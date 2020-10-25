УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8306 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події Місцеві вибори-2020
8 447 87
Дніпропетровщина (2346) Нацполіція (13917)

Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Нікополі Дніпропетровської області на одній із дільниць 70-річний чоловік порвав видані йому бюлетені для голосування.

Про це повідомляє Нікопольський відділ поліції ГУ НП у Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.

"25 жовтня о 8:16 в Нікопольський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із дільниць чоловік порвав бюлетені для голосування. Зараз співробітники поліції щодо порушника складають протокол за ст. 212-23 КУпАП (пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування)", - повідомляють правоохоронці.

Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол 01

Читайте також: У Києві шість виборчих дільниць відкрилися із запізненням, дві не розпочали роботу

Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+52
Так он имел искренние намерения
показати весь коментар
25.10.2020 09:51
+40
Его бюллетени, что хочет с ними, то и делает.
Может это самый правильный выбор, потому как на многих участках баллотируются одни ган*оны и голосовать не за кого...
показати весь коментар
25.10.2020 09:52
+37
Это у него были искренние намерения.... поэтому оправдать...
а что...ослу можно а пенсионеру нельзя??
показати весь коментар
25.10.2020 09:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так он имел искренние намерения
показати весь коментар
25.10.2020 09:51 Відповісти
Шукав у списках симоненка чи януковича, ненайшов, псіхАнув і порвав Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 3452
показати весь коментар
25.10.2020 14:17 Відповісти
Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 243 Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 5131
показати весь коментар
25.10.2020 14:50 Відповісти
Это у него были искренние намерения.... поэтому оправдать...
а что...ослу можно а пенсионеру нельзя??
показати весь коментар
25.10.2020 09:52 Відповісти
Его бюллетени, что хочет с ними, то и делает.
Может это самый правильный выбор, потому как на многих участках баллотируются одни ган*оны и голосовать не за кого...
показати весь коментар
25.10.2020 09:52 Відповісти
ПС )))0 Їх все однак повинні признати .як *недійсні * !
показати весь коментар
25.10.2020 09:54 Відповісти
только нафиг вообще ходит на выборы если выборы-без выборов.. диванный протест самое оно и есть хотя бы по совести перед самым собой ты не соучаствовал в еврейском ублюдочном мероприятии.... Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 3796
показати весь коментар
25.10.2020 10:08 Відповісти
Что бы за него не проголосовали слуги урода, затем и ходил.
Порча своего личного бюллетеня не может никак наказываться.
Аваковские шавки нарушили конституцию.
показати весь коментар
25.10.2020 10:23 Відповісти
Не совсем так. Бюллетень это собственность государства(как паспорт, кстати) , она выдается гражданину временно , в установленном месте,для выявления его нематериальных волеизьявлений, волеиспусканий Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 1664
Сидел бы дома, было бы все нормально, а может кто подсчитать волну смертей от Ковид19 от этих выборов ??
показати весь коментар
25.10.2020 11:16 Відповісти
А чого він тоді туди взагалі поперся? Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 1064
показати весь коментар
25.10.2020 10:40 Відповісти
Симаненка в бюлетенях искать
показати весь коментар
25.10.2020 11:17 Відповісти
Або Інуковіча Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 2704
показати весь коментар
25.10.2020 12:13 Відповісти
Шукав, ненайшов, псіхАнув і порвав Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 9545
показати весь коментар
25.10.2020 12:14 Відповісти
*Ну і дура * ... Пенсионер на участке в Никополе порвал свои бюллетени: составляется админпротокол - Цензор.НЕТ 3215
...Потрібно було просто намалювати *
.Пенсионер на участке в Никополе порвал свои бюллетени: составляется админпротокол - Цензор.НЕТ 3251....
показати весь коментар
25.10.2020 09:53 Відповісти
засчитают голос за зелень-самосейку
показати весь коментар
25.10.2020 10:19 Відповісти
Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 2075
показати весь коментар
25.10.2020 10:44 Відповісти
То всем міром за зє, то бюлютєнь в клочья, іх ніпаймьош...
показати весь коментар
25.10.2020 09:54 Відповісти
Ну так тоді голосували "папрі колу/абинєпа рашенко/хочпасмі йомся", а тепер вже якось не до сміху...
показати весь коментар
25.10.2020 10:02 Відповісти
значит опажопы,слуг и прочих матькивщин уже наелся,а за ес голосовать рука не подымается Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 7955.бо телевизор не разрешает
показати весь коментар
25.10.2020 10:21 Відповісти
Нехай купить їм рулон туалетного папіру для відшкодування.
показати весь коментар
25.10.2020 09:54 Відповісти
вы сути не понимаете почему этого делать нельзя, теперь УИК должна ломать голову что с этими бюлетенями делать! Ну написал бы на них, что он думает и бросил в урну. Никто же его силком не тянул на избирательный участок.
показати весь коментар
25.10.2020 09:56 Відповісти
Это форма протеста.
показати весь коментар
25.10.2020 10:00 Відповісти
это форма не протеста, а геморой для УИК.
показати весь коментар
25.10.2020 10:05 Відповісти
Складається акт і ніяких проблем. Навіть за нестачі 2-3 бюлетнів можна скласти акт і внести їх у "загальну кількість" при підрахунку.
показати весь коментар
25.10.2020 10:01 Відповісти
кто вам такое сказал??? будут пересчитывать до посинения, а только потом будут докладывать что с этим делать!
показати весь коментар
25.10.2020 10:03 Відповісти
А Закон почитати?
показати весь коментар
25.10.2020 10:07 Відповісти
А навіщо?)) Є такий прошарок у суспільстві, що готові сперечатись про будь-що навіть не заглиблюючись у суть питання. Скільки разів приймав участь у цьому цирку- жодного разу не було проблем із прийняттям рішень по нестачі бюлетнів. Виніс питання, члени проголосували (а добу сидіти на дільниці ніхто не хоче) і внесли їх у втрачені.
показати весь коментар
25.10.2020 12:07 Відповісти
Пусть ломает. Как по мне бюллетени однозначно испорчены. В чём проблема?
Пошёл на участок чтоб не вбросили за него.
показати весь коментар
25.10.2020 10:01 Відповісти
не пишите чушь, никто за вас этого делать не будет!
показати весь коментар
25.10.2020 10:04 Відповісти
гоморический хохот!!!!!!!
показати весь коментар
25.10.2020 11:06 Відповісти
Оно мог обратиться к председателю , чтоб выдали новые, зачем он в полицию обратился -не знаю, пусть теперь обьяснит что произошло, возможно ему внутренние голоса приказали порвать, возможно тремор напал, спазм,возможно до следующего голосования не доживет. Сосед перед смертью всю простынь изорвал, а то какой то бумажный бюлетень.
И пусть требует обеспечить ему право -таки голосовать
показати весь коментар
25.10.2020 11:23 Відповісти
А як ще ци дибілам показати що голосування без графи "нікого не підтримую" незаконне. Малювати що попало теж незаконно.
показати весь коментар
25.10.2020 10:01 Відповісти
Не беспокойтесь, там запасные найдутся в избытке.
показати весь коментар
25.10.2020 10:06 Відповісти
Никополь..пенсионер.. Ватник 100%. А почему у него ж@па порвалась?))
показати весь коментар
25.10.2020 09:56 Відповісти
Почему ватник 100%?ты судишь человека его не зная лишь потому что он из этого города?
показати весь коментар
25.10.2020 10:20 Відповісти
Это его красноречивый выбор.
показати весь коментар
25.10.2020 09:57 Відповісти
Его дело ,имеет полное право,...-"какая разница"-...,он его перечеркнёт,нарисует хрен...,или порвал,главное что не дійсний,он так хотел показать,что проти всіх ...
показати весь коментар
25.10.2020 09:58 Відповісти
Має право.
Чому ні ?
показати весь коментар
25.10.2020 09:59 Відповісти
Ні, Ксенія , не має, бо бюлетені це власність держави. Але, я думаю, 33% людей психічно хворі, всі вони виборці, їм можна. Особливо, коли в протоколі буде вказано. А можливо у діда припадок епілепсії, а тут сенсацію вже зробили ?
показати весь коментар
25.10.2020 11:30 Відповісти
у держави немає своєї власності
показати весь коментар
25.10.2020 11:36 Відповісти
Ще в паспорті громадянина чітко записано "власність держави Україна", хоча кожен вважає що то його паспорт, бо ж його там фотка прилипла Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 2857
показати весь коментар
25.10.2020 11:43 Відповісти
то у вас так написано.
показати весь коментар
25.10.2020 11:47 Відповісти
Ну може я відстав від життя і все вже приватизували, Гімн Украіни ще можна співати, не прийдуть з питанням про порушення авторських прав ?
показати весь коментар
25.10.2020 11:50 Відповісти
А у мене нічого не питали- опитувальника не було.... А у мене було що сказати.
показати весь коментар
25.10.2020 10:02 Відповісти
Екстрасенсів найняли-тобі час з'економили
показати весь коментар
25.10.2020 11:44 Відповісти
А я нікуди не поспішав.... Тільки от відповіді віслюку не сподобаються...
показати весь коментар
25.10.2020 12:03 Відповісти
Президенту можно простить нарушение закона, а этому деду нужно ответить по всей строгости закона, я думаю 15 с конфискацией хватит.
Навыбирали пидаросни зеленой ...
показати весь коментар
25.10.2020 10:00 Відповісти
Во Львове себе такого не позволят.Там могут бросить гранату.
показати весь коментар
25.10.2020 10:01 Відповісти
Сколько стоит бюлетень по факту пусть оплатит его дед и йдет домой а действие само никому вреда не принесло а админка сама посебе лягушачья бумага
показати весь коментар
25.10.2020 10:01 Відповісти
17 000-34 000 штрафа теж адмінка
показати весь коментар
25.10.2020 11:51 Відповісти
Дивно...
ст. 212-23 КУоАП -https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_212-23/

