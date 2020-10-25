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ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У районі Городка в окупованому Луганську зіткнулися легковий автомобіль, маршрутне таксі й УАЗ. Унаслідок ДТП загинув ватажок незаконного збройного формування "батальйон "Привид" Олексій Марков.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Донецкие новости".

Повідомляється, що ДТП сталася 23 жовтня. УАЗ їхав із увімкненими маячками та сиреною. Під час зіткнення він перекинувся.

Маршрутка "Газель" практично не постраждала, жінка, яка була за кермом легкового авто, зазнала незначних травм.

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Через деякий час з'явилося повідомлення про те, що в цій ДТП загинув ватажок угруповання "Привид" Олексій Марков. Судячи з усього, він перебував в УАЗі.

Пізніше інтернет-ресурси найманців РФ підтвердили смерть Маркова, не називаючи причин.

ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання Привид Маркова у ДТП в окупованому Луганську 01
ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання Привид Маркова у ДТП в окупованому Луганську 02
ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання Привид Маркова у ДТП в окупованому Луганську 03

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Топ коментарі
+83
Собаке ... собачий билет на концерт Кобзона и хора Александрова.
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25.10.2020 01:52
+50
і земля йому бетоном.
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25.10.2020 01:54
+47
Земля скловатою для виродка.
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25.10.2020 01:53
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Собаке ... собачий билет на концерт Кобзона и хора Александрова.
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25.10.2020 01:52 Відповісти
і земля йому бетоном.
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25.10.2020 01:54 Відповісти
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 1505
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25.10.2020 09:31 Відповісти
Земля скловатою для виродка.
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25.10.2020 01:53 Відповісти
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 8292
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25.10.2020 09:28 Відповісти
Співробітники Служби безпеки України затримали в Київській області двох учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі в рейдерських захопленнях, мітингах та акціях протесту. Про затримання повідомляється у п'ятницю, 23 жовтня, на сайті СБУ.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
...


Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kN5E
...
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25.10.2020 01:56 Відповісти
мертвечук уже на Владимирской, в подавалах СБУ? ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 3435 ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 3435 ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 3435 ))))))))

