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Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
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міськрада (461) Львів (2080) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії": До Львівської міськради проходять ЄС, "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода" та "Варта". ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України. .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до міськради Львова подолали "Європейська Солідарність" (30.74%), "Самопоміч" (24.12%), "Голос" (9.78%), ВО "Свобода" (7.52%), "Варта" (5.06%).

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Екзитпол Савік Шустер Студії: До Львівської міськради проходять ЄС, Самопоміч, Голос, ВО Свобода та Варта 01

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Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
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Топ коментарі
+42
Отличный результат!
Поздравляю Львов и его граждан с победой!
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25.10.2020 21:35
+38
Залишається тільки мріяти, щоб так було по всій Україні.
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25.10.2020 21:36
+33
Львов - город здорового человека
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25.10.2020 21:37
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Отличный результат!
Поздравляю Львов и его граждан с победой!
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25.10.2020 21:35 Відповісти
Залишається тільки мріяти, щоб так було по всій Україні.
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25.10.2020 21:36 Відповісти
Ага.
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25.10.2020 21:37 Відповісти
увы это показывает по сути федеративность в политическом смысле Украины увы и к сожалению предательская прожихивська позиция Зе клоуна и его шобла банды метание в сторону Параши и Европы... это как отправлять нужду жидким стулом между двух пардон унитазов...
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25.10.2020 21:42 Відповісти
В Голливуде снимают фильмы,и к ним есть законодательное требование,что бы в фильмах были негры,евреи и голубые.
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25.10.2020 21:42 Відповісти
Голубий нєгр в семітській казці.
Толєрантность на марші.

Екзитпол "Савік Шустер Студії": До Львівської міськради проходять ЄС, "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода" та "Варта" - Цензор.НЕТ 9709
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25.10.2020 21:50 Відповісти
Ну и шо, на россии все вон ********* не зависимо от законодательства или Голивуда.
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25.10.2020 21:59 Відповісти
Ну за всех не знаю,а при власти так точно.Ну как и везде.
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25.10.2020 22:03 Відповісти
Львов - город здорового человека
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25.10.2020 21:37 Відповісти
Не радуйся сильно,завтра во Львове обьявят "красную зону".
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25.10.2020 22:09 Відповісти
Опзжопна Батькивщина пролетела🤣
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25.10.2020 21:37 Відповісти
Так они между собой уже все разпределили.
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25.10.2020 21:52 Відповісти
Хоть где-то есть мыслящие люди.
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25.10.2020 21:39 Відповісти
Начинаешь задумываться, как оно, жить среди нормальных, вменяемых людей, а не среди быдла, которое голосует за дегенерата кернеса и петушария...
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25.10.2020 21:40 Відповісти
Шустер, да объяви хоть один город. где победил ПЕСык? Даже, где то ЗЕ победил. Да, что же это делается? Такого человека ни во что ставите.
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25.10.2020 21:42 Відповісти
Горжусь вами и завидую. Если бы не запад Украины и майдан задушили бы.
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25.10.2020 21:47 Відповісти
Екзитпол "Савік Шустер Студії": До Львівської міськради проходять ЄС, "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода" та "Варта" - Цензор.НЕТ 812
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25.10.2020 21:51 Відповісти
Простите. Не себя ради. За братьев меньших беспокоюсь... Екзитпол "Савік Шустер Студії": До Львівської міськради проходять ЄС, "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода" та "Варта" - Цензор.НЕТ 6336

А Тимошенковский блок хоть где-то вошел в тройку лидеров? Екзитпол "Савік Шустер Студії": До Львівської міськради проходять ЄС, "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода" та "Варта" - Цензор.НЕТ 518

Или Восток для них слишком восточный, Запад слишком Западный, а Центр неблагодарные скоты.
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25.10.2020 21:54 Відповісти
уверен: баба Йуля выйдет завтра перед журнаглистами и скажет: "Люби мои! Це моя побЭда!"..
журналисты спросят: "Яка побЭда?!".. а баба Йюля им ответит: "От така побЭда!"
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25.10.2020 22:02 Відповісти
Кстати, очень узнаваемый стиль.

Правда ЗЕ, когда обсирается, еще ржать начинает.
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25.10.2020 22:05 Відповісти
Бабка Йюля ,здається,"вийшла в тираж"....

У Львові -ще на минулих виборах...

На цих всі свої ТВК просто розпродала...
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25.10.2020 23:47 Відповісти
У Сулымы спроси, где то он притих на ветке
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25.10.2020 22:03 Відповісти
Так вот я ж за него и беспокоюсь.

Тут еще несколько упоротых бегает, но они уже даже не признаются от чего у них так болит. Екзитпол "Савік Шустер Студії": До Львівської міськради проходять ЄС, "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода" та "Варта" - Цензор.НЕТ 7744
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25.10.2020 22:04 Відповісти
Мабуть приємно бути львів'янином і усвідомлювати, що тебе оточують люди зі схожим світоглядом. А не якісь покручі, які можуть тобі посміхатись при зустрічі, вдаючи порядну людину, а потім потайки голосувати за шаріїв, опзж та іншу проросійську мерзоту.
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25.10.2020 21:58 Відповісти
Alex Meln,саме так,львів'яни горді своїм містом та своїми співгромадянами.Думаєте дороге житло у Львові тільки від того,що Польща близько? У Львові дійсно приємно жити!
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25.10.2020 22:06 Відповісти
Львів"яни молодці! не те що юга-васток
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25.10.2020 22:10 Відповісти
Україна розвалюється ... Екзитпол "Савік Шустер Студії": До Львівської міськради проходять ЄС, "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода" та "Варта" - Цензор.НЕТ 6028
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25.10.2020 22:23 Відповісти
завидую Львову. Респект!!!
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25.10.2020 22:25 Відповісти
По доброму заздрю, Львів. Мої вітання, львів'яни! Екзитпол "Савік Шустер Студії": До Львівської міськради проходять ЄС, "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода" та "Варта" - Цензор.НЕТ 3408
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25.10.2020 22:43 Відповісти
тим хто в танку пояснюю.. ЄС поки що не перемогла у Львові ЗЛОДІЯ Садового.
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25.10.2020 23:44 Відповісти
взагалі-то дуже цікаве питання....

якщо екзитпул відповідає дійсності,то


Все залежить від того,під кого ЛЯЖЕ новоспечена партія" Варта". .Інтернет партія колишнього мєнта...

Самопоміч + Голос +Варта -це більшість у міськраді ,І якщо мер Садовий -Дерибан Львова ВИЙДЕ НА НОВІ ВИСОТИ.
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25.10.2020 23:42 Відповісти
Как можно голосовать за скрытого опзжопинца Садового который гавном Пороха поливал на каналах коломойши?
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25.10.2020 23:48 Відповісти
це дійсно шизофренія у частини львів"ян....

Підтримувати Порошенко,котрий виставив Сиютку від ЄС і одночасно Садового -мера...

Екзитпол "Савік Шустер Студії": До Львівської міськради проходять ЄС, "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода" та "Варта" - Цензор.НЕТ 5605
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26.10.2020 00:17 Відповісти
Дякую галичпанам за європейський вибір. Але і самонємощі багато. Невже ці роки нічого не навчили? Але радію, що популісти і клоуни в минулому. Кацапами тут і не пахне.
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26.10.2020 09:55 Відповісти
 
 