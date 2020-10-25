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Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруська опозиція заявляє про понад 100 тис. учасників протесту в останній день "народного ультиматуму" в Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на опозиційні телеграм-канали.

"Понад 100 тисяч людей зібралося сьогодні біля стели "Мінськ - місто-герой". Зараз колона протестувальників рухається проспектом Машерова в бік Богдановича", - йдеться в одному з них.

Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день народного ультиматуму, - опозиція 01
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день народного ультиматуму, - опозиція 02
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день народного ультиматуму, - опозиція 03
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день народного ультиматуму, - опозиція 04
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день народного ультиматуму, - опозиція 05

Фото/відео - TUT.by

Дивіться також: На жіночий марш у Мінську вийшли до п'яти тисяч осіб, на підтримку Лукашенка зібралися 20. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких було оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнає оголошені владою підсумки виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Особливо масові виступи опозиції відбуваються в Мінську щонеділі.

Основний суперник Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська через кілька днів після виборів поїхала до Литви через тиск силовиків. 13 жовтня Тіхановська висунула ультиматум Лукашенку: він до 25 жовтня має оголосити про свій відхід, інакше буде розпочато "національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах".

Серед вимог також звільнення всіх політв'язнів і припинення "насильства на вулицях".
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Топ коментарі
+31
Потом на работу, дальше любезничать с кацапами...
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25.10.2020 15:23
+24
Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день "народного ультиматума", - оппозиция - Цензор.НЕТ 4840
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25.10.2020 15:39
+17
...а потом начнется новый последний-припоследний ультиматум)...Шел 2027 год.Падал первый снег.На улицы Минска вышло 750 тыс.человек в последний день "Китайского предупреждения"...Сонный Лукашенко приоткрыл шторы,выглянул в окно,лениво зевнул..."К морозу,наверное,раз пенсионеров нет ...",-подумал Прусак и пошел бульбу хавать...
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25.10.2020 15:32
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Раз на тиждень. В інші дні всі зайняті своїми справами. Виходить так.
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25.10.2020 18:57 Відповісти
не рыбку съесть ,не на ... сесть
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25.10.2020 16:03 Відповісти
и косточкой не подавиться
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25.10.2020 16:05 Відповісти
Другие агенства сообщают о 5 тыс
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25.10.2020 16:06 Відповісти
Новости Сранска и Сысрани
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25.10.2020 16:07 Відповісти
Последний день, ПЕРВОГО ультиматума
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25.10.2020 16:07 Відповісти
🙄🤭😂😂😂 Пашиняна уже выбрали.
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25.10.2020 16:09 Відповісти
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 3740 Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 4226
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25.10.2020 16:09 Відповісти
100 000 ))) еслибы среди них было СТО-100 СВОБОДНЫХ С РОЖДЕНИЕ УКРАИНЦОВ С МАЙДАНА !!! - сегодня эти толпу "кричалок" не смотрели с ЮМОРОМ))) ктота мне сейчас ответит ))у Беларусов новое тактика ))) ест 2 пути СВОБОДА УКРАИНСКОЕ И рабство русское.ТРЕТЕГО НЕ ДАНО !!!
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25.10.2020 16:10 Відповісти
Отличная стори, особенно при учете, что у власти клоун и опзж рвется к власти.
В то время, когда чуть ли не по всем областям жоппоблок в топе, но надо ж бульбашей учить как жить.
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26.10.2020 01:14 Відповісти
ага, малавата будзе...



