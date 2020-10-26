Подружжя намагалося пронести з РФ авіаприлад з підвищеним радіаційним фоном, - Держприкордонслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У ніч на 26 жовтня, під час перетину кордону двома особами в пункті пропуску "Бачівськ" на Сумщині, спрацював комплекс радіаційного контролю "Янтар".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Так, за даними відомства, вночі з Росії пішки поверталося подружжя українців. В одній із валіз, які несли із собою чоловік і жінка, співробітники пункту пропуску виявили авіаційний годинник "АЧС-1". Після перевірки авіаприладу радіометром-спектрометром "МКС-А03" прикордонники встановили, що радіаційний фон годинника перевищує норму майже вдесятеро.
Предмет з підвищеним радіаційним фоном вилучили. Компетентні органи мають встановити, чи є у діях подружжя ознаки злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
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Погранци тут нідочого до речі - спрацьовують сцинтилятори якими облаштовані погранзони. А от чого немає сцинтиляторів у кацапів на кордоні мені не зрозуміло.
Если частичка этой массы порадет внутрь - ты можешь побывать в шкуре Литвиненко с полонием(, так что аккуратнее...
Нафіг він здався?
Набагато практичінший годинник з корекцією на довгих хвилях (наприклад DCF77) - поставив і забув.
З 1905 до середини 60-х років майже у всіх приладах зі шкалами, які повинні світитись в темряві, використовували фарбу з додаванням радію. Носіння наручного годинника з радіоактивною фарбою вписується в норми роботи з радіоактивними речовинами. Але потрапляння пилу чи частинок цієї фарби в організм, особливо в легені, викликає онкологічні захворювання.
Якщо маєте годинник чи прилад зі стрілками чи написами, які світяться, можете подзвонити в службу порятунку. І почуєте, що вам там скажуть. А вони з вірогідністю 99% скажуть "та викиньте ви їх".
років лежить вдома за один метр від монітора комп"ютера.
Чудовий авіаційний годинничок: По дорозі в Одесу, поглядаючи зрідка на нього, не тільки відчуваєш зручність, а ще й суміш старечого з пацанським кайфом відчуття себе за штурвалом, а не за баранкою, особливо після переходу стрілки спідометра за 120. А у мого Москалика після дружньої розмови з ним "потолок" став 130. Більше не можу, бо ліве дзеркало заднього виду захлопується від потоку повітря., то не хочеться відчуття польоту перетворити в реальність по асфальту. Резюме:
фосфор не тільки сам по собі не радіоактивний, а ще й на своє випромінювання поглинає як екран той мізер ізотопного фону, який добавляють у фосфор.