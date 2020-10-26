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Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
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мер (483) Миколаїв (1336) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Миколаєві: Сєнкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровська - 16,81%. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Миколаєва голоси розподілилися таким чином: Сєнкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровська - 16,81%.

Також читайте: Дані про явку виборців на місцевих виборах у день голосування до ЦВК не передають, але в Комісії обіцяють оприлюднити їх швидше

Екзитпол Савік Шустер Студії у Миколаєві: Сєнкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровська - 16,81% 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Також читайте: Голова ДВК у Миколаєві погрожувала колегам зірвати вибори і прогуляла день голосування, - ЗМІ
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Топ коментарі
+9
Чекав на цю новину зі свого міста! Приємно що сосна корабельна відчалила. Огидно що зажоповець виходить у другий тур.
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25.10.2020 22:01
+6
ну слава Богу
сосна фсё
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25.10.2020 22:02
+5
А то что опзж и другие рыги выдвинулись, ничего? В сосну все уперлось
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25.10.2020 22:04
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Чайка-26%?? Бандитские фальсификации
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25.10.2020 22:00 Відповісти
а ты хотел чтоб мером стал бандит Дятлов? (Чайка из той же банды)
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26.10.2020 01:06 Відповісти
Нет, удивляюсь, что ему столько голосов нарисовали. Он политикой не занимался, агитацию не проводил, прославился только связями с бандой.
Какие ... за него голосовали?
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26.10.2020 06:26 Відповісти
Чекав на цю новину зі свого міста! Приємно що сосна корабельна відчалила. Огидно що зажоповець виходить у другий тур.
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25.10.2020 22:01 Відповісти
а чего партии не расписали?
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25.10.2020 22:02 Відповісти
Напевно поки що озвучили лише екзитполи по виборах мера. Можливо пізніше буде.
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25.10.2020 22:05 Відповісти
та, по партиям экзит пол показывает в николаеве полную опу - даже шарий прошел.
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25.10.2020 22:39 Відповісти
та да....
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25.10.2020 22:47 Відповісти
зато раньше в Николаеве за пророссийские партии голосовали 65%
а щас около 50%-прогресс налицо!
остальные 50%-проукраинские партии: Слуга Народу,Пропозиция и ЕС

