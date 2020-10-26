Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Миколаєві: Сєнкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровська - 16,81%. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.
За даними соціологів, на виборах мера Миколаєва голоси розподілилися таким чином: Сєнкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровська - 16,81%.
Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.
Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
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Какие ... за него голосовали?
а щас около 50%-прогресс налицо!
остальные 50%-проукраинские партии: Слуга Народу,Пропозиция и ЕС
но особенно радует,что николаевцы отпетрушили агента ФСБ Пальчевского
сосна фсё
какое отношение имеешь к городу?
Хотя конечно город можно сделать ухоженым, если порошенковские ублюдки снова Сенкевича на пару лет от руководства городом не отстранят, как на прошлой каденции.
І можна говорити про те що народ " наївся "досхочу нових ліц , і тепер почався відкат знову до старих .
реально, кроме Сенкевича некого было выбирать