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Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
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міськрада (461) Ужгород (232) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Ужгородську міськраду проходять 8 партій. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

В Ужгородську міськраду проходять "Слуга народу", "Батьківщина", "Рідне Закарпаття", ЄС, ОПЗЖ, "КМКС - партія угорців Закарпаття", "За майбутнє" і "Альтернатива".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до міськради Ужгорода подолали "Слуга народу", "Батьківщина", "Рідне Закарпаття", ЄС, ОПЗЖ, "КМКС - партія угорців Закарпаття", "За майбутнє" і "Альтернатива".

Також читайте: За мера Івано-Франківська Марцінківа проголосували 86,1% виборців, - дані екзитполу

Екзитпол Савік Шустер Студії: В Ужгородську міськраду проходять 8 партій 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Також читайте: Голова ДВК у Миколаєві погрожувала колегам зірвати вибори і прогуляла день голосування, - ЗМІ
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Топ коментарі
+10
партия венгров и опзж в ужгороде??
и слуга народа на 1ом месте??
я думал, после марика, харькова, одессы и николаева меня уже ничего не удивит.
Ужгород пробил дно!!
какая на х* пария венгров????

а партии кацапов у нас нет еще??? где СБУ вообще??
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25.10.2020 22:54
+10
Кремлівська акція "Лишьбинепорошенко" працює !!!)))
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25.10.2020 22:56
+9
Поки служки уродів перші лише на Закарпатті ?
От відбиті.
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25.10.2020 22:53
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Поки служки уродів перші лише на Закарпатті ?
От відбиті.
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25.10.2020 22:53 Відповісти
А де ПЕСики перші?
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25.10.2020 23:03 Відповісти
Нажаль,поки що лише Львів!!!!)))
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25.10.2020 23:06 Відповісти
Так у Львові, здається, Садовий лідер!
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25.10.2020 23:11 Відповісти
Ти плутаєшь мера з міськрадою !!)))
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25.10.2020 23:13 Відповісти
Вибач!😁
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25.10.2020 23:22 Відповісти
Якщо Садовий стане мером у другому турі ,то перемога ЄС стане "пірровою".....


вАрта "ляже під переможця,і тоді Садовий отримає більшість -Самопоміч-Голос -Варта...


Може навіть статись таке,що Садовий ПІСЛЯ ВИГРАШУ У ДРУГОМУ ТУРІ тупо перекупить депутатів "ЄС" ,тоді Порошенко "отримає облизня"...
Наші львіські "патрійоти " такі...
Не захочуть 4 роки бути "відсунутими від корита"...
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26.10.2020 00:07 Відповісти
Зелена пліснява,це хлопчиська з брудними попками ,в порівнянні з зажопінцями !!!Зажопінці,це серйозні дядьки !!))
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25.10.2020 23:04 Відповісти
Это же местные выборы, а не общенациональные.
Выдвигаться надо было от партий. Узнаваемых брендов не так много. Вот пару известных в городе персонажей и нацепили себе эту лейбу с точки зрения их реальных политических взглядов это вообще ничего не значит.
Так что ничего "отбитого" в этом нет - голосовали за конкретные фамилии, а не за партийную символику.
Вот на парламентских или президентских выборах будем делать выводы, кто "отбитый"
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25.10.2020 23:06 Відповісти
Я вот только не понял - вроде бы 5% барьер. Пишут, что Альтернатива (АТОшники) прошла, а по экзит-полу у них 4,86% . . .
Или из-за погрешности допускают, что она прошла ?
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25.10.2020 23:07 Відповісти
В Кривом Рогу ещё
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25.10.2020 23:08 Відповісти
Точно. Як же ж без =родіни= блазня ?
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25.10.2020 23:09 Відповісти
Подивилася.
Ще на Черкащині.
Стидобище.
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25.10.2020 23:09 Відповісти
Черкаси завжди були ватними ,місто відставників СА !!!)))
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25.10.2020 23:15 Відповісти
Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Ужгородську міськраду проходять 8 партій - Цензор.НЕТ 7390
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25.10.2020 23:21 Відповісти
Так вони постійно то за Партію Регіонів то за друге лайно голосують.
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25.10.2020 23:12 Відповісти
Одним словом-******* !!))
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25.10.2020 23:18 Відповісти
***...ке опзж,майже кругом є.Але це все завдяки виборцям.
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25.10.2020 22:53 Відповісти
Кремлівська акція "Лишьбинепорошенко" працює !!!)))
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25.10.2020 22:56 Відповісти
******* венгерские пролетели со свистом ,******* зеленые еще полетают на своем кукурузнике...
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25.10.2020 22:54 Відповісти
Но партия венгров прошла.
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25.10.2020 22:55 Відповісти
Це і є зелені ******* !!)))
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25.10.2020 23:00 Відповісти
это мизерный мизер а не результат.
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25.10.2020 23:01 Відповісти
******* лишаються ********* !!!)))
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25.10.2020 22:54 Відповісти
партия венгров и опзж в ужгороде??
и слуга народа на 1ом месте??
я думал, после марика, харькова, одессы и николаева меня уже ничего не удивит.
Ужгород пробил дно!!
какая на х* пария венгров????

а партии кацапов у нас нет еще??? где СБУ вообще??
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25.10.2020 22:54 Відповісти
Так это Ужгород. Бывшая вотчина Балог.
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25.10.2020 22:56 Відповісти
Ужгород никогда не был вотчиной Балог. Не путайте с Мукачевом
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25.10.2020 23:04 Відповісти
Шуфрича тогда. Ужгород подарил нам Шуфрича.
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25.10.2020 23:05 Відповісти
Та ладно, многие города "отличились" - замучаемся сейчас фамилии одиозных персонажей со всей Украины вспоминать . . .
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25.10.2020 23:09 Відповісти
Є москалів-ОПЗЖ,Майбахи ,зелена пліснява,Шаріки !!!!)))
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25.10.2020 22:58 Відповісти
так они хоть не так называются.
А тут прям явно: партия венгров. Каких на х* ср*ных венгров в Украине??
партия венгров должна быть в Венгрии! Точка!
Где СБУ??
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25.10.2020 23:11 Відповісти
Хіба сенс змінюється від назви!!!Сенс не в назві ,а в діях !!!))
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25.10.2020 23:20 Відповісти
да.

Давайте разрешим еще баллотироваться Единой россии, и скажем, а какая разница??
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25.10.2020 23:24 Відповісти
В них є ще Демпартія угорців України,цілком адекватна партія !!)))
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25.10.2020 23:31 Відповісти
це ви мені вже контрольний в голову?? дякую.
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25.10.2020 23:34 Відповісти
нагадую.. у Закарпатті дуже сильні позиції спіда..ашеної ФСБ РПЦ (кацапського патріархату)...
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26.10.2020 00:09 Відповісти
Який х#р допустив до виборів партію Угорців??? Скоро партія Циган з'явиться з такими темпами.... пздц... бракує слів.
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25.10.2020 23:41 Відповісти
Отчасти, такая партия существует. Даже две в списке - 11 и 12. Они не из цыган состоят, но за счет цыган планировали выехать во власть.
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26.10.2020 00:18 Відповісти
Экзитпол Кремля. Очень полезно.
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26.10.2020 06:10 Відповісти
В першому коментарі за мера я виходить помилився. За клоунів і за "смерть", та ще і венгрів в самому Ужгороді? Із Ужгорода вийшла Гадюкагород.
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26.10.2020 10:18 Відповісти
 
 