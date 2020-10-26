УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15458 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
3 708 6
хабар (3990) ГПУ (3653) Дніпропетровщина (2347) корупція (4068) Нацполіція (13918) СБУ (10016) митниця (1027) ДБР (2556)

ДБР викрило чиновника Дніпропетровської митниці, який покривав незаконне ввезення імпортних автомобілів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, повідомили про підозру одному із заступників начальника Дніпропетровської митниці ДФС.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено групу осіб, яка здійснювала імпорт нових автомобілів під виглядом використаних з підробленим товаросупровідним документом та не сплачувала до бюджету митні платежі в повному обсязі.

Водночас один із керівників Дніпропетровської митниці ДФС, діючи в інтересах фізичних осіб, не вжив заходів із донарахування несплачених митних платежів, чим завдав збитки державному бюджету України на понад 460 000 грн.

ДБР викрило чиновника Дніпропетровської митниці, який покривав незаконне ввезення імпортних автомобілів 01
ДБР викрило чиновника Дніпропетровської митниці, який покривав незаконне ввезення імпортних автомобілів 02
ДБР викрило чиновника Дніпропетровської митниці, який покривав незаконне ввезення імпортних автомобілів 03
ДБР викрило чиновника Дніпропетровської митниці, який покривав незаконне ввезення імпортних автомобілів 04
ДБР викрило чиновника Дніпропетровської митниці, який покривав незаконне ввезення імпортних автомобілів 05
ДБР викрило чиновника Дніпропетровської митниці, який покривав незаконне ввезення імпортних автомобілів 06

Дивіться на "Цензор.НЕТ": ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. ФОТО

Таким чином, посадовцю повідомлено про підозру у зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
460 000 грн? они это серьезно? ГБР разоблачило чиновника Днепропетровской таможни, покрывавшего незаконный ввоз импортных автомобилей - Цензор.НЕТ 7343
показати весь коментар
26.10.2020 10:58 Відповісти
как же они ***** любят свои портреты в золоченых рамах!!! мерзкие чиновники!!!!
Зе-*****, что будем с ним делать согласно вчерашнего опроса - расстрелять, повесить или дать пожизненное???))
показати весь коментар
26.10.2020 11:02 Відповісти
Тоже самое, что при По-манде: поймут и простят, и вернут через время на должности.
показати весь коментар
26.10.2020 11:05 Відповісти
хорошо живет свыня
показати весь коментар
26.10.2020 11:05 Відповісти
понять-простить-под залог-отпустить? дилема...
показати весь коментар
26.10.2020 11:07 Відповісти
При нормальных ставках пошлин и акцизов никто бы так не мутил
показати весь коментар
26.10.2020 11:28 Відповісти
 
 