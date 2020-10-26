Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Миколаївську міськраду проходять ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Наш край". ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер у прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.
П'ятивідсотковий бар'єр до міськради Миколаєва подолали ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Наш край".
Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.
Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Будь ласка, зачекайте...
ну якщо жити по закону-це будувати диктатуру.....чи ви думаєте що на них нічого не можна було знайти? там лише участь допи і гепи у сепарському мітингу чого варта.
Еще одни мудилы.
Путин побеждает,практически, тотально.
Ждем повторого переименования улиц, красную звезду, снос "Небесной сотни" и визита Владимира Путина! Нарид, мать его так...
а щас около 50%-прогресс налицо!
остальные 50%-проукраинские партии: Слуга Народу,Прпозиция и ЕС
Где была вата, там и осталась вата. Хождение в вышиванках раз в год сути не поменяло. Дело моды и генеральной линии.
Куда смотрит СБУ.
Раніше ця партія мала назву «Нова європейська Україна»
Презентація партії відбулася 19 червня 2020, там, зокрема, були присутні мери таких міст:
Дніпра - Борис Філатов,Миколаєва - Олександр Сєнкевич,Чернівців - Олексій Каспрук,Житомира - Сергій Сухомлин,Кропивницького - Андрій Райкович,Каховки - Андрій Дяченко.Після зміни назви партії у квітні 2020 року на «Пропозицію» її новим очільником став Андрій Пильченко з Дніпра.Пильченко є директором Департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. 2015 року Андрій Пильченко очолював благодійний фонд «УКРОП», який перед проміжними виборами у 205-му окрузі в Чернігові гречкосіяв - роздавав продуктові набори. Нині фонд перейменовано на БО "БФ «Справа»[прояснити]. Пильченка зазначили в реєстрі головою партії під час її реєстрації, а згодом він став членом політради УКРОПу.
а щас около 50%-прогресс налицо!
остальные 50%-проукраинские партии: Слуга Народу,Пропозиция и ЕС
но особенно радует, что николаевцы отпетрушили агента ФСБ Пальчевского!