"Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає "опитування Зеленського" найбільшою виборчою фальсифікацією за всю історію України.
Про це Порошенко сказав після голосування на місцевих виборах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "ЄС".
"Ми дуже тверді і не змінюємо поглядів. І так, як ми голосували на минулих і позаминулих виборах, ми голосуємо і цього разу", – сказав Петро Порошенко.
"Зараз треба голосувати і підтримувати політичну силу, яка реалізує рух України до Європейського Союзу і не дасть нікому звернути з цього шляху, забезпечує реформу децентралізації, ініційовану мною і реалізовану нашою командою. І перешкоджає новій владі залізти в кишені громад", – додав Порошенко.
Порошенко зазначив, що за його президентської каденції бездоганно, відповідно до міжнародних стандартів було проведено три виборчі кампанії.
"Я сподівався, що Зеленський схаменеться і цю свою виборчу агітацію, яка відкидає нас від Європи, скасує. Спочатку це називалось "референдумом", потім "опитуванням", потім "соціологією". А потім назвали тим, чим воно є насправді, - незаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його "слуг". Це найбільша фальсифікація за всю історію України", – вважає Порошенко.
"Це можна порівняти тільки з фальсифікацією часів Януковича у 2004 році. Я дуже сподівався, що виборча кампанія Януковича, яка отримала назву "Підрахуй", назавжди відійде в небуття", - додав лідер "ЄС".
Порошенко подякував виборцям, які ігнорують незаконне опитування. "Нічого, крім шкоди Україні, це не принесе", - вважає Порошенко.
Зазначається, що Марина Порошенко в коментарі журналістам також розповіла про свої першочергові завдання в Київраді.
"Сьогодні ми прийшли, щоб виконати свій громадянський обов’язок, і віддали свої голоси за політичну партію, яка, на наше переконання, може швидко й ефективно вирішити всі проблемні питання у новому складі Київської міськради. Ми упродовж останніх місяців не тільки звертали увагу на проблемні питання, але й допомагали киянам вистояти у важкій боротьбі з хворобою. Бо ми бачили неспроможність як центральної, так і міської влади вирішити такі питання", - заявила Марина Порошенко.
За її словами, новий склад Київради має відразу переглянути бюджет столиці, щоб виділити додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом, обладнання, нові ліжка та залучення додаткового медичного персоналу.
"Також наша команда буде вимагати перегляду і аудиту попереднього бюджету Києва для того, щоб виявити проблемні місця і притягнути до відповідальності за бездіяльність винних", – говорить Марина Порошенко.
За її словами, останні пів року принесли Україні не тільки епідемію коронавірусу, а й економічну кризу.
"У нас є програма для збереження робочих місць, підтримки малого і середнього бізнесу. Я впевнена, що сьогоднішній день – це день іспиту для влади. І вже скоро ми побачимо оцінку, яку українське суспільство поставить владі", – додала вона.
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а этот опрос, пусть и бездарный, покажет чего стоит мздоимец как порох
поэтому он и боится, манипулирует не согласованым законодательством страны
горе, это продажность
за сколько продался, то и получишь
За депутатів з числа ЄС - за наших, рухівських, яких добре знаю.
З приводу "опороса". Пройшовся по всім 5-ди ВД мікрорайону... На нашій, ЖЕКовській - опоросу нема. Так само нема опоросів в дитсадку і в філіалі міської комунальної бібліотеки. Попросту: нема нікого! А на кожній ВД ~2000 виборців (по списку). Опорос є на виході з двох дільниць приміщення(!), на ганку середньої школи (разом там - ~5000 виборців). Стоїть, видно, студент, ледь за 18 (а, може, й того нема), ні до кого не пристає, хто хоче - підходить, опоросується, ну, по підрахункам - кожен десятий, а той двадцятий з тих, хто виходить з ВД, з припіщення школи. В іншій школі, там одна дільниця, ~2500виборців, там пенсіонерка на одному з трьох виїздів (хфірток) території школи, опитує, запрошує "взяти участь". Мене запросила, я і взяв участь - проголосував в клітинках, як і обіцяв "ЗЕЛЕН ПНАХУ", заповнив всі клітинки, і навіть не віддавав бабці "бюлетня" а сам засунув їй в "скриньку".
До ПРоригівських -так ...+ходило в засновниках ..!
.Порошенко та Медведчук. Спільники? (розслідування)
якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА"
тебя например как не переводи - на всех языках мира - ***** будет
ПРикинувшись ...ріотом
Выход только один -- Порох должен лично найти, раскрутить и выдвинуть кого-то от своей партии.
...сам народ на такое не способен... -- социально-исторический дефект у украинцев такой...
Этот опрос чтобы напустить людям пыль в глаза пока на востоке Украины происходит тихая оккупация.
Маруся, а шо ж вы 5 лет не требовали, не выявляли и не привлекали? Ну понятно, лепить хатки с Леркой Гонтаревой оно конечно интереснее
Друге питання. То Ви завтра розпустите Верховну Раду, бо вона не відповідає реаліям життя. Вашу силу ніхто ніде не підтримав і вона нижче плінтуса?
Третє питання? Яка буде відповідальність за порушення Конституції, бо опитувачі не просто були біля дільниці, а вони охоронялися поліцейськими.
Четверте питання? За чий кошт був банкет?
П*яте питання. Коли віддасте булаву президенту?