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Дніпро місто (2154) Нацполіція (13918)

У Дніпрі двоє чоловіків вибили двері виборчої дільниці й перешкоджали діяльності комісії, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які вибили двері в приміщення дільниці й перешкоджали діяльності виборчої комісії в місті Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Національної поліції.

"25 жовтня близько 9-ї години вечора до поліції надійшло повідомлення, що на дільниці у Соборному районі м. Дніпро невідомі вчиняють хуліганські дії. Слідчо-оперативна група встановила, що група осіб намагається потрапити до приміщення виборчої дільниці, розташованої на території школи. Під час конфлікту двоє чоловіків вибили вхідні двері до кімнати, де члени виборчої комісії здійснювали підрахунок голосів, після чого втекли з місця подій", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розшукали і затримали чоловіків - ними виявилися 27-ми і 22-річний жителі міста Дніпро.

"Також як речовий доказ поліцейські вилучили автомобіль, на якому пересувалися затримані", - повідомили в поліції.

У Дніпрі двоє чоловіків вибили двері виборчої дільниці й перешкоджали діяльності комісії, - поліція 01

Відкрито два кримінальні провадження у ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача).

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Автор: Наталя Джума
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Раніше такого точно не було, а при зелені є. В країні бардак.
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26.10.2020 11:30 Відповісти
Раньше в Украине была Швейцария.
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26.10.2020 11:42 Відповісти
Машина вещьдок?
А чому не двері кімнати?
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26.10.2020 13:26 Відповісти
 
 