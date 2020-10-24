УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13443 відвідувача онлайн
Новини Фото Політика УкраїниКиївські новини
28 608 160
квартира (229) Київ (13826) Хомчак (245)

Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Обов'язковий пункт реформи армії на шляху до НАТО - надання державою мінімум трьох квартир головнокомандувачу Збройних сил.

Так іронізує в Facebook фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри ошалілу реорганізацію медичних сил, масову ліквідацію посад, виведення поза штат і звільнення фахових спеціалістів під виглядом реформи "тіпа як у NATO", є й хороші новини! Генерал Збройних сил Р. Хомчак розписав на головнокомандуючого Збройних сил Р. Хомчака ще одну квартиру. Третю! Тепер у столиці. Попередні він зі службових зробив приватними, одну приватизував на маму (це так мило)", - сообщил Тополя.

"Молодій сім‘ї головнокомандувача Р.Хомчака і губернаторші Чернігівської обл. Г.Коваленко дійсно потрібні нові квадратні метри!
Всім заздрісникам у погонах, які десятиліттями стоять у черзі на службове житло раджу заспокоїтися, брати приклад і сумлінно служити Народу", - пише фронтмен "Антитіл".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова глава Чернігівської ОДА Коваленко - дружина Головнокомандувача ЗСУ Хомчака (оновлено)

Він також вибачився, що знову пише про політику, а не свою творчість.

Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен Антитіл Тополя 01
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен Антитіл Тополя 02
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен Антитіл Тополя 03

Читайте також: З початку реформи армія "попрощалася" з кількома десятками генералів, - Хомчак

Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен Антитіл Тополя 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+56
недавно Шварцнегеру была сделана очередная (седьмая) операция на сердце (заменили аортальный клапан).. сейчас он уже вернулся к обычной жизни..
Пожелаем старику Арни здоровья и долгих лет жизни!
Хомчак выписал себе квартиру в Киеве, это третья квартира главнокомандующего ВС, - фронтмен "Антител" Тополя - Цензор.НЕТ 6254
показати весь коментар
24.10.2020 20:31
+41
Ты диви, как Хоме масть поперла при зеленой владе....Проснулся годами дремлющий талант бизнессмена?
показати весь коментар
24.10.2020 20:27
+31
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 4259
показати весь коментар
24.10.2020 21:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Этому дезертиру и предателю Украины Хомчаку, место в тюрьме . а не новую квартиру в Кинве получать!!
показати весь коментар
24.10.2020 20:56 Відповісти
#дедприбарахлился )) и внукам.
показати весь коментар
24.10.2020 21:01 Відповісти
Здається, Хомчак близька людина до Гриценка (з оточення, як любили писати про Порошенка).
показати весь коментар
24.10.2020 21:02 Відповісти
швидше до Ігорь Валєріча)
показати весь коментар
24.10.2020 21:09 Відповісти
Це зараз.
показати весь коментар
24.10.2020 21:32 Відповісти
Хомчак сам в интервью рассказывал, что стал солдатиком Коломойского в 2014.
показати весь коментар
24.10.2020 21:59 Відповісти
Ещё одна "бидося"
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 5979
показати весь коментар
24.10.2020 21:03 Відповісти
Наступного разу постійте на Майдані, побачите, як це вигідно, якщо виживете.
показати весь коментар
24.10.2020 21:08 Відповісти
"Люблю" зебоб за то, что они всех считают тупыми.
Открываем декларации:
- до 2017 года она практически жила за счет предпринимательской деятельности мужа - вот же дурак, мог бы бизнес "убыточным" сделать;
- в 2017 получает квартиру при разводе;
- в 2018 выходит еще раз замуж, у нового мужа в аренде дом в Михайловке-Рубежовке площадью 216 квадратных метров на участке площадью 2360;
- подведем итог: было 42к USD в год в 2013, а стало 27к USD в год в 2019 - плохо на Майдане скакала.

