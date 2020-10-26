УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12034 відвідувача онлайн
Новини Фото Події
5 049 24
Держприкордонслужба (4332) радіація (164)

Подружжя намагалося пронести з РФ авіаприлад з підвищеним радіаційним фоном, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У ніч на 26 жовтня, під час перетину кордону двома особами в пункті пропуску "Бачівськ" на Сумщині, спрацював комплекс радіаційного контролю "Янтар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, за даними відомства, вночі з Росії пішки поверталося подружжя українців. В одній із валіз, які несли із собою чоловік і жінка, співробітники пункту пропуску виявили авіаційний годинник "АЧС-1". Після перевірки авіаприладу радіометром-спектрометром "МКС-А03" прикордонники встановили, що радіаційний фон годинника перевищує норму майже вдесятеро.

Предмет з підвищеним радіаційним фоном вилучили. Компетентні органи мають встановити, чи є у діях подружжя ознаки злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Львова прикордонники виявили забруднений радіацією прилад, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Подружжя намагалося пронести з РФ авіаприлад з підвищеним радіаційним фоном, - Держприкордонслужба 01

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Годинник з фосфорними мітками на циферблаті. У мене був вольтметр з краплею фосфора на стрілці. Коли підносиш до нього лічильник Гейгера, він тріщить. Знайшли радіацію. Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9113
показати весь коментар
26.10.2020 12:11
+5
На моем рабочем столе в офисе стоят уже 13 лет. С "радиационным фоном". Дебилы.
показати весь коментар
26.10.2020 12:12
+5
Звичайний фосфор не радіоактивний, в АЧС-1 солі радію який якраз і є радіоактивним.
Погранци тут нідочого до речі - спрацьовують сцинтилятори якими облаштовані погранзони. А от чого немає сцинтиляторів у кацапів на кордоні мені не зрозуміло.
показати весь коментар
26.10.2020 12:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Годинник з фосфорними мітками на циферблаті. У мене був вольтметр з краплею фосфора на стрілці. Коли підносиш до нього лічильник Гейгера, він тріщить. Знайшли радіацію. Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9113
показати весь коментар
26.10.2020 12:11 Відповісти
Ну так молоде покоління ж прикордонників. Вони не бачили такого ніколи. Ті хто може й бачив вже з відрощиними пузами сидять у високих кабінетах давно Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2293
показати весь коментар
26.10.2020 12:20 Відповісти
Звичайний фосфор не радіоактивний, в АЧС-1 солі радію який якраз і є радіоактивним.
Погранци тут нідочого до речі - спрацьовують сцинтилятори якими облаштовані погранзони. А от чого немає сцинтиляторів у кацапів на кордоні мені не зрозуміло.
показати весь коментар
26.10.2020 12:31 Відповісти
Фосфорні на фото лише стрілки- вони безпечні, а на шкалі цифри кольору брудного піску- саме вони радіоактивні. Як шкала світится- річ безпечна, а як таке як на фото- слід остерігатися.
показати весь коментар
26.10.2020 18:26 Відповісти
На моем рабочем столе в офисе стоят уже 13 лет. С "радиационным фоном". Дебилы.
показати весь коментар
26.10.2020 12:12 Відповісти
Радий радиоактивен, их поснимали и заменили на обычные с подсветкой еще в 80-е.
показати весь коментар
26.10.2020 12:14 Відповісти
Сами по себе такие старые предметы со светемассой постоянного действия практически безопасны! Но!
Если частичка этой массы порадет внутрь - ты можешь побывать в шкуре Литвиненко с полонием(, так что аккуратнее...
показати весь коментар
26.10.2020 13:57 Відповісти
Российский прибор МКС-А03 разве сертифицирован в Украине?
показати весь коментар
26.10.2020 12:13 Відповісти
"супруги украинцев"??))
показати весь коментар
26.10.2020 12:15 Відповісти
Звичайний воєнний годинник часів совка. Стояли такі в танках, радіостанціях та на інших автомобілях.
показати весь коментар
26.10.2020 12:18 Відповісти
хотів собі такий...або хоч танковий...пружинки на тиждень вистачає! Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3211
показати весь коментар
26.10.2020 12:23 Відповісти
Точность хода +/- 20 секунд на добу.
Нафіг він здався?

