Було непросто розібратися з бюлетенями 40% виборців, легко з цим впоралися 35%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Насилу розбиралися в бюлетенях 40% українців, які взяли участь у місцевих виборах 25 жовтня, а 35% виборців це вдалося доволі легко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані, оприлюднені на сайті "Рейтингу".

"Серед тих, хто голосував на місцевих виборах, 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями: 13% - дуже складно і 27% - трохи складно. Водночас 35% виборців сказали, що це було зробити доволі легко, і 25% - дуже легко", - йдеться в дослідженні.

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Серед тих, хто голосував більшість вважають, що місцеві вибори важливі для країни (79%). Водночас серед тих, хто на вибори не ходив, так вважають лише половина. Також виборці більш оптимістично налаштовані щодо майбутнього ніж ті, хто не голосував: 47% виборців вважають, що ситуація в їхньому місті / селі в результаті цих виборів покращиться; 38% вважають, що не зміниться, а серед тих, хто не голосував, тільки 20% вважають, що ситуація покращиться, при цьому більшість (58%) - що не зміниться, 13% - погіршиться.

Серед тих, хто не ходив на вибори, відносна більшість відчуває розчарування щодо ситуації в країні - це 63%, а 32% відчувають надію. Ті, хто голосував, неоднозначно відповідають на запитання: 44% відчувають надію, 51% - розчарування.

Зазначимо, що опитування "Рейтингу" проводили у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність: 9947 респондентів: у т.ч. 1200 респондентів методом опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Опитування тих, хто не голосував на виборах, проводили на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Похибка репрезентативності: не більше 2,8% Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше.

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