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Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
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мер (483) Чернівці (374) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Чернівцях: Клічук - 29,1%, Михайлішин - 21,4%, Каспрук - 17,9%, Другановський - 13,6%. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

За даними соціологів, на виборах мера Чернівців голоси розподілилися таким чином: Клічук - 29,1%, Михайлішин - 21,4%, Каспрук - 17,9%, Другановський - 13,6%.

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії" в Ужгороді: Андріїв - 23,84%, Щадей - 22,73%, Ратушняк - 14,73%. ІНФОГРАФІКА

Екзитпол Савік Шустер Студії у Чернівцях: Клічук - 29,1%, Михайлішин - 21,4%, Каспрук - 17,9%, Другановський - 13,6% 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
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Як мене дратують ці недолугі КлІчук, МихайлІшин ...

Має бути КлИчук, МихайлИшин.
Дебіли. Коверкають мову.
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25.10.2020 22:46 Відповісти
Больше тебя ничего не "дратує"?
Ну и слава Богу.
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25.10.2020 22:52 Відповісти
КлІчук,МихайлІшин....Навіть прізвища з помилками.
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25.10.2020 22:54 Відповісти
 
 