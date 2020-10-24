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Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Навчання Warrior Watcher 2020 тривають у Миколаєві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Основна мета тренувань — ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами Збройних Сил України та підрозділами охорони Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.

"Це зовсім різні підходи у плануванні та виконанні завдань щодо організації охорони. Такі тренування будуть не тільки цікавими, а й дуже динамічними, що дозволить запозичити досвід провідних країн світу", — зазначив заступник керівника навчань підполковник Сергій Максименко.

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За словами керівника групи інструкторів ЗС Великої Британії флайт-лейтенанта Бена Хьюітта, для британських інструкторів важливо не тільки проводити тренування для українських колег, а також обмінюватись досвідом та думками. "Нам дуже приємно, що ми вже другий рік поспіль приїздимо в Україну й надалі поглиблюємо співпрацю між нашими країнами та дружні зв’язки", - сказав він.

Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони 01
Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони 02
Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони 03
Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони 04

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Топ коментарі
+5
Good!
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24.10.2020 19:05
+5
Британці старі та чудові вояки. Такий обмін досвідом нам та їм точно на користь.
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24.10.2020 19:07
+2
А ты предлагаешь в штыковую, или на кулаках, придурок кацапский?
Так сейчас так уже не воюет никто.

Да и на штыках и на кулаках вас бы, чмошников, гаранированно вынесли бы. Как когда-то под Инкерманном. Кацапам с бритами хронически не везло.
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24.10.2020 20:07
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Good!
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24.10.2020 19:05 Відповісти
Британці старі та чудові вояки. Такий обмін досвідом нам та їм точно на користь.
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24.10.2020 19:07 Відповісти
Ну конечно шо воячки - тупо бомбить или обстреливать за 10км., имея спутниковую всякую фигню - это просто вершина мастерства.
Тут шо они покажут? Пуляйте ракетами под контролем спутников и юзайте Ф-35?

Ну, а научиться многому могут, напр. выносливо сидеть под минометными залпами, или добежать до сортира, не погибнув
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24.10.2020 19:26 Відповісти
Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9404 ох і дурне ж ...
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24.10.2020 19:36 Відповісти
Контужений?
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24.10.2020 19:38 Відповісти
я ж те не доктор шоп говорить о твоем здоровье то.
а то шо я написал - в чем-то солгал шоли? не думаю
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24.10.2020 20:00 Відповісти
"не думаю"- то в тебе попереду.
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24.10.2020 20:05 Відповісти
А ты предлагаешь в штыковую, или на кулаках, придурок кацапский?
Так сейчас так уже не воюет никто.

Да и на штыках и на кулаках вас бы, чмошников, гаранированно вынесли бы. Как когда-то под Инкерманном. Кацапам с бритами хронически не везло.
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24.10.2020 20:07 Відповісти
Так я только сказал шо невелик подвиг был напр застрелить из арбалета рыцаря, конечно все средства хороши, но суть то какая? Против русни все средства норм, но чего я сказал то? - то шо не нужно называть супервоином того кто даже тебе не покажется на вид.
И при чем тут русня то? Я за саму суть написал то. А так - норм. если бы на атаку новичками и полонием они бы чет таки сделали, а не скулили и ввели пару ссанкций, которые курам на смех.
и да, можешь не отвечать так как тупые кричалки не к месту.
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24.10.2020 20:18 Відповісти
Был какой-то Маршал во Франции, понабирал наемников и шоб не платить - сдал их в окружение испанцев, а сам быстренько выкупился из плена.
И там не англы наверное были, а аборигены из колоний(в том шо ты сказал)
За Фолкленды не оч. читал, но Тетчер нафиг не надо было все потери, значит ситуация такая была.
Ну и за Крымскую - русне валяли с в два раза большего расстояния как правило(ружья то покруче были)
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24.10.2020 20:45 Відповісти
А ты хотел чтобы с твоими лишнехромосомными братьями да в рукопашную? Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8795
Это гавно только за 10 км и уничтожать, бо ближе воняют сильно Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3847
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24.10.2020 20:09 Відповісти
Да ребятки, перед тем, как принимать авиацию стран партнёров, а в будущем и союзников, и желательно на постоянной основе, надо научиться надёжно охранять аэродромы. Чтобы как с арсеналами не получилось
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24.10.2020 19:29 Відповісти
Боже!!!
Сколько "крестов" в теме. Здесь кладбище?
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24.10.2020 19:44 Відповісти
ТАК ПУСТЬ ВЕРНУТ ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА !!!
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24.10.2020 20:17 Відповісти
И КАЖДОМУ ЧЕРТУ ПЕТРУ ПО ХЙЛУ )))
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25.10.2020 06:54 Відповісти
 
 