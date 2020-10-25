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опитування (1403) Суми (392)

Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Сумах волонтерів всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, відганяють від виборчих дільниць.

Про це повідомляє у фейсбуці депутат Сумської ОДА Семен Салатенко, передає Цензор.НЕТ.

"Відганяли опитувачів від виборчої дільниці! Документів немає! Поліція не діє!" - повідомив Салатенко.

Організаторів опитування Зеленського відганяють від дільниць 01

Дивіться також: Волонтерів "опитування Зеленського" фіксують на виборчих дільницях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення у країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше запитання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге запитання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні запитання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
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Топ коментарі
+44
Всеукраїнський флешмоб. Запоріжжя. Организаторов "опроса Зеленского" отгоняют от участков - Цензор.НЕТ 4787
Организаторов "опроса Зеленского" отгоняют от участков - Цензор.НЕТ 9158
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25.10.2020 13:38
+30
Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 5481

Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 3091
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25.10.2020 14:08
+18
Вопрос был о том, как сегодня ведут себя зебилы.

Ответ: Как всегда - гадят и тикают.
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25.10.2020 13:49
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зафутболить тот Зеленый ящик, это не испортить бюлетень, это случайно... потому вполне благородно.
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25.10.2020 14:11 Відповісти
На фото точно "отганяют"?))))
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25.10.2020 13:58 Відповісти
Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 1060
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25.10.2020 13:59 Відповісти
Жечь на месте!
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25.10.2020 14:04 Відповісти


Stah Rozsoha@ElturS 2 ч

Це справді вже злочин - набирати дітей на цю аферу Зеленського під назвою опитування. Треба цих дітей відганяти від дільниць
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25.10.2020 14:08 Відповісти
В итоге зе-мразь объявит удобные для себя и кремля пять ответов.
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25.10.2020 14:03 Відповісти
вспомнила как камнями бросали в людей, что приехали с Китая. Что сложного ответить на 5 вопросов, я тут не понимаю
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25.10.2020 14:03 Відповісти
цыганка тебе на улице честнее погадает, чем эти уличные девки с опросами
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25.10.2020 14:05 Відповісти
Изя - мтак вас зовут? Что вы мне тыкаете? На каком основании?
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25.10.2020 14:09 Відповісти
А на "Вы" кацапы=зебилы не заработали!
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25.10.2020 14:30 Відповісти
Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 5481

Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 3091
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25.10.2020 14:08 Відповісти
Вы сами ответили на свой вопрос: вы не понимаете.
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25.10.2020 14:10 Відповісти
А я не понимаю людей готовых ответить на какие то вопросы и не имеющих ни каких...даже самых мало мальских гарантий того что их ответы будут подсчитаны правильно.....
И готовых к тому что их мнением грубо говоря подотрутся...и будут манипулировать им...
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25.10.2020 14:20 Відповісти
А как ты узнаешь как ответили люди??
Ты будешь сама считать?? Нет..
Будут считать твои знакомые в каждом городе?? Нет..
Есть какие то наблюдатели в том числе и международные?? Нет..
Люди которые будут считать несут какую то уголовную ответственность за неправильный подсчет?? Нет...

Так что увы и ах....вы никогда не узнаете как ответили люди....вы узнаете только то что вам нарисуют....
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25.10.2020 14:30 Відповісти
Повторяю еще раз...
я не понимаю людей готовых ответить на какие то вопросы и не имеющих ни каких...даже самых мало мальских гарантий того что их ответы будут подсчитаны правильно...
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25.10.2020 14:33 Відповісти
просто человек вам ответил метафорично.
опросы должны быть легитимны, вот все.
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25.10.2020 14:22 Відповісти
Демократия мадам.... на этом сайте в спам отправляют пользователи а не админ....
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25.10.2020 14:32 Відповісти
Нужны умные люди...а не тупые клоуны....
Потому как опросы нужны...но не в таком виде в каком их сейчас предоставил осел со своим зеленым стадом....
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25.10.2020 14:36 Відповісти
Меня меньше всего интересует за кого вы мадам...
Но я вижу что вы за опрос...абсолютно нелегитимный опрос...опрос который уже изначально делается для манипуляций...опрос результаты которого тем кому надо уже известны...нужные им результаты....и это характеризует вас как человека недалекого...
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25.10.2020 14:44 Відповісти
да ботва просто и всё
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25.10.2020 15:48 Відповісти
Вы случайно не танюха лайф, местная ботва?
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25.10.2020 15:46 Відповісти
Бо команда президента - барани . Проводьте прямі референдуми в електронному вигляді , в додатку "Дія" . Тоді і ніхто не заважатиме і результатам можна буде надати статус закону . Пряма демократія , навіть парламент не потрібний буде . Люди самі знають , що для них добре , а що ні . І потужний удар по корупції .
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25.10.2020 14:09 Відповісти
Тебе сколько лет то?? Прямая демократия...додаток дия... насмешил...
А контролировать кто будет?? Любой опрос в электронном виде ..это результат в какой базе данных.... помять значения в ячейках базы с помощью скрипта дело нескольких минут....кто базу контролирует того и результат.....
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25.10.2020 14:17 Відповісти
Базу контролирует беня через младшего ******, который эту дию внедрял Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 9291
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25.10.2020 15:54 Відповісти
А додаток дия...это вообще тупое приложение....максимум что оно может это взять информацию с той или иной базы и вывести ее на экран смартфона....
ВСЕ...на более она ни способна......
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25.10.2020 14:26 Відповісти
ну, і Кідайловка в свойом рєпєртуарє



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Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 4278
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25.10.2020 14:11 Відповісти
Анархия. В 90-е было больше порядка.
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25.10.2020 14:11 Відповісти
В 90-х була анархія.
А тепер - Арахамія.
Ето вам нє што-лібо гдє!
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25.10.2020 15:03 Відповісти
из статьи не понятно. так кто организовал выборы президент или волонтёры?Организаторов "опроса Зеленского" отгоняют от участков. ФОТОВ Сумах волонтеров всеукраинского опроса, инициированого президентом Владимиром Зеленским, отгоняют от избирательных участков Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 4346
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25.10.2020 14:29 Відповісти
Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 2807 Організаторів "опитування Зеленського" відганяють від дільниць - Цензор.НЕТ 9158
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25.10.2020 14:37 Відповісти
Я навіть не можу підібрати влучне слово, щоб охарактеризувати це !
Кліпаю очима ...
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26.10.2020 06:44 Відповісти
Криминал в том, партия Зе купила по 1200 нривен голоса на выборах. Да -опрос не запрещен. Запрешена агитация за партии в день выборов/ А когда на фартуках написано 5 вопросов от президента - это явка с повинной.
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25.10.2020 14:41 Відповісти
Було б дуже добре,якби їх гнали звідусіль поганою мітлою...
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25.10.2020 15:03 Відповісти
Один дебильный неуч-президент задал дурацкие вопросы, а миллионы зедебилов сопли жуют!! Вам же сказали просто их игнорировать!! Нет этих дебильных вопросов!! И проходите мимо!!
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25.10.2020 16:09 Відповісти
Якщо «волонерам» платили - це спливе, зеленими такими гімно спливе обов'язково
Ящо студентів бюджетників примушували - теж спливе.
Чекаємо
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25.10.2020 17:08 Відповісти
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