Екзитпол муніципального телеканалу Запоріжжя: Чинний мер Буряк набирає 60,6%, до міськради проходять 4 політсили. ІНФОГРАФІКА
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За даними екзитполу муніципального телеканалу Запоріжжя, чинний мер Володимир Буряк здобув перемогу вже в першому турі.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланнямна "ZаБор".
Опитування показує, що Володимир Буряк набирає 60,6%, Віталій Тишечко - 14,8%, Валерій Прозапас - 11,4%.
Партія Буряка посідає перше місце і в міськраді, і облраді, "Слуги народу" всюди на другому місці.
"Муніципальний телеканал Z, який фінансується за рахунок міського бюджету та безпосередньо підконтрольний мерії. При цьому раніше у них не було практики проведення екзитполів", - зазначає видання.
Зазначимо, що за даними екзитполу Independent Researching Group, новий склад Запорізької обласної ради сформують шість партій - "Слуга народу" (26%), Опозиційна платформа "За життя" (20,7%), партія В.Буряка "Єднання" (8%), "Європейська солідарність" (8% ), Опозиційний блок (6,5%) і партія "За майбутнє" (6,9%).
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