но особенно радует,что николаевцы отпетрушили агента ФСБ Пальчевского
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26.10.2020 01:08 Відповісти
Да какой он зажоповец.. Партия Алика Пелипаса....
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26.10.2020 07:46 Відповісти
ну слава Богу
сосна фсё
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25.10.2020 22:02 Відповісти
та шо корабельную доску получается "изнасиловали"Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Николаеву: Сенкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровская - 16,81% - Цензор.НЕТ 9325
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25.10.2020 22:02 Відповісти
Николаев- прямо как монумент совку, ни дорог, ни современных зданий, ни современного озеленения. При этом люди голосуют за действующего мэра. Наверное, их все устраивает.
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25.10.2020 22:02 Відповісти
танька ты когда в последний раз в Николаеве была чучело? тебе экскурсию устроить? персональную. я тебя свожу на НПЗ. в одну сторону. приезжай.
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25.10.2020 22:05 Відповісти
Ой. на НГЗ я имел в виду
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25.10.2020 22:07 Відповісти
Можно и на ЛВЗ.
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25.10.2020 22:13 Відповісти
Я не хотела вас обидеть, если вы из Николаева. Просто хочется, чтобы все наши города были классными и современными.
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25.10.2020 22:27 Відповісти
э нет. этот гнилой базар не прокатит. что знчит "не хотела"? тебе рассказать про одесские гнидники? или сравним деньги которые крутятся в портовой Одессе и промышленном Николаеве? что ты несешь вообще? кто ты такая? танька, ты упала еще ниже чем можно было.
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25.10.2020 22:34 Відповісти
По-моему, упал ты. Разговор с тобой окончен.
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25.10.2020 22:41 Відповісти
ты чего сюда впёрлась?
какое отношение имеешь к городу?
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25.10.2020 22:43 Відповісти
а кто тебе сказал что я с тобой разговариваю? я тебе мозги чуть чуть вправляю
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25.10.2020 22:44 Відповісти
Кура, от просто напиши звідки ти.
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25.10.2020 22:45 Відповісти
И что ты там покажешь, чучело соевое? Шламовые поля, которые рашкинцы оставят николаевцам после того, как высосут все соки из завода и окончательно его износят? Всё правильно тебе вше написали про город. Чё ты ерепенишься на людей за правду? А проценты полученные ОПЗЖ и Шариём только подтверждают наличие быдла и совков. Ну и такие как ты тоже подтверждают.
Хотя конечно город можно сделать ухоженым, если порошенковские ублюдки снова Сенкевича на пару лет от руководства городом не отстранят, как на прошлой каденции.
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25.10.2020 23:02 Відповісти
еще одно битое в голову. кто тебе недоробло сказал что я ее туда показывать что то повезу?
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25.10.2020 23:05 Відповісти
Да хватит уже кукарекать, всё с тобой понятно. Иди на свою шоколадную парашу, папироски стреляй, стрелок херов...
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25.10.2020 23:17 Відповісти
тебе в принципе понятно быть не может. у тебя вместо мозга слизь и говно.
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25.10.2020 23:31 Відповісти
Кура, йди за Верещук, у дупу.
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25.10.2020 22:07 Відповісти
Корабельная сосна обиделась что другая корабельная сосна утонула! Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Николаеву: Сенкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровская - 16,81% - Цензор.НЕТ 3470
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25.10.2020 22:07 Відповісти
А то что опзж и другие рыги выдвинулись, ничего? В сосну все уперлось
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25.10.2020 22:04 Відповісти
26% за сепара ..это пипец..ХЗ сепарня побеждает и хохло малороссы сами рады голосовать за кремлёвских вылупков...Берут сильные сомнения в будущем Украины.
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25.10.2020 22:04 Відповісти
Тут понимаешь ещё не вымерли совки надо ждать потому что Украине полько 26 лет. Пока не вымрут пионеры трудно ждать чего-то другого!
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25.10.2020 22:10 Відповісти
бабада пролетела. не тот сорт сосны наверное
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25.10.2020 22:04 Відповісти
Чему радоваца если сепарня побеждает???
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25.10.2020 22:06 Відповісти
с чего ты взял что Сенкевич сепарня?
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25.10.2020 22:07 Відповісти
ОПЗЖ, наш край, за майбутне...это всё сепарня, а это уже под 40%, мало что ли??
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25.10.2020 22:09 Відповісти
Да радости мало но Слуга народа это таже сепарня!
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25.10.2020 22:13 Відповісти
Не взагалі то Сенкевич із " Пропозиції" , це партія мерів , і її не можна назвати сепарською . Там і Філатов і мери Житомира , Кропивницького і тд. !
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25.10.2020 22:19 Відповісти
Мля опять выбирают колбасу и мороженое4
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25.10.2020 22:08 Відповісти
Взагалі можна говорити про тє що ці вибори виграли діючі мери та їх партії . Програли - слуги і бют ( з тріском ) ,, інші , ну + - десь так як і очікувалось . Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Николаеву: Сенкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровская - 16,81% - Цензор.НЕТ 173 .
І можна говорити про те що народ " наївся "досхочу нових ліц , і тепер почався відкат знову до старих .
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25.10.2020 22:12 Відповісти
Грёбанные корабелы - пишаються своими кораблями - а корабли, то шо они строили, просто дерьмо. Такие и люди и их внуки - завезённые сталиным в прошлом веке. Всю жизнь жили в дерьме в дерьме и подохнут. Жалко, что и наши дети всё это лайно будут переживать.
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25.10.2020 22:19 Відповісти
Николаев реально ватный город.причем-город красной ваты.за преза Зебила 82 или 83 %проголосовали..сейчас снова город отличился...(((живу здесь..обидно
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25.10.2020 22:36 Відповісти
хоть с мэром пронесло
реально, кроме Сенкевича некого было выбирать
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25.10.2020 22:45 Відповісти
млять. и не говори. походу, можно ожидать приезда шария
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25.10.2020 22:46 Відповісти
а вот сенсация по Украине-БЮТ в полной ЖОППЕ!!! видно -полный закат.на следующие выборы уже не пойдут
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25.10.2020 22:38 Відповісти
У зебилов просер по всем фронтам
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25.10.2020 22:44 Відповісти
печалька в том, что их провал заполняет сепарня
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25.10.2020 22:48 Відповісти
Пропозиция не сепарня и Сенкевич не сепарня
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25.10.2020 22:49 Відповісти
а опзж?!, а шарий?! та, те же слуги сольются в экстазе с опзж, что уже сами (слуги) и озвучивали несколько дней назад.
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25.10.2020 23:20 Відповісти
Для Николаева выбрать проукраинского мера второй раз и дать первые места партии проукраинского Филатова уже нереальный прорыв, учитывая то, что ранее Николаев выбирал себе и пророссийского мера и пророссийское большинство в горсовет.
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25.10.2020 23:25 Відповісти
То что там петушарий немного набрал и опзж хорошо набрало, так это нормально для южного региона. 20-30% упоротой ваты никто не отменял
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25.10.2020 23:26 Відповісти
настораживает не столько количество, сколько тенденция. опять же - будут мешать работать меру
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25.10.2020 23:29 Відповісти
На відміну від Одеси миколаївці одужали від "руссекой весни" і це добре.
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26.10.2020 10:02 Відповісти
це так.сгоден з Вами
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26.10.2020 14:07 Відповісти
 
 