок із відповідним прикладом опублікувала "Українська правда".

На ньому видно, що волонтери будуть одягнені в спеціальні білі жилети з написом "5 запитань від президента".

Що стосується урни для голосування, то вона зроблена з картону і опломбована паперовою стрічкою.

Крім того, на ній також буде наклейка з написом "5 запитань від президента", як і на жилетах волонтерів.

ЗМІ показали урни для опитування Зеленського і форму волонтерів 01

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Зазначається, що інтерв'юерам заборонено мати із собою жодну агітацію і перебувати на території виборчих дільниць. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Вони працюватимуть із 8:00 до 20:00 із можливістю 4 рази відійти на перерву в 15 хвилин. Після цього урни відвезуть у місце підрахунку голосів, невикористані бланки знищять, а на використаних підрахують голоси і складуть за результатами підрахунків протоколи.

Інтерв'юери також мають бути в масках і рукавичках, якими їх забезпечать організатори.

Спеціальних наметів чи інших конструкції встановлювати не планується. У разі негоди інтерв'юери мають зайти під навіс або в приміщення, однак, за інструкцією, не заходити безпосередньо на територію дільниці.

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Топ коментарі
+59
Символично в мусорном пакете
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24.10.2020 15:58
+39
"5 питань від президента".
Це агітація за провладну партію прямо на виборчій дільниці!

Давайте тоді кожна партія буде проводити такі "опитування".
5 питань від Тимошенко
5 питань від Порошенка
5 питань від Бойка....
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24.10.2020 16:02
+29
спасибо, будем знать
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24.10.2020 15:57
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без порога по 'явке' к ним это фуфло вдвойне
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24.10.2020 22:56 Відповісти
ЗМІ показали урни для опитування Зеленського і форму волонтерів - Цензор.НЕТ 743
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24.10.2020 23:21 Відповісти
ЗМІ показали урни для опитування Зеленського і форму волонтерів - Цензор.НЕТ 4104
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25.10.2020 03:31 Відповісти
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