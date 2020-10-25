УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16685 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
10 938 51
Луганщина (4412) Казанський Денис (303) Опозиційна платформа - За життя (466)

ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило "жує соплі", - Казанський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У Рубіжному Луганської області на території всього міста відкрито висять рекламні бігборди ОПЗЖ із закликом голосувати за третій номер у бюлетені.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Багато партій вдаються до подібних трюків і намагаються якось нагадати про себе в день виборів, але тут вже зовсім явна агітація за конкретний номер, під яким йде ОПЗЖ", - зазначає він.

ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило жує соплі, - Казанський 01
ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило жує соплі, - Казанський 02
ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило жує соплі, - Казанський 03
ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило жує соплі, - Казанський 04

Дивіться також: Поліція затримала 132 жителів Житомирщини, які прибули до Києва для проплаченого голосування. ФОТО

"У країні, що воює, партія, відкрито пов'язана з урядом нашого противника, робить, що хоче, плює на всіх, нахабно і відкрито порушує закон про вибори, а вся вертикаль влади безсило жує соплі", - резюмує Казанський.

ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило жує соплі, - Казанський 05
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+32
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 1680
показати весь коментар
25.10.2020 13:40
+26
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 6335
показати весь коментар
25.10.2020 13:43
+15
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 5875
показати весь коментар
25.10.2020 13:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да кто же в луганске будет голосовать за другую партию?
показати весь коментар
25.10.2020 13:35 Відповісти
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 1680
показати весь коментар
25.10.2020 13:40 Відповісти
набір не повний.
показати весь коментар
25.10.2020 13:53 Відповісти
ВАТА все стерпит !!!
показати весь коментар
25.10.2020 14:14 Відповісти
Це ти про себе? А що тоді не своє фото в толчку показав?
показати весь коментар
03.12.2020 06:40 Відповісти
Ну а у нас на прошлых выборах висели банеры:"Ківа прийде-порядок наведе».Ну за мастурбатора наверно ни кто и не голосовал.
показати весь коментар
25.10.2020 14:37 Відповісти
Зато, если бы кто то краской облил эти борды, тут бы наши гандоны-полицейские быстро вой подняли!
показати весь коментар
25.10.2020 13:38 Відповісти
Отже срали ми на ті закони.Хоча закон сам по собі безтолковий.
показати весь коментар
25.10.2020 14:35 Відповісти
Насмешило,когда журнашлюхи с мураевского "нашканала" назвали Казанского "бандеровцем" и "экстремистом". Добро пожаловать,Денис к нормальным людям))
показати весь коментар
25.10.2020 13:40 Відповісти
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 6335
показати весь коментар
25.10.2020 13:43 Відповісти
У мене на роботі, коли я вранці вітаюсь "доброго ранку, бандерівці" дівки обурюються.
показати весь коментар
25.10.2020 16:17 Відповісти
ОПЗЖ на Луганщине открыто призывает голосовать за своего кандидата, а власть бессильно "жует сопли", - Казанский - Цензор.НЕТ 5875
показати весь коментар
25.10.2020 13:40 Відповісти
лучі дабра.
показати весь коментар
25.10.2020 13:53 Відповісти
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!!!



..
показати весь коментар
25.10.2020 13:48 Відповісти
А шо Порошенко? Тот же 3,.
14
показати весь коментар
25.10.2020 13:55 Відповісти
ну если власти сопли жуют, а полицаи бездействуют, так на кол сажать супостатов! начиная с агитаторов, горланов, главарей! хотя, в том районе все зажопники. нормальные были бы, уже давно наваляли б этим последышам, до посинения.
показати весь коментар
25.10.2020 13:43 Відповісти
А не ты ли г-н казанский неистово топил за єту "вертикаль власти" и сейчас работаеш у єтой вертикали фиговым листком в ТКГ?
показати весь коментар
25.10.2020 13:47 Відповісти
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
показати весь коментар
25.10.2020 13:47 Відповісти
Зе умеет на рояле...
показати весь коментар
25.10.2020 15:59 Відповісти
Так они-же для власти - СВОИ... будущие партнёры по "ширке"...
показати весь коментар
25.10.2020 13:49 Відповісти
Тупой ботинок из СН Качура прямо заявил, что в Лугандоне СН строит коалицию с ОПЗЖ.

