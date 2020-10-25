УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16978 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниПодії Місцеві вибори-2020 Опитування Зеленського
10 136 79
Вінниця (433) опитування (1403) Нацполіція (13918)

Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Поліція Вінницької області почала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій стосовно волонтера, який в обласному центрі проводив ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Цензор.НЕТ.

"25 жовтня поблизу однієї з виборчих дільниць на вулиці Андрія Первозванного чоловік штовхнув волонтера і пошкодив скриньку для проведення опитування "5 запитань від президента". Поліцейські встановили і затримали правопорушника. Ним виявився 46-річний житель Вінниці", - сказано в повідомленні.

Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку 01

Слідством розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), яка передбачає обмеження волі терміном до 5 років.

Читайте также: 5 вопросов Зеленского: на многих избирательных участках Киева никто не проводит опрос президента

Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Опитування проводять волонтери, з якими укладаються цивільно-правові угоди підряду.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+66
З якого переляку вони затримали людину, яка спітнулась і щоб не впасти схопилась за те, що підвернулось під руку?
показати весь коментар
25.10.2020 12:51
+51
мусора не люди © Аваков
показати весь коментар
25.10.2020 12:50
+42
судячи з фото військовий або колишній військовий.
"чудові" часи за дебільного презЕдента - військового до буцигарні за пом'яту картонну коробку.
показати весь коментар
25.10.2020 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мусора не люди © Аваков
показати весь коментар
25.10.2020 12:50 Відповісти
ограничение свободы на срок до 5 лет.

и опять ветеран....... !!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.10.2020 12:54 Відповісти
З якого переляку вони затримали людину, яка спітнулась і щоб не впасти схопилась за те, що підвернулось під руку?
показати весь коментар
25.10.2020 12:51 Відповісти
Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну - Цензор.НЕТ 1888 я тоже возмущен... а мож чел имел искренние намерения, вон, даже зебика оправдал Верховный суд за искренние намерения, то-то шо за произвол.
показати весь коментар
25.10.2020 12:56 Відповісти
судячи з фото військовий або колишній військовий.
"чудові" часи за дебільного презЕдента - військового до буцигарні за пом'яту картонну коробку.
показати весь коментар
25.10.2020 12:55 Відповісти
Дык , вiйськовi полтора года назад потянули массу забабуина.
показати весь коментар
25.10.2020 12:58 Відповісти
Ти збрехав, кацап.
показати весь коментар
25.10.2020 13:03 Відповісти
він не кацап
не наговорюйте на своїх
показати весь коментар
25.10.2020 13:23 Відповісти
Співробітники Служби безпеки України затримали в Київській області двох учасників однієї з громадських організацій, яку фінансували народні депутати для участі в рейдерських захопленнях, мітингах та акціях протесту. Про затримання повідомляється у п'ятницю, 23 жовтня, на сайті СБУ.
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
...


Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kN5E
..

..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.10.2020 12:56 Відповісти
вспомнил одну мудрость которую вы тоже можете оценить, ведь это то что у вас произходит, ну так думая (перевод мой):
Когда маленкого человечка сожает на высокое кресло, иму ничего не угрожает, но общество находиться под угрозой.
показати весь коментар
25.10.2020 12:57 Відповісти
Вы правы , так как сегодня наша страна под угрозой , от этого чмошного вылупка !
показати весь коментар
25.10.2020 13:03 Відповісти
Сколько сегодня доплачивают в Сколково. Сюда по посту на зеленых ставите.
показати весь коментар
25.10.2020 13:31 Відповісти
почему ты свое сидение на бутылке называешь "работа"? Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 7415
показати весь коментар
25.10.2020 16:06 Відповісти
Бесплатно он только кацапов на бутылки насаживает Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 5565
Обращайся, лишнехромосомный Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 4090
показати весь коментар
25.10.2020 16:06 Відповісти
Какое блин хулиганство?

Человек споткнулся и чуть не упал. Схватился за "волонтера" и случаянно пнул урну.
показати весь коментар
25.10.2020 12:59 Відповісти
надо же Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 5216
показати весь коментар
25.10.2020 13:31 Відповісти
с какого переляку задержали человека ???? Это урна пожаловалась, что её "повредили" ??
собсем без мозгов ....
показати весь коментар
25.10.2020 13:00 Відповісти
Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну - Цензор.НЕТ 8681
показати весь коментар
25.10.2020 13:00 Відповісти
Як кажуть, ми, Україна, зараз тут
показати весь коментар
25.10.2020 13:21 Відповісти
За незаконне опитування , людину затримала мусорня і клепають ч .1 ст, 296 ( *********** ) ?
За що ?
Украіна перетворюється в малоросію , завдяки Зеленому покидьку , який чітко виконує вказівки кремлівсьго упиря!
показати весь коментар
25.10.2020 13:00 Відповісти
авакяновская мусарка - самая бесполезная для плательщиковц налогов структура в Украине. Мало того, что это самый корумпированный орган, так они еще препятствуют гражданам востанавливать правопорядок
показати весь коментар
25.10.2020 13:01 Відповісти
Зеленський сьогодні показав що він вищий за Конституцію України
показати весь коментар
25.10.2020 13:02 Відповісти
Иначе говоря, ЗЕ поставил себя вне закона.

