Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Ужгороді: Андріїв - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.
За даними соціологів, на виборах мера Ужгорода голоси розподілилися таким чином: Андріїв - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%.
Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.
Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Будь ласка, зачекайте...
Но есть два "но" в этих результатах, которые выдают заказной характер:
1. Чучка - в реальных опросах он набирал буквально несколько голосов, но провластные писали ему 6-7%.
2. Федака - кандидат от патриотических сил, вся семья известные в Закарпатье историки, его реальный рейтинг в районе 5%. Но провластные ему постоянно пишут 1-2%.