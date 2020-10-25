Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
У Сумах волонтерів всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, відганяють від виборчих дільниць.
Про це повідомляє у фейсбуці депутат Сумської ОДА Семен Салатенко, передає Цензор.НЕТ.
"Відганяли опитувачів від виборчої дільниці! Документів немає! Поліція не діє!" - повідомив Салатенко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Будь ласка, зачекайте...
Stah Rozsoha@ElturS 2 ч
Це справді вже злочин - набирати дітей на цю аферу Зеленського під назвою опитування. Треба цих дітей відганяти від дільниць
И готовых к тому что их мнением грубо говоря подотрутся...и будут манипулировать им...
Ты будешь сама считать?? Нет..
Будут считать твои знакомые в каждом городе?? Нет..
Есть какие то наблюдатели в том числе и международные?? Нет..
Люди которые будут считать несут какую то уголовную ответственность за неправильный подсчет?? Нет...
Так что увы и ах....вы никогда не узнаете как ответили люди....вы узнаете только то что вам нарисуют....
я не понимаю людей готовых ответить на какие то вопросы и не имеющих ни каких...даже самых мало мальских гарантий того что их ответы будут подсчитаны правильно...
опросы должны быть легитимны, вот все.
Потому как опросы нужны...но не в таком виде в каком их сейчас предоставил осел со своим зеленым стадом....
Но я вижу что вы за опрос...абсолютно нелегитимный опрос...опрос который уже изначально делается для манипуляций...опрос результаты которого тем кому надо уже известны...нужные им результаты....и это характеризует вас как человека недалекого...
А контролировать кто будет?? Любой опрос в электронном виде ..это результат в какой базе данных.... помять значения в ячейках базы с помощью скрипта дело нескольких минут....кто базу контролирует того и результат.....
ВСЕ...на более она ни способна......
Одесская исти́рия@OdessaHistory 2 ч
Студенты Юракадемии на участке в школе №121 голосуют - в приказном порядке!
Оцените, как будущие юристы понимают условия голосования "Все должны быть в масках и дистанция между людьми 1,5 метра".
Отличные специалисты скоро пополнят ряды украинских юристов! #Одесса
А тепер - Арахамія.
Ето вам нє што-лібо гдє!
Кліпаю очима ...
Ящо студентів бюджетників примушували - теж спливе.
Чекаємо