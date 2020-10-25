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Житомир (399) Київ (13828) Нацполіція (13918)

Поліція затримала 132 жителів Житомирщини, які прибули до Києва для проплаченого голосування. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Співробітники Святошинського РУ поліції Києва виявили два автобуси, якими для голосування в столицю прибули понад 130 жителів Житомирської області.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, в поліцію надійшло повідомлення про виявлення двох автобусів із громадянами біля виборчих дільниць у Святошинському районі столиці. Під час відпрацювання цієї інформації поліцейські знайшли два автобуси, в яких перебували 132 людини. Для встановлення анкетних даних та мети організованої в столицю поїздки всіх прибулих було опитано.

Поліція затримала 132 жителів Житомирщини, які прибули до Києва для проплаченого голосування 01
Поліція затримала 132 жителів Житомирщини, які прибули до Києва для проплаченого голосування 02

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці вже встановили особу підозрюваного в організації цієї поїздки громадян із Житомирської області в Київ.

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Зібрані дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років або позбавлення волі на термін від 2 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю упродовж 5 років.

У межах досудового розслідування встановлюються всі обставини цієї події.
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Топ коментарі
+10
то мабуть ленка прочитала его переписку с мендель
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25.10.2020 13:18
+9
Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 589
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25.10.2020 13:11
+5
зекретину глаз подбили?))))))))))
Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 5767
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25.10.2020 13:14
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Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 589
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25.10.2020 13:11 Відповісти
отут ще, Борщагівка



Hellis@13Hellis_13 2 ч

Засекли 2 машины "карусели" .
Увидев, что их фоткают, разбежались по улице.
Фото четверых издалека. Чего-то ждут.

Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 4876
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25.10.2020 13:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BjsYj8MhBHo .

!!!
. ... ..
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25.10.2020 13:13 Відповісти
зекретину глаз подбили?))))))))))
Полиция задержала 132 жителя Житомирщины, прибывших в Киев для проплаченного голосования - Цензор.НЕТ 5767
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25.10.2020 13:14 Відповісти
то мабуть ленка прочитала его переписку с мендель
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25.10.2020 13:18 Відповісти
Який красивий зєльоний автобус...
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25.10.2020 13:15 Відповісти
Помню при яныке и елки в витринах магазинов наряжали белыми и синими шариками, и даже в трамваях железки, которыми водители переводят стрелки, были покрашены в синий цвет. (у нас в Запорожье лично было такое), а теперь все красят зеленым. Маленькие штрихи холуйских проявлений.
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25.10.2020 16:23 Відповісти
Как впихнули 132 человека в два автобуса?
За кого должны были голосить?
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25.10.2020 13:15 Відповісти
Оказываетсы и в Житомире нищебродов полно.
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25.10.2020 15:21 Відповісти
ЗАЖОПы шалят.
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25.10.2020 13:15 Відповісти
Ирония в том, что на выборах президента такого зашквара не было. Теперь могут себе позволить.
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25.10.2020 13:16 Відповісти
В отличии от других, Вова не диктатор. Теперь все зависит от местных советов, а это уже дело баранов, будут у них рога или нет.
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25.10.2020 13:20 Відповісти
не понимаю, а как же прописка? у меня на работе девочки спрашиваю за кого будут голосовать, а они говорят мы не Киевские потому и не голосуем.
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25.10.2020 13:20 Відповісти
Всего за год кинули страну на 5 лет назад во времена Януковича по каруселям фальсификациям
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25.10.2020 13:27 Відповісти
И войдет "зе" в историю, как лицо способное сломать даже, то что при Януковиче как-то работало.( А также как пересидент, который приципиально законы не соблюдает. Дай бог, пожалуйста, нам сокращенный "срок" от приговора видеть "зе-ко манду у власти", ведь все разрушат
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25.10.2020 13:39 Відповісти
Цікаво з якого району. Швидше за все що з районів які межують з Білорусією, - Овруч, Олевськ. Там дивляться білоруське телебачення і як правило голосують за ригів і жопоблок.
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25.10.2020 13:52 Відповісти
Бо то вже давно має бути голосування через "Дію" , з дому . А не бікати , як мавпи по дільницях , розносячи заразу . І мішки з макулатурою не треба буде до Києва волочити . 21 століття , люди .
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25.10.2020 14:12 Відповісти
тоді чекісти за нас проголосують
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25.10.2020 15:57 Відповісти
Старые добрые карусели вернулись )
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25.10.2020 15:05 Відповісти
Опазажопа небось старается.
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25.10.2020 16:15 Відповісти
 
 