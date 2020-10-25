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Пенсіонер на дільниці в Нікополі порвав свої бюлетені: складають адмінпротокол. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Нікополі Дніпропетровської області на одній із дільниць 70-річний чоловік порвав видані йому бюлетені для голосування.
Про це повідомляє Нікопольський відділ поліції ГУ НП у Дніпропетровській області, передає Цензор.НЕТ.
"25 жовтня о 8:16 в Нікопольський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із дільниць чоловік порвав бюлетені для голосування. Зараз співробітники поліції щодо порушника складають протокол за ст. 212-23 КУпАП (пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування)", - повідомляють правоохоронці.
Топ коментарі
+52 Igor Budnik b2adf589
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+40 Vladimir Longer
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+37 Привет
показати весь коментар25.10.2020 09:52
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Будь ласка, зачекайте...
а что...ослу можно а пенсионеру нельзя??
Может это самый правильный выбор, потому как на многих участках баллотируются одни ган*оны и голосовать не за кого...
Порча своего личного бюллетеня не может никак наказываться.
Аваковские шавки нарушили конституцию.
Сидел бы дома, было бы все нормально, а может кто подсчитать волну смертей от Ковид19 от этих выборов ??
...Потрібно було просто намалювати *
.....
Пошёл на участок чтоб не вбросили за него.
И пусть требует обеспечить ему право -таки голосовать
Чому ні ?
Навыбирали пидаросни зеленой ...
ст. 212-23 КУоАП -https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BF_1/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_212-23/
Стаття 212-23. Втратила чинність на підставі Закону N 2808-VI від 21.12.2010
А лучше читайте законы на сайте верховной рады...там всегда актуальные версии..
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text
Строки "проти всіх" нема.
не повірили ?! ))))
Порошенко жадный барыга ДА НЕТ
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