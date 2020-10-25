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"Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає "опитування Зеленського" найбільшою виборчою фальсифікацією за всю історію України.

Про це Порошенко сказав після голосування на місцевих виборах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "ЄС".

"Ми дуже тверді і не змінюємо поглядів. І так, як ми голосували на минулих і позаминулих виборах, ми голосуємо і цього разу", – сказав Петро Порошенко.

"Зараз треба голосувати і підтримувати політичну силу, яка реалізує рух України до Європейського Союзу і не дасть нікому звернути з цього шляху, забезпечує реформу децентралізації, ініційовану мною і реалізовану нашою командою. І перешкоджає новій владі залізти в кишені громад", – додав Порошенко.

Опитування Зеленського - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко 01

Порошенко зазначив, що за його президентської каденції бездоганно, відповідно до міжнародних стандартів було проведено три виборчі кампанії.

"Я сподівався, що Зеленський схаменеться і цю свою виборчу агітацію, яка відкидає нас від Європи, скасує. Спочатку це називалось "референдумом", потім "опитуванням", потім "соціологією". А потім назвали тим, чим воно є насправді, - незаконною передвиборчою агітацією Зеленського і його "слуг". Це найбільша фальсифікація за всю історію України", – вважає Порошенко.

"Це можна порівняти тільки з фальсифікацією часів Януковича у 2004 році. Я дуже сподівався, що виборча кампанія Януковича, яка отримала назву "Підрахуй", назавжди відійде в небуття", - додав лідер "ЄС".

Опитування Зеленського - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко 02

Порошенко подякував виборцям, які ігнорують незаконне опитування. "Нічого, крім шкоди Україні, це не принесе", - вважає Порошенко.

Зазначається, що Марина Порошенко в коментарі журналістам також розповіла про свої першочергові завдання в Київраді.

"Сьогодні ми прийшли, щоб виконати свій громадянський обов’язок, і віддали свої голоси за політичну партію, яка, на наше переконання, може швидко й ефективно вирішити всі проблемні питання у новому складі Київської міськради. Ми упродовж останніх місяців не тільки звертали увагу на проблемні питання, але й допомагали киянам вистояти у важкій боротьбі з хворобою. Бо ми бачили неспроможність як центральної, так і міської влади вирішити такі питання", - заявила Марина Порошенко.

За її словами, новий склад Київради має відразу переглянути бюджет столиці, щоб виділити додаткові кошти на боротьбу з коронавірусом, обладнання, нові ліжка та залучення додаткового медичного персоналу.

"Також наша команда буде вимагати перегляду і аудиту попереднього бюджету Києва для того, щоб виявити проблемні місця і притягнути до відповідальності за бездіяльність винних", – говорить Марина Порошенко.

За її словами, останні пів року принесли Україні не тільки епідемію коронавірусу, а й економічну кризу.

"У нас є програма для збереження робочих місць, підтримки малого і середнього бізнесу. Я впевнена, що сьогоднішній день – це день іспиту для влади. І вже скоро ми побачимо оцінку, яку українське суспільство поставить владі", – додала вона.

Читайте також: За гроші, які витратять на "опитування" Зеленського, можна було б купити тисячу кисневих концентраторів, – Порошенко
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Топ коментарі
+55
"Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2339

"Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7909
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25.10.2020 14:10
+53
Погоджуюсь із Президентом!
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25.10.2020 14:08
+34
"Опрос Зеленского" - самая большая избирательная фальсификация в истории Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3399
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25.10.2020 14:24
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Так и спрашивал бы после подсчета голосов и объявления результатов выборов.
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25.10.2020 15:37 Відповісти
А когда и каким законом в Украине разрешили агитацию в день выборов?
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25.10.2020 15:31 Відповісти
Парад обосранного зебилья в конце,как это мило)
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25.10.2020 15:41 Відповісти
Фальсифікація - це ти ...))
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25.10.2020 15:45 Відповісти
Петя, ты хоть обосрись прилюдно, следующий президент не клоун...но и не барыга !!!
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25.10.2020 15:47 Відповісти
а ну бабка ванга скажи кто следующий президент?
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25.10.2020 18:17 Відповісти
Нафиг оно тебе...подрастёшь, станешь мудрее, будешь более осведомлённым и прозорливым ....а пока попей пивка
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25.10.2020 20:15 Відповісти
Шлёпало невнятное, грош цена твоим прогнозам.
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25.10.2020 21:12 Відповісти
лично для Петци, а штраф за коррупцию это нормально, вместо пожизненного с конфискацией всего имущества или лишения жизни ?
а этот опрос, пусть и бездарный, покажет чего стоит мздоимец как порох
поэтому он и боится, манипулирует не согласованым законодательством страны
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25.10.2020 15:47 Відповісти
Як він покаже, якщо майже ніхто не бере в ньому участі?
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25.10.2020 15:49 Відповісти
Ну если ты не принял участие то это не значит что никто. Вон на выборах явка 25 %, тоже можно сказать никто не пришел, и депутаты мандат получат. И все-таки этот соцопрос покажет больше чем другие соцопросы когда опрашивают по 1000 чел., а то и того меньше.
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25.10.2020 19:16 Відповісти
Не гальмуй. Хто буде підраховувати голоси? Є хоч якась гарантія, що взагалі будуть підраховувати, а не візьмуть заздалегідь заготовлені цифри?
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25.10.2020 19:26 Відповісти
Дениска, если начнут брать штраф за тупость ты разориштся
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25.10.2020 16:19 Відповісти
тупость, это не горе
горе, это продажность
за сколько продался, то и получишь
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25.10.2020 19:17 Відповісти
А зачем ты продавался?)))
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27.10.2020 00:43 Відповісти
Проголосував. Перш за все - за нашу прорухівську партію. Звичайно, це - ЄС.
За депутатів з числа ЄС - за наших, рухівських, яких добре знаю.

З приводу "опороса". Пройшовся по всім 5-ди ВД мікрорайону... На нашій, ЖЕКовській - опоросу нема. Так само нема опоросів в дитсадку і в філіалі міської комунальної бібліотеки. Попросту: нема нікого! А на кожній ВД ~2000 виборців (по списку). Опорос є на виході з двох дільниць приміщення(!), на ганку середньої школи (разом там - ~5000 виборців). Стоїть, видно, студент, ледь за 18 (а, може, й того нема), ні до кого не пристає, хто хоче - підходить, опоросується, ну, по підрахункам - кожен десятий, а той двадцятий з тих, хто виходить з ВД, з припіщення школи. В іншій школі, там одна дільниця, ~2500виборців, там пенсіонерка на одному з трьох виїздів (хфірток) території школи, опитує, запрошує "взяти участь". Мене запросила, я і взяв участь - проголосував в клітинках, як і обіцяв "ЗЕЛЕН ПНАХУ", заповнив всі клітинки, і навіть не віддавав бабці "бюлетня" а сам засунув їй в "скриньку".
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25.10.2020 15:47 Відповісти
Ещё тёще забор обгадить не забудь... или она тоже из движа ? "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6646
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25.10.2020 15:53 Відповісти
Бум знати, що Третий армагедец - касапський прихвостень. Тільки така наволоч може обізвати Україниський РУХ "движ"ом.
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25.10.2020 16:01 Відповісти
Не тупи *мурка * ... З яких це пір соєве до Руху належить чи належало . "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1428

До ПРоригівських -так ...+ходило в засновниках ..!
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25.10.2020 16:13 Відповісти
Дятелко, тебе Порох по прежнему в портки срет?
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25.10.2020 16:21 Відповісти
та так йому насрав, що навіть мітя забув, що з 2001-го року Порох зі своєю партією "Солідарність" - природній союзник РУХу, завжди в коаліції, ще з блоку Ющенка "Наша Україна".
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25.10.2020 16:34 Відповісти
..ПаРтейка твого бариги ...була в засновниках Партії обриганів! ...Чи мо він там не був ? .....Чи Пецик таким *поцріотом * не працював на Янека-зека ?
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25.10.2020 16:42 Відповісти
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. Lvbnhj - нагла цинічна брехня та маніпуляція
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25.10.2020 16:49 Відповісти
Факт ? Факт ..який ******* бояться ПРизнати .

