ДБР викрило чиновника Дніпропетровської митниці, який покривав незаконне ввезення імпортних автомобілів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, повідомили про підозру одному із заступників начальника Дніпропетровської митниці ДФС.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Слідством встановлено групу осіб, яка здійснювала імпорт нових автомобілів під виглядом використаних з підробленим товаросупровідним документом та не сплачувала до бюджету митні платежі в повному обсязі.
Водночас один із керівників Дніпропетровської митниці ДФС, діючи в інтересах фізичних осіб, не вжив заходів із донарахування несплачених митних платежів, чим завдав збитки державному бюджету України на понад 460 000 грн.
Таким чином, посадовцю повідомлено про підозру у зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Зе-*****, что будем с ним делать согласно вчерашнего опроса - расстрелять, повесить или дать пожизненное???))