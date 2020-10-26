Екзитпол "Савік Шустер Студії": В Ужгородську міськраду проходять 8 партій. ІНФОГРАФІКА

В Ужгородську міськраду проходять "Слуга народу", "Батьківщина", "Рідне Закарпаття", ЄС, ОПЗЖ, "КМКС - партія угорців Закарпаття", "За майбутнє" і "Альтернатива".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відразу після закриття виборчих дільниць Савік Шустер в прямому ефірі оголосив результати власних екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до міськради Ужгорода подолали "Слуга народу", "Батьківщина", "Рідне Закарпаття", ЄС, ОПЗЖ, "КМКС - партія угорців Закарпаття", "За майбутнє" і "Альтернатива".

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Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

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