.Порошенко та Медведчук. Спільники? (розслідування) "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5292
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25.10.2020 17:50 Відповісти
дмитрик а свежее дерьма у тебя не нашлось? что ж вы такие тупые и неисправимые, а? у тебя наследственность плохая?
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25.10.2020 18:34 Відповісти
перхоть, у тебя голос прорезался? ты обрыган вонючий тут гадил все пять лет и теперь продолжаешь. скажи, ты дебил с рождения или это тебя после лоботомии так покрутило?
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25.10.2020 19:06 Відповісти
От того РУХа остались одни воспоминания...и я точно не за упоротых дятлов неустанно мечтающих о победах над паРашей и её опарышами, а силу для Победы над кацами брать негде, ибо мы кроме воровать и мзду хапать, ничего не умеем, просран весь потенциал...мне импонируют реалисты, а реальность фиговая...перспектива вообще ховайся !
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25.10.2020 17:51 Відповісти
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, але ж лінгвістична цікавинка має місце бути -
якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА"
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25.10.2020 15:59 Відповісти
ти ще марсіанською спробуй перекласти.
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25.10.2020 16:02 Відповісти
Тобі й сербська сподобалася. Корисні поради давай улюбленій бабці.
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25.10.2020 19:24 Відповісти
а что такое "порошенки"?
тебя например как не переводи - на всех языках мира - ***** будет
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25.10.2020 16:02 Відповісти
Що, порохоботе? Ретельніше вилизуй смердючу Поросячу дупу, мо «Рошенок» насипе.
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25.10.2020 19:24 Відповісти
вот че вас как кацапов все на жопы тянет? ты гей?
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25.10.2020 19:28 Відповісти
Вбиваю галант показывает 🐓, вот такая лингвистическая цикавынка
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25.10.2020 16:24 Відповісти
Бредишь, шизоид? Галлюцинации - главный признак шизофрении.
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25.10.2020 19:26 Відповісти
Лайно серед Вас причаїлося, і ЗЕлені мухи це безпомилково відчувають...
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25.10.2020 16:46 Відповісти
Ретельніше вилизуй смердючу Поросячу дупу, мо «Рошенок» насипе.
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25.10.2020 19:27 Відповісти
Платівку заїло, зебіле?
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25.10.2020 19:28 Відповісти
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
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25.10.2020 19:49 Відповісти
Ви не втомилися цілувати Зе в те місце, яким він на піаніно грає за те, що він Україну з порноактрисою порівнює? Схоже, що ні.
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25.10.2020 20:03 Відповісти
Якщо навіть невелика доза Нудотного Порош(ен)ка викликає серед мене рясне блювотиння, то це не означає прихильність до ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня, на рахунок якого я визначився остаточно - ЗЕ-шапіто на чолі зі своїм ЗЕ-фігляром підлягають усуненню від влади. Але свого часу підлягав притягненню до, щонайменше, політичної відповідальності Порохатий Барига і добре, що це відбулося. Та за все потрібно платити. Так склалися обставини, що недолуга ЗЕ-влада і є ціною політичної відповідальності Порохатого Шоколатьє.
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25.10.2020 20:29 Відповісти
"Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2674 "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8126
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25.10.2020 16:05 Відповісти
"Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1724
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25.10.2020 16:36 Відповісти
А 144 потужних реформ ?
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25.10.2020 16:36 Відповісти
Я так розумію шо головний ворог Петра Порошенко,це клован?))А шо там з Ху"лом та Мертвенчуком?
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25.10.2020 16:40 Відповісти
..Ти шо !? Тож куми !!! "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6174
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25.10.2020 16:43 Відповісти
Так шо ? Пецик не кум Мертвячука ?..Чи мо він того *малого * що бігав у футболці *раша * не хрестив !?
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25.10.2020 17:23 Відповісти
Шо будет с комиком и с тобой,когда Порох корыто возьмёт?)
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25.10.2020 17:00 Відповісти
В этот раз народ загонит вас ,нарид,в стойло опять)но в этот раз уже навсегда.
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25.10.2020 17:22 Відповісти
Самая большая фальсификация в истории Украины это патриотизм Порошенко.
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25.10.2020 17:22 Відповісти
..Ну так
ПРикинувшись ...ріотом "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6659
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25.10.2020 17:25 Відповісти
У вас в лугандоні бути зебілом - це почесно чи вважають трохи іп..нутими?
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25.10.2020 17:34 Відповісти
Обидно будет, если Пороха снова выберут в Президенты... -- от того, шо Зеля хуже...
Выход только один -- Порох должен лично найти, раскрутить и выдвинуть кого-то от своей партии.
...сам народ на такое не способен... -- социально-исторический дефект у украинцев такой...
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25.10.2020 18:01 Відповісти
у ваты такая судьба - быть обиженными
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25.10.2020 18:18 Відповісти
Я предупредил -- все услышали...*)
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25.10.2020 18:34 Відповісти
Его партия так как и он уже никому не нужна.
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25.10.2020 19:27 Відповісти
Если превозмочь рвотный рефлекс на Тошнотворного Порош(ен)ка, то опрос ЗЕлёносопельного БлаЗЕня среди меня расценивается не только, как неэффективная косвенная агитация за, надеюсь, провалившееся ЗЕ-шапито, но и как жалкая попытка оценить количество электоральных лохмандеев, которые, не смотря на все зашквары, ещё ведутся на ЗЕ-фигляра.
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25.10.2020 20:03 Відповісти
И кому то надо будет отвечать за эту аферу еще никто уголовный кодекс не отменял "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1261
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25.10.2020 20:10 Відповісти
Основатель ПР продолжает выполнять указания ФСБ.
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25.10.2020 20:13 Відповісти
Молодец, 5 рублей заработал.
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25.10.2020 22:14 Відповісти
Кто бы говорил. Сам то забыл как людей развел. АТО за три дня, курс не больше 13.
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25.10.2020 21:14 Відповісти
Потеряйся, зедебил!
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25.10.2020 22:13 Відповісти




