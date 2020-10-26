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Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
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бюлетені (70) місцеві вибори (1000) опитування (1403) рейтинг (696)

Було непросто розібратися з бюлетенями 40% виборців, легко з цим впоралися 35%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Насилу розбиралися в бюлетенях 40% українців, які взяли участь у місцевих виборах 25 жовтня, а 35% виборців це вдалося доволі легко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані, оприлюднені на сайті "Рейтингу".

"Серед тих, хто голосував на місцевих виборах, 40% відповіли, що їм було складно розібратися з бюлетенями: 13% - дуже складно і 27% - трохи складно. Водночас 35% виборців сказали, що це було зробити доволі легко, і 25% - дуже легко", - йдеться в дослідженні.

Було непросто розібратися з бюлетенями 40% виборців, легко з цим впоралися 35%, - опитування Рейтингу 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці переважно не ходили голосувати за станом здоров'я або тому що не проживають за місцем прописки, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Серед тих, хто голосував більшість вважають, що місцеві вибори важливі для країни (79%). Водночас серед тих, хто на вибори не ходив, так вважають лише половина. Також виборці більш оптимістично налаштовані щодо майбутнього ніж ті, хто не голосував: 47% виборців вважають, що ситуація в їхньому місті / селі в результаті цих виборів покращиться; 38% вважають, що не зміниться, а серед тих, хто не голосував, тільки 20% вважають, що ситуація покращиться, при цьому більшість (58%) - що не зміниться, 13% - погіршиться.

Серед тих, хто не ходив на вибори, відносна більшість відчуває розчарування щодо ситуації в країні - це 63%, а 32% відчувають надію. Ті, хто голосував, неоднозначно відповідають на запитання: 44% відчувають надію, 51% - розчарування.

Зазначимо, що опитування "Рейтингу" проводили у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибіркова сукупність: 9947 респондентів: у т.ч. 1200 респондентів методом опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Опитування тих, хто не голосував на виборах, проводили на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Похибка репрезентативності: не більше 2,8% Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Координатор "5 запитань від президента" Гагарін: Люди дуже круто сприйняли це опитування, попередні результати будуть у понеділок

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
ось вибори і показали як ставиться нарід, який аж підстрибуючи біг на виборчі дільниці у 19-му голосувати за клоуна.. Шкода, що цьому наріду тоді не вистачило мізків просто не йти на вибори. Запхали країну у гузно, а тепер вони, дебіли, "протестують" на вибори не йдуть. Тьху дегенерати розумові !
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26.10.2020 01:08
+3
СН и ОПЗЖ лидируют только в тех регионах, где всегда практиковались карусели и вбросы.

Так что в принципе пофиг, насколько там сложно было пролетариям заполнять бюллетени. Все заполнено за них.
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26.10.2020 01:09
+1
Лучше всех разобрались в этом шапито под названием выборы это те кто проигнорировал их, и не стали тупой массовкой в этом цирке - так как поняли что ВСЕ уже решили за них - и им оставили только два варианта - проголосовать Кольтом, или сидеть и молчать !! .. выбираем ... Было непросто разобраться с бюллетенями 40% избирателей, легко с этим справились 35%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7876
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26.10.2020 01:15
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ось вибори і показали як ставиться нарід, який аж підстрибуючи біг на виборчі дільниці у 19-му голосувати за клоуна.. Шкода, що цьому наріду тоді не вистачило мізків просто не йти на вибори. Запхали країну у гузно, а тепер вони, дебіли, "протестують" на вибори не йдуть. Тьху дегенерати розумові !
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26.10.2020 01:08 Відповісти
СН и ОПЗЖ лидируют только в тех регионах, где всегда практиковались карусели и вбросы.

Так что в принципе пофиг, насколько там сложно было пролетариям заполнять бюллетени. Все заполнено за них.
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26.10.2020 01:09 Відповісти
Лучше всех разобрались в этом шапито под названием выборы это те кто проигнорировал их, и не стали тупой массовкой в этом цирке - так как поняли что ВСЕ уже решили за них - и им оставили только два варианта - проголосовать Кольтом, или сидеть и молчать !! .. выбираем ... Было непросто разобраться с бюллетенями 40% избирателей, легко с этим справились 35%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7876
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26.10.2020 01:15 Відповісти
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
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26.10.2020 01:17 Відповісти
я современное искусство не понимаю потому, что там все сложно и такое, я сам могу нарисовать.
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26.10.2020 01:21 Відповісти
Конечно решили... Только решили те, кто пошел на выборы))) Они и решили за вас как вы будете жить)))
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26.10.2020 06:26 Відповісти
Нічого вони не в рішили.Вони масовка, яка легітимізує владу олігархату.
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26.10.2020 08:16 Відповісти
Недействительных бюллетеней в этот раз было намного больше чем обычно) Очень много было просто незаполненных...
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26.10.2020 06:28 Відповісти
Нарид тупеет и это хорошо!
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26.10.2020 08:10 Відповісти
Слуги проsрали выборы, но по большому счету их не выиграл никто.
Стало ясно, что пока порохоботы и зелеботы как петухи ничего не замечая вокруг увлеченно грызлись друг с другом, все эксрыги как змеи оживились и подняли голову готовясь к прыжку.
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26.10.2020 08:24 Відповісти
 
 