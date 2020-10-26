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Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

У мінській гімназії № 36 відбувся страйк школярів, деякі вчителі страйкують разом з учнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

Також страйк підтримали школярі 3-ї гімназії Мінська, заспівавши пісню "ГРАