Поліція затримала жителя Вінниці, який штовхнув волонтера, що проводив президентське опитування, і пошкодив скриньку. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
Поліція Вінницької області почала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій стосовно волонтера, який в обласному центрі проводив ініційоване президентом Володимиром Зеленським опитування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Цензор.НЕТ.
"25 жовтня поблизу однієї з виборчих дільниць на вулиці Андрія Первозванного чоловік штовхнув волонтера і пошкодив скриньку для проведення опитування "5 запитань від президента". Поліцейські встановили і затримали правопорушника. Ним виявився 46-річний житель Вінниці", - сказано в повідомленні.
Слідством розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), яка передбачає обмеження волі терміном до 5 років.
Як повідомлялося, 13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування, на якому громадянам буде запропоновано відповісти на п'ять запитань: чи потрібно запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300; чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
Опитування проводять волонтери, з якими укладаються цивільно-правові угоди підряду.
Будь ласка, зачекайте...
и опять ветеран....... !!!!!!!!!!!!!
"чудові" часи за дебільного презЕдента - військового до буцигарні за пом'яту картонну коробку.
не наговорюйте на своїх
"Встановлено, що об'єднання підконтрольне народному депутату та співголові однієї з діючих політичних партій, - зазначається в повідомленні. - Під виглядом спортивного об'єднання членів ГО на замовлення керівництва партії залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях". Крім того, згідно з наявною інформацією правоохоронців, "контроль за діяльністю і фінансування здійснював інший народний депутат від цієї партії, який володіє місцевою охоронною компанією", ідеться в повідомленні СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що учасники об'єднання також контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю і **********, які вилучили під час обшуків правоохоронці.
Двох активних учасників угруповання затримано за місцем проживання, наразі їм готують підозру в скоєнні злочинів, ще трьох оголошено в розшук.
У повідомленні не зазначено назви організації та імен народних депутатів. Водночас, як стало відомо агенції "Інтерфакс-Україна", а також онлайн-виданню "Українська правда", йдеться про голову політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), народного депутата Віктора Медведчука.
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Когда маленкого человечка сожает на высокое кресло, иму ничего не угрожает, но общество находиться под угрозой.
Обращайся, лишнехромосомный
Человек споткнулся и чуть не упал. Схватился за "волонтера" и случаянно пнул урну.
собсем без мозгов ....
За що ?
Украіна перетворюється в малоросію , завдяки Зеленому покидьку , який чітко виконує вказівки кремлівсьго упиря!
Аваков поставил полицию вне закона.
Совсем недавно проезжал памятник экипажу ППС милиции, который расстреляли в начале 2014-го в Киеве. Подумалось, что менты явно хотят повторения.
И, как на это реагировали наблюдатели от проукраинских партий?
председатель лепечет что "волонтеры оставили и попросились отойти ненадолго. и пропали"
А другие неизвестные волонтеры могут таким образом оставить агитационные листовки ЕС, например?
Ну и заодно попросить раздавать их голосующим.
Певно, вони всередині.
Лёша Мамайчонок@mamajchonok 2 ч
Запорожье, опросник Зеленского возле 97-й школы, стоят с заднего прохода, не возле главного входа. Никто не подходит к ним.
Hellis@13Hellis_13
Итак. 2 участка.
На одном возле ссыкух от *********** РОК и журналисты.
Вызвали полицию. Агитация " поддержите Зе" .
Ссыкухи упертые. Рядом два мужика типа охраны.
Засекли 2 машины "карусели" .
Увидев, что их фоткают, разбежались по улице.
Фото четверых издалека. Чего-то ждут.
Київ, Борщаговка
передать *********выразить свое отношение напрямую Зеле, потому приходится просить волонтеров
Аваков, падаль, куда ты будешь бежать со своей жирной свиньёй Геращенко, когда зелёной нечисти будет конец?
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Як і судової системи, яка є ручняком в руках вєлікаго зеленого проросійського президента-клоуна
По данному факту на лицо превышение своих полномочий работниками полиции и полная бездеятельность оных по пресечению незаконной агитации во время выборов Пан Министр Вам на выход