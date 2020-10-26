УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5187 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
10 005 71
міськрада (461) Миколаїв (1336) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Миколаївську міськраду проходять ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Наш край". ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер у прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до міськради Миколаєва подолали ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Наш край".

Також дивіться: Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Миколаєві: Сєнкевич - 40,78%, Чайка - 26,77%, Домбровська - 16,81%. ІНФОГРАФІКА

Екзитпол Савік Шустер Студії: В Миколаївську міськраду проходять ОПЗЖ, Пропозиція, Слуга народу, ЄС, партія Шарія та Наш край 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Також читайте: Голова ДВК у Миколаєві погрожувала колегам зірвати вибори і прогуляла день голосування, - ЗМІ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Ого, сепаратнёй воняет и шмария пропустили-дно!
показати весь коментар
25.10.2020 22:11
+21
яким чином?! заборонити дебілам ходити на вибори?
показати весь коментар
25.10.2020 22:13
+18
Из непрокремлёвских партий - только "Европейская Солидарность"
показати весь коментар
25.10.2020 22:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого, сепаратнёй воняет и шмария пропустили-дно!
показати весь коментар
25.10.2020 22:11 Відповісти
Південь України ,це дупа!!!)))
показати весь коментар
25.10.2020 22:23 Відповісти
И не только( Почти везде рыги, плюс шмарий ещё, прокацапское болото доминирует
показати весь коментар
25.10.2020 22:30 Відповісти
Развалинами Нашего Края и За Майбутне удовлетворен. ОПЗЖ сделало огромный реванш.
показати весь коментар
25.10.2020 22:11 Відповісти
Нет у Бени майбутнього.
показати весь коментар
25.10.2020 22:25 Відповісти
Уже нет. Беня проиграл. Зеля его раньше или позже сольет.
показати весь коментар
25.10.2020 22:26 Відповісти
Зеля даже в уголовных делах остается его младшим партнером.
показати весь коментар
25.10.2020 22:31 Відповісти
Зеля був,є і лишиться клоуном,лялькою з ганчір"я !!)))
показати весь коментар
25.10.2020 22:41 Відповісти
Зажопінці,це рішучі та агресивні адепти "Русского мира" ,це реальна загроза суверенітету України та українцям ,як націі !!! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!))
показати весь коментар
25.10.2020 22:26 Відповісти
у Петра Олексійовича був шанс знищити ракову пухлину опзжопників...
показати весь коментар
25.10.2020 22:12 Відповісти
яким чином?! заборонити дебілам ходити на вибори?
показати весь коментар
25.10.2020 22:13 Відповісти
Помню как кукарекали, что Порошенко не посадил Кернеса и Труханова. Сейчас вместе с Кернесом и Трухановым повылезала нечисть, имя которой легион и все эти патриоты молчат.
показати весь коментар
25.10.2020 22:15 Відповісти
Согласен полностью! Кстати реинкарнация Жопоблока и Шариевцы это уже заслуга Зеленского!
показати весь коментар
25.10.2020 22:15 Відповісти
Ни одной посадки, как и при Зеленском, а дэбилка ты, ходы на выборы, помогло?
показати весь коментар
25.10.2020 22:19 Відповісти
судити за пограбування країни та зраду,добкіних,вілкулів,медведчуків....
показати весь коментар
25.10.2020 22:20 Відповісти
Ви говорите про диктатуру а Порошенко будував демократію.
показати весь коментар
25.10.2020 22:36 Відповісти
ага,терпіти паразитів та іуд це демократія
ну якщо жити по закону-це будувати диктатуру.....чи ви думаєте що на них нічого не можна було знайти? там лише участь допи і гепи у сепарському мітингу чого варта.
показати весь коментар
25.10.2020 22:42 Відповісти
