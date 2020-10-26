Українці переважно не ходили голосувати за станом здоров'я або тому що не проживають за місцем прописки, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування українців про причини, через які вони не взяли участь у місцевих виборах 25 жовтня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані, оприлюднені на сайті "Рейтингу", більшість респондентів відповіли, що не пішли голосувати за станом здоров'я.
Так, 20% опитаних повідомили, що не голосували через погане самопочуття, 19% - через те, що не проживають за місцем прописки, 15% були зайняті в день виборів, 14% - не знали, за кого голосувати, 12 % - не цікавилися виборами.
При цьому 10% респондентів не пішли на вибори через епідемію коронавірусу, 4% повідомили, що в їхньому місті чи селі немає виборів, а ще 4% були відсутні в списках.
Зазначимо, що опитування "Рейтингу" проводили у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність: 9947 респондентів: у т.ч. 1200 респондентів методом опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Опитування тих, хто не голосував на виборах, проводили на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Похибка репрезентативності: не більше 2,8% Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше.
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???
Але голосувати можуть лише громадяни. Причому - повносправні.