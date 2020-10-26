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Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) опитування (1403) рейтинг (696) явка (69)

Українці переважно не ходили голосувати за станом здоров'я або тому що не проживають за місцем прописки, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування українців про причини, через які вони не взяли участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані, оприлюднені на сайті "Рейтингу", більшість респондентів відповіли, що не пішли голосувати за станом здоров'я.

Так, 20% опитаних повідомили, що не голосували через погане самопочуття, 19% - через те, що не проживають за місцем прописки, 15% були зайняті в день виборів, 14% - не знали, за кого голосувати, 12 % - не цікавилися виборами.

При цьому 10% респондентів не пішли на вибори через епідемію коронавірусу, 4% повідомили, що в їхньому місті чи селі немає виборів, а ще 4% були відсутні в списках.

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Українці переважно не ходили голосувати за станом здоровя або тому що не проживають за місцем прописки, - опитування Рейтингу 01

Зазначимо, що опитування "Рейтингу" проводили у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність: 9947 респондентів: у т.ч. 1200 респондентів методом опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Опитування тих, хто не голосував на виборах, проводили на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Похибка репрезентативності: не більше 2,8% Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Неправильно. Мы живем так, как голосуем. Тогда чего недоволен?
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26.10.2020 00:23
+6
Тогда чего варнякаешь если сдался без борьбы? Голосовать не только право, а и обязанность. Ты добровольно отдал право дебилам управлять твоей жизнью.
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26.10.2020 00:47
+5
Українці не ходили на ви бори бо обирати нікого,навіть з того лайна що пропанували. Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1956
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26.10.2020 00:26
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26.10.2020 00:17 Відповісти
Неправильно. Мы живем так, как голосуем. Тогда чего недоволен?
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26.10.2020 00:23 Відповісти
Зря. А мог бы вбить и свой гвоздь в гроб СН.
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26.10.2020 00:43 Відповісти
Ти чомусь себе забув порахувати: за твоєю ж логікою ідіотів має бути 73% + 1шт.
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26.10.2020 00:46 Відповісти
Тогда чего варнякаешь если сдался без борьбы? Голосовать не только право, а и обязанность. Ты добровольно отдал право дебилам управлять твоей жизнью.
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26.10.2020 00:47 Відповісти
Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4610
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26.10.2020 01:13 Відповісти
Українцям настопиз.....Набридло
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26.10.2020 00:19 Відповісти
яснопонятно одно - зелені потвори злили країну москалям... Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2696
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26.10.2020 00:24 Відповісти
Хто тебе козла примушує обирати зелених? Голосуй за життя при ***** ,чи за майбутнє коломойського.
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26.10.2020 00:29 Відповісти
я не спрашиваю тебя мудака и не говорю тебе за кого нужно голосовать а говорю о действующей власти в Украине в целом которая слила Украину кацапам в не зависимости за кого бы ты голосовал на этих выборах !!! Все - Украины больше нет...
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26.10.2020 00:34 Відповісти
Для таких як ти ************ дебілів України ніколи і не було.Ви кацапські тварюки ніколи її не визнавали ,а вона була ,Є і БУДЕ хоч ви там повсирайтесь разом зі своїм ******. Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3894
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26.10.2020 00:40 Відповісти
Виктор ЛИзунов - ты болен !? или по жизни такой болбес!? Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7414
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26.10.2020 00:44 Відповісти
Не розумію собачої,дякую за допис.
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26.10.2020 00:47 Відповісти
Українці не ходили на ви бори бо обирати нікого,навіть з того лайна що пропанували. Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 1956
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26.10.2020 00:26 Відповісти
Украинцы в основном не ходили голосовать по состоянию здоровья или потому что не проживают по месту прописки, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 294
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26.10.2020 01:14 Відповісти
Те що обрали і обирали досі ,то краще не витрачатись на вибори.
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26.10.2020 01:54 Відповісти
Не варнякайте, вы свой голос добросовестно спустили в унитаз в пользу врагов Украины. И никак иначе. Бизнес научил меня одному -- Всегда есть лучший и худший выбор.
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26.10.2020 02:07 Відповісти
Итог по выборам - Обкатали схему выборов при низкой явке, выбрали в местные советы и мерами малоросов-кацапов которые подготовят области к досрочным выбором в Раду весной с заходом в нее еще большей команды предателей Украины и -- прощай Украина и привет куйло !!! ..сидим и дальше украинцы и не провоцируем охрану перед стойлом ссср 2.0... РАБЫ
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26.10.2020 00:52 Відповісти
Была бы в бюллетене Партия ПОХ.., я бы пошел. А так пох...
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26.10.2020 01:09 Відповісти
Украинцы не ходили на выборы, потому что не каждый разбирается в сортах говна.
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26.10.2020 01:55 Відповісти
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше.

???
Але голосувати можуть лише громадяни. Причому - повносправні.
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26.10.2020 06:01 Відповісти
Не голосовали потому что не верят в такие "выборы". Зачем зря время тратить.
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26.10.2020 08:22 Відповісти
Є ще варіант: мені набридло легітимізувати бандитів у владі.
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26.10.2020 08:30 Відповісти
У людей сработал инстинкт самосохранения. Надежду на государство за полтора года потеряли. Если что в больницу - не возьмут, а возьмут - денег на лекарства нет. Плюс все эти новшества новых правил голосования. Надо разбираться. А, разбираться людям сейчас есть над чем. Не говоря уже о "народовластных" опросах, где могут и побить. В эпоху выживания ресурсы надо беречь. Как говорится: повеселились, а теперь - похмелье. Вот только порядок после "веселья" наводить придется "майданутым". Печально.
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26.10.2020 08:48 Відповісти
А переважно тому, що бидло.
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26.10.2020 09:09 Відповісти
 
 