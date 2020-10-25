Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць. ФОТО

У Сумах волонтерів всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, відганяють від виборчих дільниць.

Про це повідомляє у фейсбуці депутат Сумської ОДА Семен Салатенко, передає Цензор.НЕТ.

"Відганяли опитувачів від виборчої дільниці! Документів немає! Поліція не діє!" - повідомив Салатенко.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?