Этот опрос чтобы напустить людям пыль в глаза пока на востоке Украины происходит тихая оккупация.
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25.10.2020 23:04 Відповісти
"Также наша команда будет требовать просмотр и аудит предыдущего бюджета Киева для того, чтобы выявить проблемные места и привлечь к ответственности за бездействие виновных", - говорит Марина Порошенко.

Маруся, а шо ж вы 5 лет не требовали, не выявляли и не привлекали? Ну понятно, лепить хатки с Леркой Гонтаревой оно конечно интереснее "Опитування Зеленського" - найбільша виборча фальсифікація в історії України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4254
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26.10.2020 06:15 Відповісти
А чому пане преЗеденте опитувачі із Вашими 5 питаннями розмовляли на ворожій російській мові? То Ви запитували малоросів, чи українців? Якщо українців і Ви президент України, то чому не не державні мові? Це перше питання.
Друге питання. То Ви завтра розпустите Верховну Раду, бо вона не відповідає реаліям життя. Вашу силу ніхто ніде не підтримав і вона нижче плінтуса?
Третє питання? Яка буде відповідальність за порушення Конституції, бо опитувачі не просто були біля дільниці, а вони охоронялися поліцейськими.
Четверте питання? За чий кошт був банкет?
П*яте питання. Коли віддасте булаву президенту?
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26.10.2020 09:32 Відповісти
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