Аваков поставил полицию вне закона.

Совсем недавно проезжал памятник экипажу ППС милиции, который расстреляли в начале 2014-го в Киеве. Подумалось, что менты явно хотят повторения.
показати весь коментар
25.10.2020 13:06 Відповісти
Пенты снова и по-прежнему против народа и Украины.
показати весь коментар
25.10.2020 13:04 Відповісти
Помилився адресою. Мало бути нижче-Cezar111 Golovachenko
показати весь коментар
25.10.2020 13:11 Відповісти
У Черкасах "опитування Зеленського" проводили на дільниці члени виборчої комісії
показати весь коментар
25.10.2020 13:04 Відповісти
А вот это наиполнейший беспредел.

И, как на это реагировали наблюдатели от проукраинских партий?
показати весь коментар
25.10.2020 13:08 Відповісти
вроде полицию вызвали
председатель лепечет что "волонтеры оставили и попросились отойти ненадолго. и пропали"
показати весь коментар
25.10.2020 13:10 Відповісти
Херасе!!!

А другие неизвестные волонтеры могут таким образом оставить агитационные листовки ЕС, например?
Ну и заодно попросить раздавать их голосующим.
показати весь коментар
25.10.2020 13:13 Відповісти
Я проходила повз дільниці - не помітила опитувальників надворі.
Певно, вони всередині.
показати весь коментар
25.10.2020 13:24 Відповісти
У моєму місті "опитування" проводять безробітні і не зовсім благопристойні громадяни. Ведуть себе тихо і мирно. Ініціативи не проявляють. Очевидно-відбувають номер і чекають розрахунку. За більш як півгодини мого спостереження до урни підійшла аж одна!!! людина. Це Львівська область. Один з колишніх гірських районів. І ще хочу поділитися своїми думками. Завдяки суспільному резонансу задумана Зєлєнскім прихована агітація провалилася. Бо партійних кольорів немає. І опитують вже після виходу з дільниць. Жаль лише, що повністю не потрібне опитування забере кошти, які є потрібеіші в інших сферах, наприклад, в інфекційних лікарнях. Тішить лише те, що частину цих коштів отримають не найбагатші волонтери.
показати весь коментар
25.10.2020 13:04 Відповісти


Лёша Мамайчонок@mamajchonok 2 ч

Запорожье, опросник Зеленского возле 97-й школы, стоят с заднего прохода, не возле главного входа. Никто не подходит к ним.

Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну - Цензор.НЕТ 7281
показати весь коментар
25.10.2020 13:11 Відповісти
Возле "заднего прохода" зелёным и стоять. Это для них законное место. Ещё надо и пёрднуть в их тупые морды.
показати весь коментар
25.10.2020 13:22 Відповісти
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 1069 Нічого страшного! Пєдро у свій час документи у ЦВК теж подавав "з заднього проходу"...Мабуть ці діють по завєтам...
показати весь коментар
25.10.2020 15:00 Відповісти
А Щербицький у свій час що і звідки подавав?
показати весь коментар
25.10.2020 16:01 Відповісти
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 7024 А ви як думаєте?
показати весь коментар
25.10.2020 16:07 Відповісти
Я думаю,що для вас канабіс вже легалізували. Забагато смієтесь.
показати весь коментар
25.10.2020 16:13 Відповісти
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 2060 А що мені нудьгувати, дивлячись як "діти" попи ковбасяться ніпадецкі у "пляскі Віта"?!!!
показати весь коментар
25.10.2020 16:22 Відповісти
Задний проход - - это их место.
показати весь коментар
25.10.2020 13:23 Відповісти
А ти начепи зелену міні-спідницю і йди голосувати як справжній зебіл.
показати весь коментар
25.10.2020 13:08 Відповісти
Від дзеркала, придурку, відійди.
показати весь коментар
25.10.2020 13:11 Відповісти
Ууу які ми злющі!
показати весь коментар
25.10.2020 13:13 Відповісти


Hellis@13Hellis_13





Итак. 2 участка.
На одном возле ссыкух от *********** РОК и журналисты.
Вызвали полицию. Агитация " поддержите Зе" .
Ссыкухи упертые. Рядом два мужика типа охраны.

Засекли 2 машины "карусели" .
Увидев, что их фоткают, разбежались по улице.
Фото четверых издалека. Чего-то ждут.