Какой же потерпевший у нас обидчивый.
показати весь коментар
24.10.2020 21:52 Відповісти
А играть х..м на рояле, получается, еще выгоднее...
показати весь коментар
24.10.2020 22:31 Відповісти
А ЗП в 3 штуки баксов - это предел мечтаний по-вашему ?
показати весь коментар
24.10.2020 23:06 Відповісти
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 5799
показати весь коментар
24.10.2020 21:03 Відповісти
испортился за год Хомчак )
21.05.19 Что известно о новом начальнике Генштаба Руслане Хомчаке
Автор: Юрий Бутусов

Назначение начальника Генштаба - первое кадровое решение президента Зеленского, которое состоялось прежде всех, даже раньше назначения главы администрации президента. Это наглядно показывает, какие приоритеты у власти. И наглядно показывает, какие требования к профессионализму руководителей выдвигаются. На мой взгляд, Руслан Хомчак - это один из самых профессиональных армейских руководителей, который пользуется огромным авторитетом... Источник: https://censor.net/ru/r3128079
показати весь коментар
24.10.2020 21:07 Відповісти
Всі помиляються, навіть Бутусов. Але ж дає цю інформацію на сайті - оце головне.
показати весь коментар
24.10.2020 21:10 Відповісти
Аґромний авторитет без квартир -- ніщо. Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 5134
показати весь коментар
25.10.2020 08:52 Відповісти
Не, ну а как? У Хомчака мезальянс - в Шантеклеры потянуло.
показати весь коментар
24.10.2020 21:08 Відповісти
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 6642
показати весь коментар
24.10.2020 21:11 Відповісти
Девчонки полюбили не качка,
Девчонки полюбили Хомчака.
А у Хомчака должность велика,
И я понимаю, что я пролетаю...
показати весь коментар
24.10.2020 21:13 Відповісти
А кто говорит, что в армии одни жебраки служат? Мой бывший начальник штаба в/ч А4465, г. Николаев полковник Матыцин Борис Николаевич по такой схеме получил не три, а ЧЕТЫРЕ квартиры. Пятую он получил путем изменения фамилии. Заменил "И" на "І". Ну, что бы компьютерный поиск в реестре недвижимости не нашел имущества.
А некоторых замов в той же части командование УПРАШИВАЛО получить трёшку, вместо положенной однокомнатной.
Про схемы воровства служебного жилья вообще молчу. Есть у начальника приватизированная квартира в Николаеве, а ему служебную дают. Типа по необходимости. Потом расслужебливание, семейная неурядица и развод. Дальше опять давали служебную.
Все уголовные дела заканчивались увеличением семейного бюджета начальства и прокуроров. Кстати, схемы воровства служебного жилья смотрю так и не поменялись.так и е поменялись
показати весь коментар
24.10.2020 21:16 Відповісти
Помните, как некто Пудрик рассказывал, зачем ему квартиры в Турции? Чтоб экономить на проживании.
Там может и здесь, к примеру, собрался Хомчак пойти в наступление и хочет, значит, сэкономить на проезде от квартиры и до линии фронта - а тут опа - и все уже продумано и куплено, аж до Ростова )))
показати весь коментар
24.10.2020 21:22 Відповісти
мразь, бросившая солдат под Иловайском.
показати весь коментар
24.10.2020 21:24 Відповісти
Якщо не помиляюся, то саме він і завів їх до цього мішка, виконуючи забаганки "асвабадітєля_ДнЄпра" корбана_коломИйського.
показати весь коментар
25.10.2020 08:54 Відповісти
Помиляєшся, бо переказуєш побрехеньку порошенка, щоб відвести зраду від себе і муженка з хомчидлом.
показати весь коментар
25.10.2020 09:01 Відповісти
Помиляєшся, бо переказуєш побрехеньку корбана_коломИйського_хомчака, щоб відвести зраду від них та використання Війська для задоволення рейдерських бізнес інтересів названих осіб.
показати весь коментар
25.10.2020 09:05 Відповісти
Ну тоді давай кидай лінки, тільки не з Петіних ресурсів.