Набагато практичінший годинник з корекцією на довгих хвилях (наприклад DCF77) - поставив і забув.
показати весь коментар
26.10.2020 12:36 Відповісти
колись я на одному заводику працював...і там брали ці годинники.робили красиві корпуса з оргстікла вставляли туди...подобалось... Подружжя намагалося пронести з РФ авіаприлад з підвищеним радіаційним фоном, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4926
показати весь коментар
26.10.2020 12:44 Відповісти
Подобная фигня, в совковые времена, когда-то в магазине продавалась Супружеская пара пыталась пронести из РФ авиаприбор с завышенным радиационным фоном, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2142
показати весь коментар
26.10.2020 12:31 Відповісти
У меня старый немецкий компас дома лежит, на циферблате которого есть соли радия, которые тоже фонят. Приезжайте, забирайте и напишите обо мне новость.)
показати весь коментар
26.10.2020 12:34 Відповісти
А по почте можешь прислать?
показати весь коментар
26.10.2020 15:02 Відповісти
Ну, вообще-то это был сарказм. А ты хитёр.))
показати весь коментар
26.10.2020 15:05 Відповісти
Ах так. Не нужен он мне больше.
показати весь коментар
26.10.2020 15:08 Відповісти
)))
показати весь коментар
26.10.2020 17:39 Відповісти
РФ (Роssия Фашистская) - агрессивное, деградирующее и распадающееся на отдельные государства образование, природные ресурсы которого будут рационально использованы мировой цивилизацией на восстановление мира и во имя мира во всём мире.
показати весь коментар
26.10.2020 12:36 Відповісти
Навіщо взагалі це друкувати? Псевдосенсація.
З 1905 до середини 60-х років майже у всіх приладах зі шкалами, які повинні світитись в темряві, використовували фарбу з додаванням радію. Носіння наручного годинника з радіоактивною фарбою вписується в норми роботи з радіоактивними речовинами. Але потрапляння пилу чи частинок цієї фарби в організм, особливо в легені, викликає онкологічні захворювання.
Якщо маєте годинник чи прилад зі стрілками чи написами, які світяться, можете подзвонити в службу порятунку. І почуєте, що вам там скажуть. А вони з вірогідністю 99% скажуть "та викиньте ви їх".
показати весь коментар
26.10.2020 12:38 Відповісти
Зацивілізуалися усі до безкінечності. У мене таких "ядерних зарядів" аж два: один вставив у Москалика "2140" 1977 року народження поруч з "модерном"- магнітолою "СОНІ". Другий вже 30
років лежить вдома за один метр від монітора комп"ютера.
Чудовий авіаційний годинничок: По дорозі в Одесу, поглядаючи зрідка на нього, не тільки відчуваєш зручність, а ще й суміш старечого з пацанським кайфом відчуття себе за штурвалом, а не за баранкою, особливо після переходу стрілки спідометра за 120. А у мого Москалика після дружньої розмови з ним "потолок" став 130. Більше не можу, бо ліве дзеркало заднього виду захлопується від потоку повітря., то не хочеться відчуття польоту перетворити в реальність по асфальту. Резюме:
фосфор не тільки сам по собі не радіоактивний, а ще й на своє випромінювання поглинає як екран той мізер ізотопного фону, який добавляють у фосфор.
показати весь коментар
26.10.2020 13:31 Відповісти
Обычные авиационные часы, у меня таких аж две штуки, старые, но работают. На столе компас стоит, тоже стрелка светится. Кого они ловят?
показати весь коментар
26.10.2020 15:43 Відповісти
Я служил на флоте и коллекционирую морские вещи. Раньше, при СССР, на кораблях в постах и каютах на переборках были часы Чистопольского часового завода. Для свечения в темноте использовалось нанесение на циферблат и стрелки солей радия, другого состава фосфорирующей маркировки в то время не было. Часы с недельным заводом заводили и меняли потускневшие циферблаты специально закрепленные моряки. Уровень радиоактивного излучения от таких часов крайне низок и в метре от них вообще не определяется. 10 кратное превышение может быть если прибор приложить прямо к часам. Опасность в другом, со временем краска с солями радия становится рыхлой и сыпучей, она отваливается от циферблата и стрелок и попадает с комнатной пылью во внутренние слизистые органы. Так, как в солях радия большая часть излучения приходится на альфа-излучение, то и опасно оно только для слизистых поверхностей. От альфа-излучения человека защищается даже поверхность внешнего кожного покрова, а слизистые - уязвимы. Поэтому часы ЧЧЗ, АЧС (авиационные), их танковая разновидность выпускает в гермо или уплотненных вариантах. Но вешать их в квартире не рекомендую, есть народные умельцы среди часовщиков, которые снимаю старую опасную краску и наносят современный люминофор. Часы от этого не страдают и не меняют внешний вид.
показати весь коментар
26.10.2020 18:12 Відповісти
 
 