Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Ужгородську міськраду проходять 8 партій. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
В Ужгородську міськраду проходять "Слуга народу", "Батьківщина", "Рідне Закарпаття", ЄС, ОПЗЖ, "КМКС - партія угорців Закарпаття", "За майбутнє" і "Альтернатива".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.
П'ятивідсотковий бар'єр до міськради Ужгорода подолали "Слуга народу", "Батьківщина", "Рідне Закарпаття", ЄС, ОПЗЖ, "КМКС - партія угорців Закарпаття", "За майбутнє" і "Альтернатива".
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Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.
Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Будь ласка, зачекайте...
От відбиті.
вАрта "ляже під переможця,і тоді Садовий отримає більшість -Самопоміч-Голос -Варта...
Може навіть статись таке,що Садовий ПІСЛЯ ВИГРАШУ У ДРУГОМУ ТУРІ тупо перекупить депутатів "ЄС" ,тоді Порошенко "отримає облизня"...
Наші львіські "патрійоти " такі...
Не захочуть 4 роки бути "відсунутими від корита"...
Выдвигаться надо было от партий. Узнаваемых брендов не так много. Вот пару известных в городе персонажей и нацепили себе эту лейбу с точки зрения их реальных политических взглядов это вообще ничего не значит.
Так что ничего "отбитого" в этом нет - голосовали за конкретные фамилии, а не за партийную символику.
Вот на парламентских или президентских выборах будем делать выводы, кто "отбитый"
Или из-за погрешности допускают, что она прошла ?
Ще на Черкащині.
Стидобище.
и слуга народа на 1ом месте??
я думал, после марика, харькова, одессы и николаева меня уже ничего не удивит.
Ужгород пробил дно!!
какая на х* пария венгров????
а партии кацапов у нас нет еще??? где СБУ вообще??
А тут прям явно: партия венгров. Каких на х* ср*ных венгров в Украине??
партия венгров должна быть в Венгрии! Точка!
Где СБУ??
Давайте разрешим еще баллотироваться Единой россии, и скажем, а какая разница??