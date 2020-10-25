ЗМІ повідомили про загибель ватажка угруповання "Привид" Маркова у ДТП в окупованому Луганську. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У районі Городка в окупованому Луганську зіткнулися легковий автомобіль, маршрутне таксі й УАЗ. Унаслідок ДТП загинув ватажок незаконного збройного формування "батальйон "Привид" Олексій Марков.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Донецкие новости".
Повідомляється, що ДТП сталася 23 жовтня. УАЗ їхав із увімкненими маячками та сиреною. Під час зіткнення він перекинувся.
Маршрутка "Газель" практично не постраждала, жінка, яка була за кермом легкового авто, зазнала незначних травм.
Через деякий час з'явилося повідомлення про те, що в цій ДТП загинув ватажок угруповання "Привид" Олексій Марков. Судячи з усього, він перебував в УАЗі.
Пізніше інтернет-ресурси найманців РФ підтвердили смерть Маркова, не називаючи причин.
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"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
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три кучи ему навалить на мертворожденные сбу, мвд и другие абортированные силовые ведомства...
Фантастика какая-то.
Как можно УАЗик наградить?
Его везли закапывать, а на встречу украинская маршрутка...
Но вот то, что одним врагом стало меньше, можно и отметить, т.к. меньше своих бойцов погибнет из-за него - он уже не прикажет, не укажет, не пошлет кого-то убивать наших. Маленький лучик солнца над океаном крови, грязи и дерьма, которым является война...
Абдалла
Пишут что американцы в ответ на понты Путина снова развернут в Европе ракеты средней и малой дальности. Оптимисты надеюся что ракеты будут стоять под Харьковым. Пессемисты говорят что они будут в Польше.
Правда весело?
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!