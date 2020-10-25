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Сумська область (2196) ОПОРА (216) Айвазовська Ольга (101)

На Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування до сільради Соснівки, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

На Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування до сільради Соснівки, - поліція. ФОТО

На Сумщині працює незаконна дільнична виборча комісія, яка організувала голосування до сільської ради села Соснівка. Поліція почала кримінальне провадження за цим фактом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Національної поліції.

Зазначається, що про діяльність незаконної виборчої дільниці дізналися під час моніторингу в інтернеті подій, пов'язаних із передвиборчою кампанією.

"Встановлено, що в центрі населеного пункту, в приміщенні будинку культури, невідомі особи за попередньою змовою між собою відкрили так звану додаткову виборчу дільницю, де роздають самотужки надруковані бюлетені... Правоохоронці встановили, що особи, які організували імітацію дільниці, не лише встановили передбачені законодавством реквізити, а й розіслали місцевим жителям запрошення на голосування. Наразі встановлено, що до організації цієї  "виборчої дільниці" може бути причетнм один із місцевих підприємців, проте ця інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

На Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування до сільради Соснівки, - поліція 01

Зазначається, що справу розпочато за ч.1 ст.157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача). Встановлюються обставини події, ведеться слідство.

На Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування до сільради Соснівки, - поліція 02

Раніше про роботу незаконної дільничної виборчої комісії повідомила голова Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

За її словами, "комісія" організувала голосування до сільської ради громади, яка відмовляється входити до складу ОТГ.

"Діє вона під ідентичним номером, як і справжня ДВК - 590211. Бюлетені надрукували самостійно. Виборці йдуть на ту дільницю і голосують... Біля фейкової дільниці грає музика і людей запрошують на голосування, вони йдуть на самопроголошену дільницю замість справжньої, а у справжній дуже низька явка", - повідомила Айвазовська.

За словами представниці "Опори", нелегальна дільниця розташована в приміщенні приватної форми власності.

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Топ коментарі
+11
Не понял...

Фейковой соцслужбе можно организовывать незаконную агитацию ЗЕ и СН, а фейковой комиссии голосование в сельсовет нельзя?

Как так?
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25.10.2020 15:48
+5
Какие шустрые.. и какие оборзевшие..
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25.10.2020 15:39
+3
А якби в сій час не проголосували папріколу,такого бардака не було б.
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25.10.2020 15:53
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Какие шустрые.. и какие оборзевшие..
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25.10.2020 15:39 Відповісти
Незаконно об'єднувати селещні ради всупротив бажання жителів!
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25.10.2020 15:43 Відповісти
Не понял...

Фейковой соцслужбе можно организовывать незаконную агитацию ЗЕ и СН, а фейковой комиссии голосование в сельсовет нельзя?

Как так?
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25.10.2020 15:48 Відповісти
Що там роблять мусора?
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25.10.2020 15:49 Відповісти
А якби в сій час не проголосували папріколу,такого бардака не було б.
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25.10.2020 15:53 Відповісти
Це неподобство із об'єднанням селищних рад розпочав ще барига.
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25.10.2020 16:09 Відповісти
неподобство началось еще 1917 году...с "фабрики рабочим","земля крестьянам".то есть с нарушения законов и пренебрежения частной собственностью...
а некоторых до сих пор борыги мозги елозят На Сумщині фейкова виборча комісія організувала голосування до сільради Соснівки, - поліція - Цензор.НЕТ 1325
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25.10.2020 16:18 Відповісти
Да какая уже разница... На Сумщине фейковая избирательная комиссия организовала голосование в сельсовет Сосновки, - полиция - Цензор.НЕТ 1046
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25.10.2020 15:59 Відповісти
Народовладдя як заявлял великий зеля
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25.10.2020 16:02 Відповісти
Так это ж сюжет к фильму Ва-Банк!
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25.10.2020 17:13 Відповісти
Сільській громаді не дають обрати собі сільську раду, а анексуюють проти волі всіх мешканців у якесь опг. Це авторитаризм, а не демократія і є порушенням виборчих прав мешканців сільської громади, політично мотивовані незаконні кримінальні переслідування.
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25.10.2020 17:19 Відповісти
 
 