Стаття 212-23. Втратила чинність на підставі Закону N 2808-VI від 21.12.2010
показати весь коментар
25.10.2020 10:04 Відповісти
Читайте внимательнее....там есть ссылка на новую редакцию...
А лучше читайте законы на сайте верховной рады...там всегда актуальные версии..
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
показати весь коментар
25.10.2020 10:05 Відповісти
{Кодекс доповнено статтею 212-23 згідно із Законом № 805-IX від 16.07.2020}
показати весь коментар
25.10.2020 10:07 Відповісти
ага, тобто зелені пройдисвіти не дозволяють розпоряджатись своїм бюлетенем як громадянин вважає за потрібне ?
показати весь коментар
25.10.2020 10:19 Відповісти
Коли діду якийсь внутрішній голос сказав так зробити, то треба розшукати і притягувати голос,
показати весь коментар
25.10.2020 11:32 Відповісти
Если бы он поступил так до выдачи бюллетня, то другое дело, а так он "с чувством глубокого удовлетворения" и с "искренними намерениями" распорядился им. Действовал по схеме, "все мы президенты". Если дело дойдёт до ВС. то будут все основания для оправдания.
показати весь коментар
25.10.2020 10:04 Відповісти
Отлично. То есть можно спокойно порвать бумажку ЗЕ-опроса и админправонарушением это не считается, так как это не избирательный и не референдумный бюллетень. А чтобы не сорить на улице бумажные клочки можно запхать в урну для этого же ЗЕ-опроса. Это ведь урна, не?
показати весь коментар
25.10.2020 10:06 Відповісти
По традиції в Україні, який **********, такі й усі керівники. Чому я повинен якесь чудо вибирати без графи "про всіх".
показати весь коментар
25.10.2020 10:07 Відповісти
Проти всіх
показати весь коментар
25.10.2020 10:22 Відповісти
Мало то шо пришел, рискуя погибнуть, так еще и проблемы получил. А если увидят вспышку через шторку - на бутылку посадят?(типо мол продал голос и сфотогр. для д-тв)
показати весь коментар
25.10.2020 10:09 Відповісти
І все ж таки так чинити не можна. Може дід так розсердився бо не побачив в бюлетнях свою рідну комуністичну партію?
показати весь коментар
25.10.2020 10:09 Відповісти
А что, лучше чтобы он проголосовал за ОПЗЖ?
показати весь коментар
25.10.2020 10:12 Відповісти
Так нас поставили перед,,добровольным,, выбором и тех кого мы нежелаем.Рвать конечно не надо было можно было их только испортить поставив везде галочки.По моему мнению ни один бюлетень не законный так как там нету графы ,,ПРОТИВ ВСЕХ,,
показати весь коментар
25.10.2020 10:22 Відповісти
На якій підставі? Він зіпсував свої бюлетені. Це його волевиявлення.
показати весь коментар
25.10.2020 10:13 Відповісти
Це його волевиявлення,адже із пораних бюлетнів він нічого не забрав,всі їх частини на місці.Так що адміністративна кара тут незаконна.
показати весь коментар
25.10.2020 10:18 Відповісти
Бред,а за то что не придешь повесят?
показати весь коментар
25.10.2020 10:20 Відповісти
Мене повісять першого, бо я цей цирк ігнорую. Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 5821
показати весь коментар
25.10.2020 10:24 Відповісти
Не прийдеш,виникає шанс скористатися порожніми бюлетнями на свій розсуд.
показати весь коментар
25.10.2020 10:39 Відповісти
Лохторат бунтує? Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 7449
Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 5034
