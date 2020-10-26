ДБР затримало співробітника маріупольського СІЗО, який налагодив продаж канабісу заарештованим. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, затримали працівника Державної установи "Маріупольський слідчий ізолятор" під час збуту ним канабісу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, старший по корпусу відділу режиму та охорони вказаної установи систематично незаконно купував, зберігав та збував наркотичні засоби особам, що перебувають під вартою.

25 жовтня 2020 року слідчі ДБР затримали сержанта внутрішньої служби на території Маріупольського СІЗО в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, незаконному збуті наркотичного засобу у місця позбавлення волі, предметом якого був особливо небезпечний наркотичний засіб, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).

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Проводяться обшуки у приміщенні вищезазначеної державної установи, за місцем проживання правоохоронця та в автомобілі, яким він користувався.

Вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.