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Маріуполь (2820) СІЗО (688) марихуана (108) ДБР (2556)

ДБР затримало співробітника маріупольського СІЗО, який налагодив продаж канабісу заарештованим. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, затримали працівника Державної установи "Маріупольський слідчий ізолятор" під час збуту ним канабісу.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, старший по корпусу відділу режиму та охорони вказаної установи систематично незаконно купував, зберігав та збував наркотичні засоби особам, що перебувають під вартою.

25 жовтня 2020 року слідчі ДБР затримали сержанта внутрішньої служби на території Маріупольського СІЗО в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, незаконному збуті наркотичного засобу у місця позбавлення волі, предметом якого був особливо небезпечний наркотичний засіб, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).

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ДБР затримало співробітника маріупольського СІЗО, який налагодив продаж канабісу заарештованим 01
ДБР затримало співробітника маріупольського СІЗО, який налагодив продаж канабісу заарештованим 02
ДБР затримало співробітника маріупольського СІЗО, який налагодив продаж канабісу заарештованим 03
ДБР затримало співробітника маріупольського СІЗО, який налагодив продаж канабісу заарештованим 04
ДБР затримало співробітника маріупольського СІЗО, який налагодив продаж канабісу заарештованим 05
ДБР затримало співробітника маріупольського СІЗО, який налагодив продаж канабісу заарештованим 06

Проводяться обшуки у приміщенні вищезазначеної державної установи, за місцем проживання правоохоронця та в автомобілі, яким він користувався.

Вирішується питання щодо обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Надо наградить! Он первым начал претворять в жизнь 5 заветов ишака!
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26.10.2020 12:58
+3
Так вот для чего Зе лупень вопрос в опросе затеял.
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26.10.2020 12:58
+3
Так ведь он "искреннее желание" приЗедента исполнял! За что?
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26.10.2020 12:59
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Надо наградить! Он первым начал претворять в жизнь 5 заветов ишака!
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26.10.2020 12:58 Відповісти
ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным - Цензор.НЕТ 7397
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26.10.2020 13:09 Відповісти
алльо, ОПа !
вы определитесь курить или не курить - здесь человек на ползатяжки замер, ждет решения ! ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным - Цензор.НЕТ 4218
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26.10.2020 13:11 Відповісти
Так вот для чего Зе лупень вопрос в опросе затеял.
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26.10.2020 12:58 Відповісти
ета падстава!!!!
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26.10.2020 12:59 Відповісти
канабис давно легализовать надо.
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26.10.2020 12:58 Відповісти
Видимо он поставил вчера галку за легализацию канабису ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным - Цензор.НЕТ 9387
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26.10.2020 12:58 Відповісти
может он больным продавал? каннабиснес уже почти легален )
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26.10.2020 12:59 Відповісти
шо за беспредел?!
по опоросу зеленскага канабис вообще ништяк и большинство за легалайз! руки прочь от законопослушного гражданина начальника!
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26.10.2020 12:59 Відповісти
Так ведь он "искреннее желание" приЗедента исполнял! За что?
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26.10.2020 12:59 Відповісти
на опережение пошел! исключительно в медицинских целях! ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным - Цензор.НЕТ 8568
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26.10.2020 13:01 Відповісти
Поторопился...
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26.10.2020 18:01 Відповісти
По ходу каннабис в наших тюрьмах надо бесплатно раздавать. Своими глазами будучи медиков в 90-х читал в советском спецучебнике у заведующего в кабинете о том, что каннабиас обладает противотуберкулезными свойствами. Может он поэтому тубик не косит в тюрьмах всех подряд, бо зеки профилактикой занимаются))
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26.10.2020 13:02 Відповісти
это для этого "деятеля" шмаркля проводил опрос? наверное шмаркля в доле...
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26.10.2020 13:03 Відповісти
Там, тяжєлобальниє люді.
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26.10.2020 13:17 Відповісти
він же втілюе в життя пунк "опиту" зЄли.... ГБР задержало сотрудника мариупольского СИЗО, наладившего продажу каннабиса арестованным - Цензор.НЕТ 6078
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26.10.2020 13:29 Відповісти
Сепарня гуляє вільно.
Зрадники з жОПЗЖ не ховаючись літають на мокшанію на наради й показують навіть по ТВ свої анти Українськи промови! Того ні ДБР, ні СБУ "не бачить" с-ка... а тут **#ть "злодія" впіймали, розкрили схему.... "що ми тільки не робили аби НЕ РОБИТИ" .
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26.10.2020 13:59 Відповісти
 
 