три кучи ему навалить на мертворожденные сбу, мвд и другие абортированные силовые ведомства... ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 4532
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25.10.2020 14:17 Відповісти
ну и стекловатой ему с бетоном..
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25.10.2020 01:59 Відповісти
Це він, ****, від коронавірусу в такий спосіб втік
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25.10.2020 02:02 Відповісти
Годится.
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25.10.2020 02:06 Відповісти
Дайошь ісчо !!!
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25.10.2020 02:11 Відповісти
в уазіку подушки безпеки не спрацювали , треба скаргу писати на завод виробник !
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25.10.2020 02:13 Відповісти
Не СКАРГУ , а БЛАГОДАРНОСТЬ !
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25.10.2020 02:24 Відповісти
Уявляю "бобік" з подушками безпеки ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 4137
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25.10.2020 11:30 Відповісти
цигани на таких їздять ! гарні такі подушки з гусячого пір'я !
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25.10.2020 11:32 Відповісти
Індик швидше і повніше надувається ніж гусак. Цигани нє дотягівают
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25.10.2020 14:07 Відповісти
Одним меньше...
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25.10.2020 02:17 Відповісти
Отличная машина УАЗ
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25.10.2020 02:57 Відповісти
Я теж був про неї гіршої думки.
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25.10.2020 07:24 Відповісти
СЄПАР БАГАТО ЗНАВ ДЛЯ ГААГИ СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 1961
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25.10.2020 03:17 Відповісти
Гражданские целы, а "ихтамнет" из Москвы - сам уволился и засекретился...
Фантастика какая-то.
Как можно УАЗик наградить?
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25.10.2020 03:25 Відповісти
Поверніть йому народну кличку "бобік"
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25.10.2020 08:52 Відповісти
А служил бы в НАТО и ездил на Хамви - был бы жив...
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25.10.2020 03:34 Відповісти
таких не беруть в космонавти !
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25.10.2020 10:03 Відповісти
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 9686
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25.10.2020 06:16 Відповісти
По традиции...
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 2275
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25.10.2020 06:17 Відповісти
Подохла тварь и мир стал лучше...
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25.10.2020 06:19 Відповісти
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 9842 СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 8127
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25.10.2020 06:31 Відповісти
УАЗ упал на бок и террористу сразу кранты. Остальные живы....Больше похоже на обставу очередной уборки мусора фсбшниками. В любом случае пусть горит в аду,падло.
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25.10.2020 06:55 Відповісти
безобразие,почему они дохнут по одному а не батальонами?
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25.10.2020 06:57 Відповісти
Карма настигла этого подонка. Это праздник какой-то. Желательно что бы каждого предателя постигла такая участь.
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25.10.2020 06:59 Відповісти
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 4320 СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 8682
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25.10.2020 07:04 Відповісти
Цікаво, чим і як довго його добивали ФСБ-ешники.
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25.10.2020 07:19 Відповісти
Просто на ушко тихонько сказали "Слава Україні!"
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25.10.2020 07:40 Відповісти
Та серйозно, не тягне та аварія щоб були загиблі.
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25.10.2020 07:43 Відповісти
Важіль КПК проткнув його наскрізь
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25.10.2020 08:56 Відповісти
Певно увійшов через дупу і вийшов через рот?
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25.10.2020 09:06 Відповісти
одним крысом ванючего русского мира менше стало. СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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25.10.2020 07:31 Відповісти
При чем тут дтп!
Его везли закапывать, а на встречу украинская маршрутка...
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25.10.2020 07:37 Відповісти
откуда у террористов террорестической шняге -телефон ксиоми....вопрос...пуссть тапком фотает
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25.10.2020 07:43 Відповісти
Молодец шо ехал на скрепном УАЗе, а если бы на каком то вражеском, западном джипе, был бы жив. Так что, всё ОК.
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25.10.2020 07:48 Відповісти
Цікавить одне- в яку країну та під яким ім'ям він втік.
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25.10.2020 07:48 Відповісти
Дуже прикро що здох не в зашморзі по вироку суду , а взагалі псу - псяча смерть .
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25.10.2020 07:55 Відповісти
цеж треба.....на весь Луганськ там якихось 15 машин, і 3 із них зіткнулися так, що здох черговий "асвабодітєль".....а дехто каже що Бога не існує....жорна Божі мелять може і повільно, але перемелять усіх.
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25.10.2020 07:56 Відповісти
Це як у Штатах в 18хх якомусь році. В США тоді було всього 4 авто і два з них зіткнулися в Сент-Луісі.
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25.10.2020 08:17 Відповісти
...а чи здох? Може,хитромудрий дуже,та вдарив по тапках?
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25.10.2020 10:41 Відповісти
Хорошо хоть в ДТП люди серьезно не пострадали СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 9914
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25.10.2020 08:00 Відповісти
чим більше здохне тим менше прийдеться вбивати
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25.10.2020 08:05 Відповісти
Вообще-то над смертью человека не нужно злорадствовать - в этом отношении у нас полное равноправие.
Но вот то, что одним врагом стало меньше, можно и отметить, т.к. меньше своих бойцов погибнет из-за него - он уже не прикажет, не укажет, не пошлет кого-то убивать наших. Маленький лучик солнца над океаном крови, грязи и дерьма, которым является война...
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25.10.2020 08:07 Відповісти
Путлер зачищает свидетелей....на этот раз ни лифт,для Ватарыллы, ни кафе для любителя окорочков хинирала Сашки Захера .... СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 199
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25.10.2020 08:15 Відповісти
Жінці легковика дати Героя України за незнання правил дорожнього руху ДНР
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25.10.2020 08:21 Відповісти
Браво! Хорошая работа... Всем спасибо.
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25.10.2020 08:27 Відповісти
СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 5692
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25.10.2020 08:29 Відповісти
Пополнилась компашка ДОХОДЯГ до Киева с грунтовыми водами... СМИ сообщили о гибели главаря группировки "Призрак" Маркова в ДТП в оккупированном Луганске - Цензор.НЕТ 668
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25.10.2020 08:31 Відповісти
в таких дтп погибнуть сложно. помогли братки)))
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25.10.2020 08:43 Відповісти


Абдалла



Пишут что американцы в ответ на понты Путина снова развернут в Европе ракеты средней и малой дальности. Оптимисты надеюся что ракеты будут стоять под Харьковым. Пессемисты говорят что они будут в Польше.
Правда весело?
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25.10.2020 08:55 Відповісти
Земля бетоном.....а ще приємніше..коли бетонірують того кого ти бачив колись в 2014 році на власні очі!!!
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25.10.2020 08:58 Відповісти
Не слишком ли много внимания для какого-то бандита-убийцы?
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25.10.2020 09:11 Відповісти
Туфта какая то. Похожа на дизу😕
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25.10.2020 09:17 Відповісти
Чим більше гине російських фашистів - тим краще . Хороша новина .
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25.10.2020 09:47 Відповісти
Ну і прутень з ним!
ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 2242
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25.10.2020 09:49 Відповісти
Название сепарского батальона кое о чём говорит .Привидение, призрак - в традиционных представлениях душа или дух умершего человека, проявляющиеся в видимой или другой форме в реальной жизни.Так что всё запрограммировано по сценарию для врага, теперь его образ будет передавать привет с того света в реальной жизни, личному составу батальона
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25.10.2020 10:55 Відповісти
.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.10.2020 11:00 Відповісти
Это уже второй лайк Вам первый был в теме "Байрактары" уничтожили шесть армянских гаубиц и два танка. ВИДЕО ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську - Цензор.НЕТ 6765
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25.10.2020 11:15 Відповісти
ВИНОВНИК ДТП заслуживает орден за мужество и отвагу!
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25.10.2020 10:59 Відповісти
пристібуватися треба, "пане" покидьку )))
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25.10.2020 11:01 Відповісти
сподіваюся цьому вилупку чорти приготували окремі тортури
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25.10.2020 11:48 Відповісти
Шо ж вы,биндеры,творите?ЭТАГИНАЦИТ!!!
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25.10.2020 12:17 Відповісти
Мелочь, а приятно.
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25.10.2020 12:20 Відповісти
Минус один.
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25.10.2020 13:21 Відповісти
 
 