показати весь коментар
25.10.2020 10:21 Відповісти
Якщо свої - має право!
Строки "проти всіх" нема.
показати весь коментар
25.10.2020 10:23 Відповісти
Намалюй дулю, це і буде проти всіх.
показати весь коментар
25.10.2020 10:25 Відповісти
Та хоть п**** и х**** намалюй, головну задачу вже зробив, приперся на вибори і все легіти зимував
показати весь коментар
25.10.2020 11:36 Відповісти
Діду, так це Ви вчора на форумі питали: шо будєт?! Так Вас попередили про поліцію!
не повірили ?! ))))
показати весь коментар
25.10.2020 10:24 Відповісти
а в чому,власне, порушення?? Це право кожного громадянина. Право на протест, хіба Конституцією нашої країни забороняються протести??? Ніби то не забороняються. В зеленої плісняви є чудова нагода "відчути" ставлення до неї народу. бубочка ж здається саме цього хотів. Ні?
показати весь коментар
25.10.2020 10:30 Відповісти
Мужик доведён, видит что при его жизни ничего толком не меняется кроме как новые лица и их материального положение вот и психанул
показати весь коментар
25.10.2020 10:30 Відповісти
6 вопрос
Порошенко жадный барыга ДА НЕТ
показати весь коментар
25.10.2020 10:35 Відповісти
6 запитання: віслюк оманський-наркоман== ТАК ТАК. Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 8787
показати весь коментар
25.10.2020 10:54 Відповісти
Эти выборы как впрочем и предыдущие тохожи на то еслибы перед голодным поставили пустые миски и предложили вибрать одну из них а еда находится за пределами этих мисок в виде обещания накормить.Да только после выбора миски обещаная еда оказывается протухлой.
показати весь коментар
25.10.2020 10:43 Відповісти
Пока в депутаты будут идти ради того чтобы реально обогатиться самому и своей семье подобные поступки мужика можно смело оправдывать, менять нужно в целом систему управления государства, как сверху так и на местах , а люди в том числе кандидаты и депутаты как люди и их поведение и много других характеристик зависит от дисциплины , порядка в системе управления государства , а также боязнь перейти черту и нарушить закон ,который для всех единый согласно конституции Украины
показати весь коментар
25.10.2020 11:11 Відповісти
Українці хочуть голосувати з дому через додаток "Дія" , а не бігати як мавпи по дільницях , розносячи вірус в чергах і волочити мішки з макулатурою до Києва .
ДУМАЙ-ТИ
показати весь коментар
25.10.2020 11:33 Відповісти
Я хочу голосувати кивком голови телевізору, так можна ? Ну шоб там камера стояла, система що литса определяє, Виходить диктор і каже "А чи не випить нам шампанського, да чи ні "?
показати весь коментар
25.10.2020 11:40 Відповісти
Пенсіонер рівнявся на ось цих вилупків... Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 6129
Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 1115
показати весь коментар
25.10.2020 11:33 Відповісти
Понять и простить. Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол - Цензор.НЕТ 8957
показати весь коментар
25.10.2020 11:33 Відповісти
Это его дело.
показати весь коментар
25.10.2020 12:05 Відповісти
Это его право. Хоть в парашу пусть с ними идёт. Он свободный человек, живущий в свободной стране, а если кому чё не нравится, ***** за паребрик.
показати весь коментар
25.10.2020 12:13 Відповісти
 
 