Тільки не забудь про той ФАКТ, що коли наші воїни під Іловайськом просили допомоги, Петро проводив парад і допомоги не надав. Так чи ні? Питаю - так чи ні?

Так що там не корбановими штанами смердить, а саме петіними труселями. Мені на корбанів начхать, але не крути дупою. Петро тобі не заплатить.
показати весь коментар
25.10.2020 09:42 Відповісти
1) А з чиїх ресурсів "лінки"? З коломИйського_корбана_хомчака?
2) Йди до дупи зі своїм парадом. Коли блаЗЄнським нема чим заперечити, то вони згадують про парад.
3) А тобі, блаЗЄнське рило, мабуть таки заплатить коломИйський? Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 839
показати весь коментар
25.10.2020 12:10 Відповісти
Додам, свиняче блаЗЄнське рило. Коли коломИйський з корбаном та хомчком всупереч завданням Генштабу лізли до іловайського мішка щоб рейдернути для корбана, то про це вже забулося. Так свиняче рило, чи ні? Питаю: так чи ні? Чи ти, свине, з Франції ліпше бачиш? Почитай ФБ Семенченка (якщо не почиств) за той час. Як вони лізли в Іловайськ, незважаючи на заборони Генштабу.
показати весь коментар
25.10.2020 12:14 Відповісти
Ого, як ти зафонтанував лайном)) Зобидився за свого тюнінгованого хряка?

Ти пацак чи ні? Написав "додам", а додав не лінки, а лайна з власного кендюху та якісь словеса.
Можна подумати, що ти там був (а не на канапі сидів і дрочив на Хряка). Пішов геть, потворо шоколадно.
показати весь коментар
25.10.2020 15:27 Відповісти
До речы, коли ти пишеш про свиняче рило, то подивися в дзеркало, або на ту, що народила отаке нервове потворисько як ти.
Вчися тримати себе пристойно, бабо. Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 9420
показати весь коментар
25.10.2020 15:30 Відповісти


Роман Донік



Комбат 2 бата 24 бригады оголосив догану военнослужащей, за то, что как-то не так приветствовала депутатов. Там какая-то дивчуля приехала. Ей патч 24-ки подарили. Она раньше на Тигипку работала. На построении сказал, типа **** вы такие недружелюбные. Они зарплаты хотят поднять.

Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 2872
показати весь коментар
24.10.2020 21:25 Відповісти
..ну ниии- а чо начгенштаба хомчак до цих пир ще й доси безхатний...- непорядок у вийську...(((
показати весь коментар
24.10.2020 21:38 Відповісти
Який преЗедент, такі й генерали . Просто такі поняття як честь і совість вони в школі не вивчали.
показати весь коментар
24.10.2020 21:48 Відповісти
У другому документі Руслан Борисович, а в третьому Руслан Богданович.
показати весь коментар
24.10.2020 21:59 Відповісти
И почему эту падлу хомчака не грохнули на донбасе?
показати весь коментар
24.10.2020 22:07 Відповісти
Его отравит жёнушка ради этих квартир. -
показати весь коментар
25.10.2020 04:06 Відповісти
так это же и есть Ставка Главнокомандующего))
показати весь коментар
24.10.2020 22:15 Відповісти
Наверное, Хомчак трижды погиб в АТО, поэтому три квартиры и получил. Тогда справедливо
показати весь коментар
24.10.2020 22:21 Відповісти
Надо всей военной "элите"( типа дезертира Хомы,интендантов,штабистов н-ского штаба) давать жилье ТОЛЬКО в Крыму, Донецке,Луганске..... Тогда и война закончится.
показати весь коментар
25.10.2020 06:51 Відповісти
Са самой улице Герцена что-то нет подходящих домов...
показати весь коментар
24.10.2020 22:40 Відповісти
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 928
показати весь коментар
24.10.2020 22:51 Відповісти
Ответочка от хомчака не заставила себя ждать))) Мстительное чмо, как и его говнокомандувач.
показати весь коментар
24.10.2020 22:54 Відповісти
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 1796
показати весь коментар
24.10.2020 22:55 Відповісти
Хомчак виписав собі квартиру в Києві, це третя квартира головнокомандувача ЗС, - фронтмен "Антитіл" Тополя - Цензор.НЕТ 2530
показати весь коментар
24.10.2020 22:55 Відповісти
Из за этой твари сколько военных погибло, когда он их бросил, а сам дрыснул от них, суку эту под трибунал надо было отдать, а пианист его пригрел и такую ещё должность ему дал, кругом враги, я х#ею Клава.
показати весь коментар
24.10.2020 22:58 Відповісти
Своим надо помогать - всё по катехизису.
В гугле есть: катехизис хомчака в ссср.
показати весь коментар
25.10.2020 04:09 Відповісти
Ну Хомчак вероятно руководствуется девизом "Все для армии (для моей пользы), все для победы !"
показати весь коментар
24.10.2020 23:08 Відповісти
а ху...і ..ви хотіли. в нього молода дружина ..лише тільки но одружився ...якщо знайде потім молодшу ...то треба ж цій щось залишити?))
показати весь коментар
24.10.2020 23:40 Відповісти
Насо Нахомячил!
показати весь коментар
24.10.2020 23:47 Відповісти
и чего эту гниду сепары не грохнули? ВИДАТЬ ТО КАЗАЧЕК ТО ЗАСЛАНЫЙ! сколько ребят падла положил, па сам теперь с жиру беситься!
показати весь коментар
25.10.2020 00:17 Відповісти
А кули, настоящий "Офицер" с бодьшой буквы.
При "барИге" такого не было.
показати весь коментар
25.10.2020 05:04 Відповісти
Не, ну "Кому война, а кому - мать родна"© никто не отменял. Тем более, у стареющего Шантеклера мезальянс приключился - молоденькая (относительно) курочка узаконила доступ к топтанию собственного организма. А это ко многому обязывает, главным образом, в сфере материально-технического обеспечения курочки. А тем, кто в окопах, оно ж не так надо - их и поубивать может - "Не всіх дурних війна забрала"© тоже никто не отменял.
показати весь коментар
25.10.2020 05:46 Відповісти
Так то ж - запасные аэродромы, на случай диверсий.
показати весь коментар
25.10.2020 08:29 Відповісти
Какой бравый генерал - и армией командует и три квартиры успел прибрать к своим ручкам, которые ничего не крали.
показати весь коментар
25.10.2020 09:09 Відповісти
Как вспенилось гавно! Однако
Вам стоит ль так напружить сраку?

1. 2000 г. однокомнатная г. Львов
2. 2009 двухкомнатная г. Белая Церковь
3. 2020 трёхкомнатная г. Киев
показати весь коментар
25.10.2020 10:54 Відповісти
Хомячок коломойского выписал себе новую кормушку!
показати весь коментар
25.10.2020 14:37 Відповісти
Этот командующий испортился, несите нового
показати весь коментар
25.10.2020 14:57 Відповісти
Предыдущие квартиры Р.Хомчака площадью 17 кв. м и 37 кв. м(на 37 кв. м Руслан Хомчак жил с семьёй в звании Полковника) - это ж какие-то курятники:

как и все нормальные люди я против коррупции и роскоши, но полковник ВСУ не должен жить в квартире размером с курятник. Даже 110 лет назад любой полковник имел в Киеве жилище в виде 7-ми комнатной квартиры с электричеством и с мраморной ванной обшей площадью 140-150 кв. м.
показати весь коментар
27.10.2020 03:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 