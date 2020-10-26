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мер (483) Ужгород (232) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Ужгороді: Андріїв - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Ужгорода голоси розподілилися таким чином: Андріїв - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%.

Екзитпол Савік Шустер Студії в Ужгороді: Андріїв - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73% 01

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Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Лучше уже запойный Андреев, чем закоксованный зебил. Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Ужгороду: Андриив - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73% - Цензор.НЕТ 3369
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25.10.2020 22:37
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Этот "типа экзитпол" получается никто не проводил. Цифры те же, что и в публикуемых перед выборами рейтингах.
Но есть два "но" в этих результатах, которые выдают заказной характер:
1. Чучка - в реальных опросах он набирал буквально несколько голосов, но провластные писали ему 6-7%.
2. Федака - кандидат от патриотических сил, вся семья известные в Закарпатье историки, его реальный рейтинг в районе 5%. Но провластные ему постоянно пишут 1-2%.
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25.10.2020 22:47 Відповісти
Лучше уже запойный Андреев, чем закоксованный зебил. Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Ужгороду: Андриив - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73% - Цензор.НЕТ 3369
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25.10.2020 22:37 Відповісти
Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Ужгороді: Андріїв - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73% - Цензор.НЕТ 1777
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25.10.2020 22:44 Відповісти
У другому турі буде жорстка заруба. Не розумію, як там слуга міг зібрати стільки голосів?
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25.10.2020 22:38 Відповісти
Тю. Это же Закарпатье, там всегда была вотчина Партии Регионов.
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25.10.2020 22:44 Відповісти
Порошенко даже тут пролетел
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25.10.2020 22:40 Відповісти
Ну так по Ужгороду в меры города от ЕС кандидата не было.
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25.10.2020 22:47 Відповісти
Игорь, у вас паранойя?
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25.10.2020 22:47 Відповісти
По ходу от его партии никто не баллотировался, это удивительно.
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25.10.2020 22:48 Відповісти
Они Ратушняку предлагали
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26.10.2020 08:01 Відповісти
А чому =самовисування=, а не =самовисуванець= ?
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25.10.2020 22:51 Відповісти
 
 