Знайти можна на будь кого , але це щось має підірвати довіру у прихильників, інакше отримаєш натовп незадоволених людей. А довіра в ті часи коли люди в південно-східні територій України чекали бандерівців які все відберуть була потрібна. Можна багато які теорії зараз строїти, але ті часи були не прості, згадайте що було після майдану і ту розруху. А допа і гепа сиділи як миші, керували харківчанами які їх досі підтримують.
показати весь коментар
25.10.2020 23:08 Відповісти
Зайва ліберастія шкодить державі !!))
показати весь коментар
25.10.2020 22:43 Відповісти
Ага, а ще він повинен був поприбирати у кожному підїзді та винести кожному українцю з хати сміття, особисто власною персоною.
показати весь коментар
25.10.2020 23:22 Відповісти
Только время может их уничтожить. Но если их приводить к власти каждые пять лет, то никуда они не денутся.
показати весь коментар
25.10.2020 22:14 Відповісти
Из непрокремлёвских партий - только "Европейская Солидарность"
показати весь коментар
25.10.2020 22:12 Відповісти
а пропозиція? раніше там за ригів 60 відсотків голосували якийсь прогресс.
показати весь коментар
25.10.2020 22:22 Відповісти
Полностью. сепарня побеждает..Так понимаю что нас скоро ждут новые народные республики.....под радостные визги хохло малоросских скотов голосующих за этих сепаров..пипец скот малороский даже за шария. Шёл 6 год анексии и войны с рашкой...
показати весь коментар
25.10.2020 22:12 Відповісти
юго-восток - голубой Экзитпол "Савик Шустер Студии": В Николаевский горсовет проходят ОПЗЖ, "Пропрозиція", "Слуга народа", ЕС, партия Шария и "Наш край" - Цензор.НЕТ 95
показати весь коментар
25.10.2020 22:15 Відповісти
николаев- опзж и шарий.
Еще одни мудилы.
показати весь коментар
25.10.2020 22:17 Відповісти
Русские школы закрыли а какой вы хотите резуотата в русскоязычном городе
показати весь коментар
25.10.2020 22:17 Відповісти
А за разговоры дома на русском эскадроны смерти лишают девственности.
показати весь коментар
25.10.2020 22:19 Відповісти
рускоязычные не значит *************
показати весь коментар
25.10.2020 22:22 Відповісти
И правильно сделали, что закрыли. Может хоть дети нормальные будут
показати весь коментар
25.10.2020 23:03 Відповісти
Владимир Лепортов,я сам из Николаева и ни разу не слышал,чтоб кто-нибудь возмущался,что закрыли русские школы Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Миколаївську міськраду проходять ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Наш край" - Цензор.НЕТ 3146
показати весь коментар
26.10.2020 00:56 Відповісти
Привезли нам, якось, поповнення, на все військове з"єднання, на п"ять гарнізонів... Водіїв... Половина - Середня Азія і Кавказ... Ну, і почалося - "Мая твая не панимай...". Ну, ми тих, хто "панимал", на заняття, в класи, а "не панимающих" - на плац, полігон, на господарчі роботи, тренування по ремонту автомобілів... Тобто, практичні заняття, з мінімумом елементарних команд російською... Феноменальний успіх!!! Через тиждень більша половина заговорила російською... Через два тижні з трьох десятків залишилось четверо... До них прикріпили дружину офіцера, узбечку, вчительку російської мови, за освітою, і вона з ними місяць займалася... Те ж саме варто застосовувать, зараз, і до "не панимающих хахляцкій язик"...
показати весь коментар
26.10.2020 06:23 Відповісти
а еще проще: кто не понимает украинску мову-лишать гражданства (пенсий,пособий )-сразу начнут понимать и станут патриотами Украины
показати весь коментар
26.10.2020 13:56 Відповісти
"Просто" тільки кішки трахаються... І то, коту ще треба кішку "вмовить"...
показати весь коментар
26.10.2020 14:02 Відповісти
Ну вот и всё решилось.
Путин побеждает,практически, тотально.
Ждем повторого переименования улиц, красную звезду, снос "Небесной сотни" и визита Владимира Путина! Нарид, мать его так...
показати весь коментар
25.10.2020 22:17 Відповісти
не ной! раньше в Николаеве за пророссийские партии голосовали 65%
а щас около 50%-прогресс налицо!
остальные 50%-проукраинские партии: Слуга Народу,Прпозиция и ЕС
показати весь коментар
26.10.2020 01:00 Відповісти
Все, как по писаному.

