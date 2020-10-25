Понад 100 тис. людей вийшло на вулиці Мінська в останній день "народного ультиматуму", - опозиція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруська опозиція заявляє про понад 100 тис. учасників протесту в останній день "народного ультиматуму" в Мінську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на опозиційні телеграм-канали.
"Понад 100 тисяч людей зібралося сьогодні біля стели "Мінськ - місто-герой". Зараз колона протестувальників рухається проспектом Машерова в бік Богдановича", - йдеться в одному з них.
Фото/відео - TUT.by
У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких було оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнає оголошені владою підсумки виборів, вважає їх сфальсифікованими.
Особливо масові виступи опозиції відбуваються в Мінську щонеділі.
Основний суперник Лукашенка на виборах Світлана Тіхановська через кілька днів після виборів поїхала до Литви через тиск силовиків. 13 жовтня Тіхановська висунула ультиматум Лукашенку: він до 25 жовтня має оголосити про свій відхід, інакше буде розпочато "національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах".
Серед вимог також звільнення всіх політв'язнів і припинення "насильства на вулицях".
Будь ласка, зачекайте...
В то время, когда чуть ли не по всем областям жоппоблок в топе, но надо ж бульбашей учить как жить.
NowBelarus@NowBelarus 28 мин
The colors of freedom and democracy #Belarus #StandWithBelarus
Минчане массово скупают крупы, макароны, соль и туалетную бумагу
Стелла Плача...
https://charter97.org/ru/news/2020/10/25/398213/
Dr.Swine@drunken_swine 47 мин
Беларусьі. Пагоня - гета кагда вьі ментов даганяеце, а не наадварот.
Разверні пагоню! Вораг пазаду!
А мы выходим без оружия 11 недель подряд по 200000 человек (это 10% минска) и по всей стране (даже, лять я Ушачах) против бронетехники и самого многочисленного омона и ВВ в мире.
Коктели будут, не ссыте.