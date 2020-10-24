Українські та британські військові тренуються разом виконувати завдання з організації охорони, - Міноборони. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Навчання Warrior Watcher 2020 тривають у Миколаєві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Основна мета тренувань — ознайомлення з теоретичними основами планування та оцінки ризиків захисту аеродромів і критичних об’єктів інфраструктури за стандартами НАТО, підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами Збройних Сил України та підрозділами охорони Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.
"Це зовсім різні підходи у плануванні та виконанні завдань щодо організації охорони. Такі тренування будуть не тільки цікавими, а й дуже динамічними, що дозволить запозичити досвід провідних країн світу", — зазначив заступник керівника навчань підполковник Сергій Максименко.
За словами керівника групи інструкторів ЗС Великої Британії флайт-лейтенанта Бена Хьюітта, для британських інструкторів важливо не тільки проводити тренування для українських колег, а також обмінюватись досвідом та думками. "Нам дуже приємно, що ми вже другий рік поспіль приїздимо в Україну й надалі поглиблюємо співпрацю між нашими країнами та дружні зв’язки", - сказав він.
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Тут шо они покажут? Пуляйте ракетами под контролем спутников и юзайте Ф-35?
Ну, а научиться многому могут, напр. выносливо сидеть под минометными залпами, или добежать до сортира, не погибнув
а то шо я написал - в чем-то солгал шоли? не думаю
Так сейчас так уже не воюет никто.
Да и на штыках и на кулаках вас бы, чмошников, гаранированно вынесли бы. Как когда-то под Инкерманном. Кацапам с бритами хронически не везло.
И при чем тут русня то? Я за саму суть написал то. А так - норм. если бы на атаку новичками и полонием они бы чет таки сделали, а не скулили и ввели пару ссанкций, которые курам на смех.
и да, можешь не отвечать так как тупые кричалки не к месту.
И там не англы наверное были, а аборигены из колоний(в том шо ты сказал)
За Фолкленды не оч. читал, но Тетчер нафиг не надо было все потери, значит ситуация такая была.
Ну и за Крымскую - русне валяли с в два раза большего расстояния как правило(ружья то покруче были)
Это гавно только за 10 км и уничтожать, бо ближе воняют сильно
Сколько "крестов" в теме. Здесь кладбище?