У Білорусі в перший день національного страйку затримано вже 86 осіб, - правозахисники. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
У Білорусі почалися затримання учасників національного страйку. Від початку доби силовики затримали вже 86 осіб (станом на 11:30).
Про це повідомляє правозахисна організація "Вясна", передає Цензор.НЕТ
Найбільше затримань зафіксовано в Мінську - 65. Також затримання були в Бресті, Гомелі, Гродні, Новополоцьку, Борисові та Могильові.
Правозахисники зазначають, що від самого ранку приблизно сто осіб зібралися на прохідній великого хімічного підприємства "Гродно Азот". Їх почала затримувати міліція.
Також затримання відбуваються біля будівлі "Білгазпромбанку". Демонстранти намагалися перекрити автомобільний рух.
Фото: tut.by
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+8 Valentin Nasus
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+4 Aleksandr Cubik
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- А по-моему, Изя, ты просто занимаешься онанизмом. Попросту - дрочишь на свои страхи.
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