NowBelarus@NowBelarus 28 мин

The colors of freedom and democracy #Belarus #StandWithBelarus

Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 4047
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25.10.2020 16:13 Відповісти
На нас нападае НАТО, я аб'яўляю ваеннае становішча, мне шкада што так адбылося. Де отой мой автамат?
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25.10.2020 16:14 Відповісти
Простите Я вмешиваюс в Беларусские "протесты" .но не всем дано радитса УКРАИНСКИМ СВОБОДНОМ И ДАСТОЙНЫМ !!! СЛАВА УКРАИНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНУ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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25.10.2020 16:15 Відповісти
У них еще все впереди. Азербайджан тоже 30 лет готовился освобождать СВОЮ землю.
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25.10.2020 19:02 Відповісти
Elxan Fuad Turan,я тебя очень уважаю,но не надо обижать Беларусов: в Киеве на Майдане тоже все не сразу получилось, аж пока Правый Сектор не начал петрушить "беркутовцев"
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26.10.2020 00:41 Відповісти
Якщо вони розійдуться надвечір, то це усього лише масова прогулянка
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25.10.2020 16:17 Відповісти
Запевай ,ПУТИН-***** - ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-Ла-ЛА-ЛА-ЛА... Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 5394
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25.10.2020 16:35 Відповісти
Що Ви? Там такого можуть вигнати геть як провокатора Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 670
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25.10.2020 16:54 Відповісти
А я аж заскучав. Давно не писали про білорусів. Але-ні! Все йде своїм чередом. Квіти носять, танці продовжуються.
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25.10.2020 16:45 Відповісти
Дугин на полном серьезе предлагал «водить хороводы». Да-да, буквально: водить хороводы, прыгать через костер, бренчать на балалайке. В этом действии, с точки зрения философа, заключался высокий сакральный смысл - как в языческих дионисийских мистериях, отмечающих солнечные, лунные, маточные природные циклы. Призыв водить хороводы может показаться (и кажется очень многим - в том числе и большинству водящих) шутовским, но на самом деле он жреческий, шаманский.
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25.10.2020 17:22 Відповісти
Бурление ватных говен.
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25.10.2020 16:54 Відповісти
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 4020
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25.10.2020 17:02 Відповісти
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 4917
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25.10.2020 17:04 Відповісти
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 199
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25.10.2020 17:05 Відповісти
Это мы тоже проходили....

Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 3600
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25.10.2020 18:04 Відповісти
Более 100 тысяч человек собралось сегодня у Стелы в Минске

Минчане массово скупают крупы, макароны, соль и туалетную бумагу
Стелла Плача...
https://charter97.org/ru/news/2020/10/25/398213/
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25.10.2020 17:10 Відповісти
Пуйло отвел свои проблемы на беларашу))
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25.10.2020 17:27 Відповісти
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 2837
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25.10.2020 17:34 Відповісти
А що у них планового вибивання вати сьогоні не було?
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25.10.2020 17:35 Відповісти
Нормальна стратегія, власне "стратегія" а не "тактика". Поступово і твердіше делегітимізовує калгазника, вже ніхто, навіть +уйло не скаже що то якісь радикали за польські чи американські гроші те замутили.
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25.10.2020 17:37 Відповісти
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 2889 Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 2406
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25.10.2020 17:37 Відповісти
Шо, опять уныло пошляются по улицам и на диван раша тв смотреть? Я думаю, шо когда самым упоротым настопиз-т бестолково тынятся по проспектам - Лука с помощью ОМОНА сам будет их выгонять на улицу. Белоруская фишка - брожение выходного дня по улицам национальная идея.
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25.10.2020 18:09 Відповісти
А украинцев теперь на улицу и палкой не выгонишь.
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25.10.2020 18:18 Відповісти
в эти минуты пошел жёсткий разгон, мусора пременяют все спец средства
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25.10.2020 18:34 Відповісти
Чего и следовало ожидать. Завтра всем на работу.
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25.10.2020 19:01 Відповісти
вышли .... и зашли
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25.10.2020 18:40 Відповісти


Dr.Swine@drunken_swine 47 мин

Беларусьі. Пагоня - гета кагда вьі ментов даганяеце, а не наадварот.
Разверні пагоню! Вораг пазаду!
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25.10.2020 19:40 Відповісти
я смотрю, уважаемы украинские комментаторы забыли, что на майдане было только 5000 человек с ноября по февраль. Остальные комментаторы из киева грели жопы на диванах и смотрел как Зеленский развлекает **** москалей.
А мы выходим без оружия 11 недель подряд по 200000 человек (это 10% минска) и по всей стране (даже, лять я Ушачах) против бронетехники и самого многочисленного омона и ВВ в мире.
Коктели будут, не ссыте.
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26.10.2020 00:28 Відповісти
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 9363 Александр Гордеев 0ce3683a,Друже, главное знай: украинцы,которые стояли на Майдане,с Беларусов не смеются
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26.10.2020 00:49 Відповісти
все нормально . вы молодцы . тут росийских троллей полно они гонят дезу и потенциально пытаются настроить украинцев против беларусов . тактика такая разделяй и властвуй . пару тройку полезных идиотов покупается .
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26.10.2020 03:05 Відповісти
В Белоруссии с помощью мусорных пакетов люди сооружают чучела силовиков и развешивают их на деревьях в разных местах города Брест. Некоторые из них снабжены надписями. https://uainfo.org/blognews/1603535454-v-belorusskom-breste-razveshali-trupy-silovikov-foto.html
Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція - Цензор.НЕТ 6836
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26.10.2020 00:58 Відповісти
Молодцы белорусы! Все же много людей с достоинством. Поддерживаю.
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26.10.2020 07:44 Відповісти
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