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Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
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міськрада (461) Запоріжжя (1440) мер (483) екзитпол (94)

Екзитпол муніципального телеканалу Запоріжжя: Чинний мер Буряк набирає 60,6%, до міськради проходять 4 політсили. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

За даними екзитполу муніципального телеканалу Запоріжжя, чинний мер Володимир Буряк здобув перемогу вже в першому турі.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланнямна "ZаБор".

Опитування показує, що Володимир Буряк набирає 60,6%, Віталій Тишечко - 14,8%, Валерій Прозапас - 11,4%.

Екзитпол муніципального телеканалу Запоріжжя: Чинний мер Буряк набирає 60,6%, до міськради проходять 4 політсили 01

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Партія Буряка посідає перше місце і в міськраді, і облраді, "Слуги народу" всюди на другому місці.

Екзитпол муніципального телеканалу Запоріжжя: Чинний мер Буряк набирає 60,6%, до міськради проходять 4 політсили 02
Екзитпол муніципального телеканалу Запоріжжя: Чинний мер Буряк набирає 60,6%, до міськради проходять 4 політсили 03

"Муніципальний телеканал Z, який фінансується за рахунок міського бюджету та безпосередньо підконтрольний мерії. При цьому раніше у них не було практики проведення екзитполів", - зазначає видання.

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Зазначимо, що за даними екзитполу Independent Researching Group, новий склад Запорізької обласної ради сформують шість партій - "Слуга народу" (26%), Опозиційна платформа "За життя" (20,7%), партія В.Буряка "Єднання" (8%), "Європейська солідарність" (8% ), Опозиційний блок (6,5%) і партія "За майбутнє" (6,9%).

Екзитпол муніципального телеканалу Запоріжжя: Чинний мер Буряк набирає 60,6%, до міськради проходять 4 політсили 04
Екзитпол муніципального телеканалу Запоріжжя: Чинний мер Буряк набирає 60,6%, до міськради проходять 4 політсили 05

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Топ коментарі
+20
Мудрий наріт Запоріжжя в лідерах 🤣🤣🤣
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25.10.2020 23:36
+19
короче всі риги в купу.
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25.10.2020 23:29
+18
Когда ты радуешься непроходу Шария, ведь больше нечему радоваться.
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25.10.2020 23:27
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Когда ты радуешься непроходу Шария, ведь больше нечему радоваться.
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25.10.2020 23:27 Відповісти
Ваня , ти що такий занепокоєнний відносно Шарайобіка, хай собі потихеньку відгризає лохторат, від більш серйозних дядьків ,все якась користь від недолугої потвори !!))
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25.10.2020 23:38 Відповісти
Не глупи. Представь каково жить в городе с погрызенными шарием горожанами.
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25.10.2020 23:55 Відповісти
короче всі риги в купу.
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25.10.2020 23:29 Відповісти
Вони вже не риги,вони вже свідомі.
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25.10.2020 23:36 Відповісти
Пролетарии такие пролетарии...
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25.10.2020 23:35 Відповісти
Мудрий наріт Запоріжжя в лідерах 🤣🤣🤣
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25.10.2020 23:36 Відповісти
73% -овий лохторат живішє за всіх живих !!!))))
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25.10.2020 23:41 Відповісти
как и во всех городах мрази все подтосовали..вилкулы клички садовые буряки..дно непросветное ватно
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26.10.2020 00:03 Відповісти
Запорожці! Здайте Буряка на цукор! Хоч якась користь від нього буде.
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26.10.2020 00:19 Відповісти
Ну хоть 3,14даров радикальных в облсовете не будет!
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26.10.2020 00:24 Відповісти
Дышать сажей и угарным газом видимо полезно.
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26.10.2020 07:01 Відповісти
Кроме Шария ещё Прозапас есть, тоже такая же ху .. . Грязная личность.
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26.10.2020 07:20 Відповісти
у тебя буковки "О" в нике не хватает.
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26.10.2020 07:53 Відповісти
Это все что вам надо знать с чьей руки кормится эта Independent Researching Group, рыгобанда очередная
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26.10.2020 08:57 Відповісти
ОПЗЖ - 20,7......... а ЕС - 8% ..круто к президентским ОПЗЖ может стать просто лидером..))))
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26.10.2020 09:23 Відповісти
ватная питарастия..как я выхожу и три бабки сидят среди нихсоседка и все твари за буряка сволочи..их только могилы исправят
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30.10.2020 12:27 Відповісти
 
 