Где была вата, там и осталась вата. Хождение в вышиванках раз в год сути не поменяло. Дело моды и генеральной линии.
показати весь коментар
25.10.2020 22:18 Відповісти
чому? відвертих ворогів України -26 відсотків а за януковоча у 2010 році голосували-60 відсотків хоч якийсь прогресс.
показати весь коментар
25.10.2020 22:25 Відповісти
В 2010-м году войны не было и на пороге не стоял голодный кацап.
показати весь коментар
25.10.2020 22:27 Відповісти
якщо б вони ще це розуміли,тут фактор Сенкевича та децентралізація спрацювали ,люди вірять що мери з власних кишень щось там роблять а за великим рахунком це досягнення Майдану.
показати весь коментар
25.10.2020 22:29 Відповісти
я кажу про Миколаїв,частини территорії не "пішла" ії окупували це божа кара дебілам які втратили розум і вибрали Україні зека-президента.
показати весь коментар
25.10.2020 22:43 Відповісти
Математически сепарня набрала свои 20-30% на юге и востоке. А что в этом удивительного? Все сепары уже рафинировались из скрытой зелени в опзж и шариевцев - оставшиеся это уже не совсем сепары. Так что не все так плохо)
показати весь коментар
25.10.2020 22:22 Відповісти
это жесть,жопоблок рулит
показати весь коментар
25.10.2020 22:23 Відповісти
В Николаеве наверное думают, что прийдёт жопоблок к власти, верфи заработают, будут для русни авианосцы строить и двигатели продавать, заживут богато.. Дураки не учатся.
показати весь коментар
25.10.2020 22:23 Відповісти
Саме риги й не давали нормальному меру працювати. І ось мудрий нарід знову зробив те ж самісіньке. Знову вибрав нормального мера і ригів, які будуть заважати йому працювати.
показати весь коментар
25.10.2020 22:34 Відповісти
Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Миколаївську міськраду проходять ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Наш край" - Цензор.НЕТ 3144
показати весь коментар
25.10.2020 22:33 Відповісти
В цьому і є "мудрий нарід" !!!)))
показати весь коментар
25.10.2020 22:45 Відповісти
вони хочуть ковбасу по 2.20 хохло-совки як динозаври можуть лише вимерти (як виборці коммуністичної партії)
показати весь коментар
25.10.2020 22:46 Відповісти
"За шмат гнилої ковбаси...." !!!)))
показати весь коментар
25.10.2020 22:48 Відповісти
КТо такие Пропозиция сепарня или не??
показати весь коментар
25.10.2020 22:41 Відповісти
нє. В Дніпрі Філатов цю партію створив чи очолив, точно не знаю. Але знаю що наш Альбертич з нею ))
показати весь коментар
25.10.2020 22:45 Відповісти
В Україні з'явилася нова політична сила «Пропозиція». Її заснували мери шести українських міст: Борис Філатов (Дніпро), Олександр Сенкевич (Миколаїв), Олексій Каспрук (Чернівці), Сергій Сухомлин (Житомир), Андрій Райкович (Кропивницький), Андрій Дяченко (Каховка, Херсонська область).
показати весь коментар
25.10.2020 22:48 Відповісти
от дивна, як на мене, річ, "Пропозицію" створював і мер Миколаєва також, у складі інших проукраїнських мерів, а в самому місті більше 5 відсотків населення віддали свій голос тупому кремлівському блазню - шарію... Дивні справи Твої, Господи...
показати весь коментар
27.10.2020 12:52 Відповісти
блін, ущипніть мене хто небудь.. "партія" шарія набрала більше 5 відсотків. Невже там така велика концентрвція дебілів у миколаївській області?? Я у шоці, чесно!! Кацапський ягупоп, дресована макака збирає аж 5 відсотків голосів "мудрого" наріду... пляяяяяяяя !!!!
показати весь коментар
25.10.2020 22:44 Відповісти
Голосувати за шелупонь ,це вже здіпец !!!)))
показати весь коментар
25.10.2020 22:47 Відповісти
це за межами мого розуміння !!! Я правда у шоці !
показати весь коментар
25.10.2020 22:49 Відповісти
А за клоуна??)) Такий самий звиздець. У 2014-му я була у захваті від своїх співгромадян. У 2019-му в мене відкрились очі, і я, на жаль, побачила стадо закінчених придурків та неадекватів.
показати весь коментар
25.10.2020 22:51 Відповісти
Одесса, Николаев, Кривой Рог, Харьков выиграют пророссийские силы, это как раз отрезают кусок Украины как и хотели в 2014 г. выходит типа территория "Новороссии", каменем который мешает РФ стоит только Днепр, а так происходит тихая окупация.