Київ, Борщаговка
Полиция задержала жителя Винницы, который толкнул проводившего президентский опрос волонтера и повредил урну - Цензор.НЕТ 4462
показати весь коментар
25.10.2020 13:06 Відповісти
Питання в іншому: Ви що намагаєтесь щось довести Авакову чи Зеленському, чи тим поліцаям-дегенератам? Вже давно пора позбавитись від ілюзій, що на ваше обурення хтось зважить.
показати весь коментар
25.10.2020 13:10 Відповісти
Надо арестоватьЗЕка за противоконституционный опрос. Да еще и во время выборов. Сесть должен ЗЕк
показати весь коментар
25.10.2020 13:15 Відповісти
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 8798 Назвіть час коли будете виїзжати на арешт - інші підтянуться
показати весь коментар
25.10.2020 15:03 Відповісти
Люди не могут передать ********* выразить свое отношение напрямую Зеле, потому приходится просить волонтеров Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 4570
показати весь коментар
25.10.2020 13:18 Відповісти
Правонарушитель? А чьи права нарушены? Того,кто учиняет беззаконие??? Какое-то зелёное ноу-хау.
показати весь коментар
25.10.2020 13:19 Відповісти
По всій Україні до поліції надходять скарги про незаконне опитування.
показати весь коментар
25.10.2020 13:20 Відповісти
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 5249 "...Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем!"
показати весь коментар
25.10.2020 15:05 Відповісти
В Мелітополі опитувачів виганяють з виборчих дільниць
показати весь коментар
25.10.2020 13:25 Відповісти
Коломыя тоже! Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 8290
показати весь коментар
25.10.2020 13:55 Відповісти
Наркоман хотел прямо на рабочее место канабис заказывать а вы не голосуете и заставляете его бегать в подворотню.
показати весь коментар
25.10.2020 13:29 Відповісти
никто даже не пытался чего нить спросить...проигнорировали зеленого.одещина Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 8175
показати весь коментар
25.10.2020 13:31 Відповісти
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 6797 а ви б не казали що зелені - може б й не ігноріровалі...
показати весь коментар
25.10.2020 15:09 Відповісти
У Рівному Зе-скриньки охороняє ,з виду ,поліція,але більш схоже що "мусорня"!
показати весь коментар
25.10.2020 13:49 Відповісти
46 лет, а ума не нажил Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 5561
показати весь коментар
25.10.2020 13:52 Відповісти
Тварье. Жаль у меня на моем участке в Киеве не было этих опросников. А такл хотелось скандал поднять.
Аваков, падаль, куда ты будешь бежать со своей жирной свиньёй Геращенко, когда зелёной нечисти будет конец?
показати весь коментар
25.10.2020 14:03 Відповісти
Канивец,тебе то что от этих опросов?Да и остальным возмущенным?Вообще,какого черта претесь на эти участки?Все еще верите в выборы?Всех уже избрали как в Белоруссии и кацапстане.Каждое "место" в списке имеет свою цену."Люди" давно за него проплатили и уже думают,как "отбить"инвестицию...
показати весь коментар
25.10.2020 14:50 Відповісти
Через "Дія" проводьте рефеиендуми . А парламент - розігнати . Пряма демократія . І вибори теж через "Дія" . 21століття , люди .
показати весь коментар
25.10.2020 14:15 Відповісти
чьё это фото? урны, волонтёра или хулигана?
показати весь коментар
25.10.2020 14:22 Відповісти
Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 2883 Щас "діти *****" поникаються під лавками та почнуть плювати у спини "волонтерів"
показати весь коментар
25.10.2020 14:53 Відповісти
Не вiйськовий,а якесь бидло затуркане
.
показати весь коментар
25.10.2020 16:10 Відповісти
Та вже одразу довічне давайте за пошкодження скриньки з незаконним опитуванням президента, для якого ні Конституції, ні Законів не існує,
Як і судової системи, яка є ручняком в руках вєлікаго зеленого проросійського президента-клоуна
показати весь коментар
25.10.2020 18:49 Відповісти
Пан Аваков может обьяснить что эти недоразумения делают возле избирательных участков Пожалуйста конкретно по пунктам согласно Конституции Украины и Законов Украины.
По данному факту на лицо превышение своих полномочий работниками полиции и полная бездеятельность оных по пресечению незаконной агитации во время выборов Пан Министр Вам на выход Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку - Цензор.НЕТ 9279
показати весь коментар
25.10.2020 20:18 Відповісти
Скажіть будь ласка - а чіє майно він пошкодив? Якшо опитування президента - то повинно бути державним. Але держава за нього не платила. Платила одна з партій. Тобто одна з партій вела в день виборів незаконну агітацію а свідомий громодянин ій перешкоджав.
показати весь коментар
26.10.2020 09:22 Відповісти
 
 