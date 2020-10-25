Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол. ФОТО

У Нікополі Дніпропетровської області на одній із дільниць 70-річний чоловік порвав видані йому бюлетені для голосування.

Про це повідомляє Нікопольський відділ поліції ГУ НП у Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

"25 жовтня о 8:16 в Нікопольський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із дільниць чоловік порвав бюлетені для голосування. Зараз співробітники поліції щодо порушника складають протокол за ст. 212-23 КУпАП (пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування)", - повідомляють правоохоронці.

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