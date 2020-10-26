УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15420 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажЗа кордоном Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
5 205 16
Білорусь (5966) страйк (120) затримання (4142) Лукашенко (2308) репресії (1609)

У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У Білорусі почалися затримання учасників національного страйку. Від початку доби силовики затримали вже 86 осіб (станом на 11:30).

Про це повідомляє правозахисна організація "Вясна", передає Цензор.НЕТ

Найбільше затримань зафіксовано в Мінську - 65. Також затримання були в Бресті, Гомелі, Гродні, Новополоцьку, Борисові та Могильові.

Правозахисники зазначають, що від самого ранку приблизно сто осіб зібралися на прохідній великого хімічного підприємства "Гродно Азот". Їх почала затримувати міліція.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ОМОН розігнав мітинг студентів у Мінську. ВIДЕО

Також затримання відбуваються біля будівлі "Білгазпромбанку". Демонстранти намагалися перекрити автомобільний рух.

У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 01
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 02
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 03
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 04
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 05
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 06
У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники 07

Фото: tut.by

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Общенациональная забастовка во всей красе: "три с половиной человека у парадного крыльца". Первая фотка: позируют с флагами. Вторая фотка: получают мандюдей от ОМОНа. Третья фотка: крыльцо свободно, предприятие работает, "не заметив потерю бойца".

Беларуси - аминь!
показати весь коментар
26.10.2020 11:38
+4
насчёт ,,аминь" вы явно погорячились!!люди целенаправленно загоняют ,.таракана"в угол что называется в ,,щадящем режиме "как для себя так и в отношении окружающих так что всё делают правильно с чувством толком и расстановкой.(понятно что эффективность ниже но и стресса соответственно меньше) У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8696 У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8623
показати весь коментар
26.10.2020 11:56
+4
- Изя, а что это ты делаешь там у себя в кармане?
- А это, Сарочка, я кручу фигу нашей бандитской власти. Это мой протест - в щадящем режиме. Никакого стресса. Но я её обязательно загоню в угол. Пока моя рука крутит фигу, она не работает на власть! Видишь, Сарочка, какой я хитрый?
- А по-моему, Изя, ты просто занимаешься онанизмом. Попросту - дрочишь на свои страхи.
показати весь коментар
26.10.2020 11:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Общенациональная забастовка во всей красе: "три с половиной человека у парадного крыльца". Первая фотка: позируют с флагами. Вторая фотка: получают мандюдей от ОМОНа. Третья фотка: крыльцо свободно, предприятие работает, "не заметив потерю бойца".

Беларуси - аминь!
показати весь коментар
26.10.2020 11:38 Відповісти
насчёт ,,аминь" вы явно погорячились!!люди целенаправленно загоняют ,.таракана"в угол что называется в ,,щадящем режиме "как для себя так и в отношении окружающих так что всё делают правильно с чувством толком и расстановкой.(понятно что эффективность ниже но и стресса соответственно меньше) У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8696 У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8623
показати весь коментар
26.10.2020 11:56 Відповісти
- Изя, а что это ты делаешь там у себя в кармане?
- А это, Сарочка, я кручу фигу нашей бандитской власти. Это мой протест - в щадящем режиме. Никакого стресса. Но я её обязательно загоню в угол. Пока моя рука крутит фигу, она не работает на власть! Видишь, Сарочка, какой я хитрый?
- А по-моему, Изя, ты просто занимаешься онанизмом. Попросту - дрочишь на свои страхи.
показати весь коментар
26.10.2020 11:59 Відповісти
Вам Valentin Nasus вже пояснив про народний визвольний білоруський онанізм у масштабах всієї країни. Більше додати нема чого.
показати весь коментар
26.10.2020 13:49 Відповісти
если ,,додать нечего??"зачем писать!!?? У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 6674 У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники - Цензор.НЕТ 172
показати весь коментар
26.10.2020 13:53 Відповісти
Посмотрим! Вариант: эти несколько человек могут быть медиа-меткой. Месседж обществу, мол предприятие такое-то присоединиось к забастовке. А остальным не обязательно стоять у проходной - не вышли и всё.
показати весь коментар
26.10.2020 12:17 Відповісти
Макар, ты сам-то веришь в ту чушь, которую написал? Пожалуйста, скажи "нет", оставь у меня хотя бы толику надежды на то, что ты не полный идиот.
показати весь коментар
26.10.2020 12:21 Відповісти
Валик! Если бы ты знал.... Хоть немного своим убогим АйКю мог бы себе представить - насколько мне ***** ты... твои надежды ... твоё ********* (уровня Маугли) хамское-сраное неумение общаться в приличных местах с малознакомыми людьми. Но у меня нет совсем никакой надежды, что ты не мудак. Но, знаешь: *****: меня это ничуть не расстраивает .
показати весь коментар
26.10.2020 12:42 Відповісти
86 человек на 9 млн.населения???Таракан уже всрався от страха,по-любому!!!
показати весь коментар
26.10.2020 11:43 Відповісти
Моя Подруга в Минске, хоть и не митинговала, а сегодня Корона у неё подтвердилась субботним тестом.

...сплошные сопли и вопли в этой Беларуси -- размазня бессрочная...
показати весь коментар
26.10.2020 11:44 Відповісти
"рука дарить цветы устала и пулям пролетать мешала....."
показати весь коментар
26.10.2020 11:46 Відповісти
оспади..ну уйди ты.....
показати весь коментар
26.10.2020 12:01 Відповісти
Лбой человек со стыда бы сгорел от того, что набрал на выборах 3% голосов и при этом его поймали на лжи ! Но лукашенко покую. Его совисть чиста, потому, что он ней не пользуется ! Я уже не говорю про массовые убийства и избиения своего народа.
показати весь коментар
26.10.2020 12:15 Відповісти
Так выглядит "общенациональная забастовка" и перекрытия дорог? Я правильно понял?! А вы точно сябры, а не иудеи?
показати весь коментар
26.10.2020 12:55 Відповісти
Белорусам осталось только одно - собраться в толпу и громко перднуть. Этим они точно испугают луку и ОМОН. Еще можно красно-белые шарики запустить для их устрашения и победы "революции".
показати весь коментар
26.10.2020 12:59 Відповісти
 
 