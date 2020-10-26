9 578 27
Ексміністр Швайка заявив про побиття: "Копаєш ділянку, травичку плануєш посіяти, вибігають двоє з бітами". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Під Харковом двоє невідомих у масках з бітами побили колишнього міністра аграрної політики Ігоря Швайка.
Як передає Цензор.НЕТ, Швайка повідомив, що інцидент стався вранці 26 жовтня біля його земельної ділянки.
Колишньому міністру розбили голову.
"Копаєш ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, ... далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту [лікарню]. Дякую лікарям швидкої та черговим Люботинської лікарні", - написав він у фейсбуці.
Швайка був міністром у період правління уряду Арсенія Яценюка.
Топ коментарі
+9 Серж Пир
показати весь коментар26.10.2020 11:20
+6 Roman Maksymyuk 11332737
показати весь коментар26.10.2020 11:27
+5 Отто Кац 9b40776d
показати весь коментар26.10.2020 11:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Провайдеры! - подумал хакер.
Но против биты, телескопическая дубинка лучше чем резинострел.
Фротман-тягнитухес, фарион и другие еврейские провокаторы на очереди?
А когда слуг урода мочить начнут?
Це той Швайка ?