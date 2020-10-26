Екзитпол "Савік Шустер Студії": До Львівської міськради проходять ЄС, "Самопоміч", "Голос", ВО "Свобода" та "Варта". ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України. .
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.
П'ятивідсотковий бар'єр до міськради Львова подолали "Європейська Солідарність" (30.74%), "Самопоміч" (24.12%), "Голос" (9.78%), ВО "Свобода" (7.52%), "Варта" (5.06%).
Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.
Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Будь ласка, зачекайте...
Поздравляю Львов и его граждан с победой!
Толєрантность на марші.
А Тимошенковский блок хоть где-то вошел в тройку лидеров?
Или Восток для них слишком восточный, Запад слишком Западный, а Центр неблагодарные скоты.
журналисты спросят: "Яка побЭда?!".. а баба Йюля им ответит: "От така побЭда!"
Правда ЗЕ, когда обсирается, еще ржать начинает.
У Львові -ще на минулих виборах...
На цих всі свої ТВК просто розпродала...
Тут еще несколько упоротых бегает, но они уже даже не признаются от чего у них так болит.
якщо екзитпул відповідає дійсності,то
Все залежить від того,під кого ЛЯЖЕ новоспечена партія" Варта". .Інтернет партія колишнього мєнта...
Самопоміч + Голос +Варта -це більшість у міськраді ,І якщо мер Садовий -Дерибан Львова ВИЙДЕ НА НОВІ ВИСОТИ.
Підтримувати Порошенко,котрий виставив Сиютку від ЄС і одночасно Садового -мера...