Если бы СН смогла протолкнуть выборы в ДНР, то строили бы там коалицию с Роисей.
показати весь коментар
25.10.2020 13:55 Відповісти







Віталій Барабаненко@baraban088 2 ч

В Дружковке выдали бюллетень в уже проставленной галочкой

ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило "жує соплі", - Казанський - Цензор.НЕТ 5124
показати весь коментар
25.10.2020 13:58 Відповісти
Ваще красота. А могли даже не выдавать, а сразу кинуть в урну.
показати весь коментар
25.10.2020 14:03 Відповісти
Правильно. Але і за це їм спасибі, бо допомагають дефективним зробити "правильний" вибір.
показати весь коментар
25.10.2020 14:48 Відповісти
Українці
не сміють забувати історію
кацапсько-українських відносин. Кожного
вбитого кацапами треба пам'ятати. Спільна
історія України та Московії, така ж
кривава як і руки Путіна. За часів
панування Московії, в Україні людей
загинуло більше ніж за всі війни разом
взяті.
показати весь коментар
25.10.2020 13:49 Відповісти
от за деякий час дізнаемся який там НАШ УКРАЇНСЬКИЙ Донбас...
показати весь коментар
25.10.2020 13:50 Відповісти
Домбас завжди був таким. Всі їм щось винні, а голосують тільки "за своїх". Хоть он і бандит, но ето наш бандит.(С)
показати весь коментар
25.10.2020 13:58 Відповісти
100 пудово
показати весь коментар
25.10.2020 19:48 Відповісти
А то їхні братани.
показати весь коментар
25.10.2020 13:50 Відповісти
Вот где решительность!!!

Это вам не маскировка агитации под фуловый опрос.
показати весь коментар
25.10.2020 13:52 Відповісти
На Дамбассе не нужно этого делать, там все и так их ваторат( , но к сожалению они расползлись по всей Украине и в Киеве портят настроение с утра.
Первое что услышала на своем участке это - Я за Шария...
потом зашла в магазин купить плавленый сырок и в очереди соседке говорю -раньше были 100грм, потом 90грм и уже 75грм - продавщица сует свои ватные мысли - Хотели же в Европу, орали на Майдане , устраивали революции - получайте и не жалуйтесь.
Откуда столько ген. смиття...
показати весь коментар
25.10.2020 13:54 Відповісти
У бюлетені для голосування до міської ради Києва під № 1 стоїть партія шарія, № 2 жопоблок, № 3 Наш (бєні) край.

Цікаво хто і як складав цей бюлетень?
показати весь коментар
25.10.2020 13:57 Відповісти
власть не бессильна, она все это крышует.
показати весь коментар
25.10.2020 13:57 Відповісти
ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило "жує соплі", - Казанський - Цензор.НЕТ 2741
показати весь коментар
25.10.2020 14:04 Відповісти
Бердянськ: гівно до гівна.
ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило "жує соплі", - Казанський - Цензор.НЕТ 9098
показати весь коментар
25.10.2020 14:09 Відповісти
ну, і Кідайловка в свойом рєпєртуарє

Одесская исти́рия@OdessaHistory 2 ч

Студенты Юракадемии на участке в школе №121 голосуют - в приказном порядке!
Оцените, как будущие юристы понимают условия голосования "Все должны быть в масках и дистанция между людьми 1,5 метра".
Отличные специалисты скоро пополнят ряды украинских юристов! #Одесса

ОПЗЖ на Луганщині відкрито закликає голосувати за свого кандидата, а влада безсило "жує соплі", - Казанський - Цензор.НЕТ 7847
показати весь коментар
25.10.2020 14:13 Відповісти
Власть сопли не жует.
Как сообщает пресс-служба СБУ, вчера была накрыта преступная группа из бывших и нынешних сотрудников МВД, торговавших оружием, наркотой, занимающаяся рекетом и проплаченными акциями.
Дык власть и ее холуи из числа журнашлюх повесили эту группу на своих партнёров из партии зажидье.
Обое рябое.
Та же Третьякова, избранная от сн всю жизнь обслуживала медведчука и суркиса.
показати весь коментар
25.10.2020 14:30 Відповісти
Опзжо сопли не жуют, они делают свое черное дело, а сопли жуют патриоты, если они еще есть.
показати весь коментар
25.10.2020 14:46 Відповісти
"патриоты" кацапам продались еще в начале 2019-го когда те бегали по Киеву с плакатами: "ротердам-свинарчук-липецк" тем самым привели к власти прокацапского кандидата.
показати весь коментар
25.10.2020 14:59 Відповісти
А все тому,що влади,яка б дійсно відстоювала інтереси країни,яка воює,в нас немає. Є тільки зборище тупих профанів.
показати весь коментар
25.10.2020 14:56 Відповісти
Так опзж и зе - это одна команда по уничтожению Украины. Им не впервой творить правовой беспредел
показати весь коментар
25.10.2020 14:56 Відповісти
Пользуются моментом, пока у власти что-то непонятное
показати весь коментар
25.10.2020 15:23 Відповісти
Реклама "опзж" повним ходом іде на Ютубі.
показати весь коментар
25.10.2020 16:13 Відповісти
Это не цифра 3 а буква Зе
показати весь коментар
25.10.2020 16:27 Відповісти
Прихильники кацапського ворога України,спокійно мешкають,жеруть та серуть в країні.Демократія.
показати весь коментар
25.10.2020 16:29 Відповісти
А чивой-то Порошенко Мидвиджчука не посадил, а? Липецкая фабрика. Офшоры!
показати весь коментар
26.10.2020 03:29 Відповісти
 
 