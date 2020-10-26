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Київська область (3131) місцеві вибори (1000) підкуп (274) Нацполіція (13918) Васильків (71)

Чоловік у Василькові привозив жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидаток: пропонував по 200 грн, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Василькові Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який обіцяв виборцям грошову винагороду за голосування за одну з кандидаток.

"На автомобілі Chevrolet чоловік привозив місцевих жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидаток в депутати. Вартість одного голосу коштувала 200 гривень. Однак, була одна умова – виборці повинні були сфотографувати свій бюлетень", - повідомляється на сайті поліції області, передає Цензор.НЕТ.

35-річний порушник був затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Як речові докази поліцейські вилучили гроші.

Слідчі Васильківського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили зловмисникові про підозру за ч. 2 ст. 160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України.

За цим фактом проводиться досудове розслідування. Порушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.

Дивіться також: "Сітки" підкупу виборців викрили в Києві і чотирьох областях, - глава Нацполіції Клименко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік у Василькові привозив жителів на виборчу дільницю, щоб вони проголосували за одну з кандидаток: пропонував по 200 грн, - поліція 01

Автор: Анастасія Потіха
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В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли деньги.Источник: https://censor.net/ru/p3227027 Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция - Цензор.НЕТ 9619 Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция - Цензор.НЕТ 9619
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26.10.2020 08:42 Відповісти
Ну деньги это веское доказательство..... в каждом супермакете можно наловить много преступников.... а если стать перед входом в банк то еще больше....Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция - Цензор.НЕТ 4328
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26.10.2020 08:43 Відповісти
а шо 200 грн , пару пачек папирос - Цыгане шумною толпою Толкали в гору паровоз за пачку русских папирос
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26.10.2020 08:45 Відповісти
А что 7169 гривен в кармане это уже преступление?? А сколько можно??
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26.10.2020 08:48 Відповісти
Избирателей ловить надобно и лишать права голоса на 10 лет. Дешевки.
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26.10.2020 08:51 Відповісти
Дежавю 200 гривень. За цю суму їхав до Києва антимайдан з Домбасу.
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26.10.2020 09:00 Відповісти
Это даже не политические проститутки за 200 грн, это дебилы с дурки наверное
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26.10.2020 09:08 Відповісти
За результатами даних протоколів 86% протоколів(104 дільниці з 121) перша п'ятірка кандидатів в мери має такі результати: Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция - Цензор.НЕТ 8907 Сергій Сухомлин (Пропозиція) - 51,8%;
Віктор Євдокимов (Слуга народу) - 11,93%;
..Житомир.info | Попередні результати голосування за мера Житомира та депутатів міської ради Мужчина в Василькове привозил жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток: предлагал по 200 грн, - полиция - Цензор.НЕТ 8907
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26.10.2020 09:11 Відповісти
Сума якась смішна, я чув про 1000-1500.
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26.10.2020 09:34 Відповісти
 
 