Куда смотрит СБУ.
показати весь коментар
25.10.2020 22:51 Відповісти
Отчасти. Дебилов, верящих в совдепию и ее реинкарнацию в виде зажепа как источник жратвы, все меньше. Основной их костяк это рафинированные убежденные подкацапники, которые ожидают не жрачки, а именно Украины-новососии. Это их скрепа. И никакой шмат сала их не поколеблет.
показати весь коментар
25.10.2020 23:38 Відповісти
Николаев голосует за русский мир.Всех на экскурсию в лугандонию и дырляндию
показати весь коментар
25.10.2020 22:55 Відповісти
Пропозиція (політична партія)
Раніше ця партія мала назву «Нова європейська Україна»

Презентація партії відбулася 19 червня 2020, там, зокрема, були присутні мери таких міст:
Дніпра - Борис Філатов,Миколаєва - Олександр Сєнкевич,Чернівців - Олексій Каспрук,Житомира - Сергій Сухомлин,Кропивницького - Андрій Райкович,Каховки - Андрій Дяченко.Після зміни назви партії у квітні 2020 року на «Пропозицію» її новим очільником став Андрій Пильченко з Дніпра.Пильченко є директором Департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. 2015 року Андрій Пильченко очолював благодійний фонд «УКРОП», який перед проміжними виборами у 205-му окрузі в Чернігові гречкосіяв - роздавав продуктові набори. Нині фонд перейменовано на БО "БФ «Справа»[прояснити]. Пильченка зазначили в реєстрі головою партії під час її реєстрації, а згодом він став членом політради УКРОПу.
показати весь коментар
25.10.2020 22:56 Відповісти
лепрозорий...
показати весь коментар
25.10.2020 23:00 Відповісти
Напомните пожалуйста а при януковиче какой процент у сепаров был в том же Николаеве?)))
показати весь коментар
25.10.2020 23:10 Відповісти
раньше в Николаеве за пророссийские партии голосовали 65%
а щас около 50%-прогресс налицо!
остальные 50%-проукраинские партии: Слуга Народу,Пропозиция и ЕС

но особенно радует, что николаевцы отпетрушили агента ФСБ Пальчевского!
показати весь коментар
26.10.2020 01:02 Відповісти
а як вам 5 відсотків, які віддали шарію в цій області??? !!
показати весь коментар
27.10.2020 12:54 Відповісти
дуже прикро, що ще богато вати в Миколаiвi,на жаль Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Миколаївську міськраду проходять ОПЗЖ, "Пропозиція", "Слуга народу", ЄС, партія Шарія та "Наш край" - Цензор.НЕТ 9378
показати весь коментар
27.10.2020 19:54 Відповісти
Видно, що разом з популістами тут навіки здохла "Родіна" бабулі Юлі.
показати весь коментар
26.10.2020 10:06 Відповісти
 
 