УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5176 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
10 189 13
міськрада (461) Чернівці (374) Шустер (359) екзитпол (94)

Екзитпол "Савік Шустер Студії": До міськради Чернівців проходить 6 політсил. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

До міськради Чернівців проходять "Єдина альтернатива" (22.14%), "Слуга народу" (14.74%), "Команда Михайлішина" (12.21%), "Європейська Солідарність" (10.85%), "Пропозиція" (8.82%), "Народний контроль "(5.43%).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В ефірі спецпроєкту "Ніч виборів з Савіком Шустером" на телеканалі "Україна 24" озвучили результати екзитполів з 12 міст України.

П'ятивідсотковий бар'єр до міськради Чернівців подолали "Єдина альтернатива" (22.14%), "Слуга народу" (14.74%), "Команда Михайлішина" (12.21%), "Європейська Солідарність" (10.85%), "Пропозиція" (8.82%), "Народний контроль" (5.43%).

Екзитпол Савік Шустер Студії: До міськради Чернівців проходить 6 політсил 01

Нагадаємо, екзитпол відбувався в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24". Використовувався інструментарій соціологічної компанії Liberty Report. Соціологи опитали 12765 українців у всій країні. Працювали понад 1500 інтерв'юерів на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру протягом дня отримували дані опитування.

Гранична похибка вибірки - 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Також читайте: Екзитпол "Савік Шустер Студії" у Чернівцях: Клічук - 29,1%, Михайлішин - 21,4%, Каспрук - 17,9%, Другановський - 13,6%. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бука таки не дал Шарику пролезть в Черновцi .
показати весь коментар
25.10.2020 23:04 Відповісти
Екзитпол "Савік Шустер Студії": До міськради Чернівців проходить 6 політсил - Цензор.НЕТ 8548
показати весь коментар
26.10.2020 05:04 Відповісти
А партия "Дракула"?
показати весь коментар
25.10.2020 23:04 Відповісти
Спєціфічєскій рєгіон, але Юльку, Бєню і Смєшка нарешті прокатали.
показати весь коментар
25.10.2020 23:16 Відповісти
СН на втором месте.
показати весь коментар
25.10.2020 23:36 Відповісти
Їхні 14% сенсаційно малі. Я трохи знаю Буковину і сподівався, що там багато наберуть Коломойці (за майбутнє), Юльки, смєшки, ОПЗЖ і СН. А тут така несподіванка. До наріту щось починає доходити.
показати весь коментар
25.10.2020 23:40 Відповісти
Вони б і набрали би більше, просто у Віталія не дуже гарна репутація.
показати весь коментар
26.10.2020 05:05 Відповісти
Жах! Свобода менше 2-х, Батьківщина менше 5-ти у Чернівцях! У Запоріжжі Батькивщина непройшла! Добігалася Юля між справедливістю та Коломойським , як і Свобода між олігархами...
показати весь коментар
25.10.2020 23:35 Відповісти
Щастя, а не жах!
показати весь коментар
26.10.2020 00:06 Відповісти
"справедливістю"!!?, у вОни воно дуже збочене, якщо не вОна, то все погано, а як добре, а хз, все погано, дайте їй порулить. шкода, що в ВР ще пролізла, тільки шкода від неї, не краще шмарклявих
показати весь коментар
26.10.2020 07:26 Відповісти
екзитпол від Студії сявіка шлюхстера, це триндець.
показати весь коментар
26.10.2020 07:27 Відповісти
А що воно дае чи поміняе для міста чи Чернівчан - зайдуть "нові" - старі..., розподілять хто із яких джерел буде "столуватись" , і пішло поїхало далі...- чи хтось надіеться на інше...
Бізнесмен "Рома" - ЕА що, прийшов місто відбудовувати Екзитпол "Савік Шустер Студії": До міськради Чернівців проходить 6 політсил - Цензор.НЕТ 8503 - просто задовольнив ( ще побачим чи пройде у 2 му ... ...) свое "Єго"...
показати весь коментар
26.10.2020 09:25 Відповісти
Навіть в Чернівцях краще ніж у Франківську.
показати весь коментар
26.10.2020 10:22 Відповісти
 
 