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побиття (844) Харківщина (4265) Швайка (7)

Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Під Харковом двоє невідомих у масках з бітами побили колишнього міністра аграрної політики Ігоря Швайка.

Як передає Цензор.НЕТ, Швайка повідомив, що інцидент стався вранці 26 жовтня біля його земельної ділянки.

Колишньому міністру розбили голову.

"Копаєш ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, ... далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту [лікарню]. Дякую лікарям швидкої та черговим Люботинської лікарні", - написав він у фейсбуці.

Ексміністр Швайка заявив про побиття: Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами 01

Також дивіться: Автомобіль екс-міністра агрополітики Швайки пограбували в Харкові. ФОТО

Швайка був міністром у період правління уряду Арсенія Яценюка.

Ексміністр Швайка заявив про побиття: Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
То тебе за бабки спижж...нные в министерстве прилетело, аграрий Экс-министр Швайка заявил об избиении: "Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами" - Цензор.НЕТ 7953
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26.10.2020 11:20
+6
ну чому ж, траву цілком можна сіяти в зиму, виросте весною, для газонної трави це навіть вважається краще, ніж весною
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26.10.2020 11:27
+5
На участке должен быть помповик. Он сильно успокаивает любителей бит.
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26.10.2020 11:21
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Вообще-то у него не Бентли, а два Ролс-Ройса, Ягуар, Кёнинсег и два Бугатти. А еще личный Боинг 777.
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26.10.2020 12:01 Відповісти
Он видать бабки откапывал ,заработанные непосильным трудом на посту министра... Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами" - Цензор.НЕТ 4653
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26.10.2020 12:15 Відповісти
та хз какую он там травку сеял.может благодарные клиенты отоварили?
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26.10.2020 14:13 Відповісти
То тебе за бабки спижж...нные в министерстве прилетело, аграрий Экс-министр Швайка заявил об избиении: "Копаешь участок, травку планируешь посеять, выбегают двое с битами" - Цензор.НЕТ 7953
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26.10.2020 11:20 Відповісти
на хакера в темном подьезде напали и начали избивать битами....
- Провайдеры! - подумал хакер.
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26.10.2020 12:28 Відповісти
На участке должен быть помповик. Он сильно успокаивает любителей бит.
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26.10.2020 11:21 Відповісти
дурачок что ли? какая травка? осень на дворе. или ты озимые на огороде сеял?
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26.10.2020 11:23 Відповісти
ну чому ж, траву цілком можна сіяти в зиму, виросте весною, для газонної трави це навіть вважається краще, ніж весною
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26.10.2020 11:27 Відповісти
Траву сіють в осені
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26.10.2020 11:30 Відповісти
ну из меня аграрий так себе конечно. но когда то в начале 2000-ых подогнал мне знакомый травку газонную "canada green" кажется называлась. Сеял я ее весной. кстати, классная травка. она вывели всех сорняков на даче и главное - не росла выше 5-7 см в высоту. ее стричь не надо было!
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26.10.2020 11:34 Відповісти
Насчет травки не силен (кроме пятипалой, закупок наделал по кг штук сорок, нехрен военным продавать в роту охраны).
Но против биты, телескопическая дубинка лучше чем резинострел. Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами" - Цензор.НЕТ 7295
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26.10.2020 12:07 Відповісти
справді восени, але не в кінці жовтня. Враховуючи зниження температури вночі, трава просто не зійде.
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26.10.2020 11:53 Відповісти
А ти шо не помітив як в містах після пойдених дощів трава на газонах та в парках зазеленіла?
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26.10.2020 11:46 Відповісти
Дивлячись на це лице, турбує якість вітчизняних біт.
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26.10.2020 11:26 Відповісти
а это не он был в рядах "сволоты" когда те 4-х срочников убили гранатой под ВР?
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26.10.2020 11:36 Відповісти
Саме так!
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26.10.2020 14:41 Відповісти
Начались погромы?
Фротман-тягнитухес, фарион и другие еврейские провокаторы на очереди?
А когда слуг урода мочить начнут?
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26.10.2020 11:36 Відповісти
Так рыл бы уже сразу вглубь на 2 метра.
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26.10.2020 11:38 Відповісти
Все кто там работал во всех правительствах не грех было бы питой отхрестить по полной
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26.10.2020 11:41 Відповісти
https://censor.net/ru/news/230439/svoboda_budet_borotsya_protiv_dobychi_slantsevogo_gaza

Це той Швайка ? Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами" - Цензор.НЕТ 497
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26.10.2020 11:43 Відповісти
через такого в тч міністра-харлея зараз свобода в глибокій жопі.
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26.10.2020 11:43 Відповісти
Менше на чужих жінок заглядайся...
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26.10.2020 11:53 Відповісти
Помню какой-то дедок у него попросил кепку ,так Швайка его чуть не загрыз ,с такими методами общения с людьми неудивительно ,что рано или поздно дадут по рогам ... Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами" - Цензор.НЕТ 4184
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26.10.2020 12:16 Відповісти
 
 