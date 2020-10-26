Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Ужгороді: Андріїв - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%. ІНФОГРАФІКА

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Ужгорода голоси розподілилися таким чином: Андріїв - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК: Явка на місцевих виборах становить близько 37%

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).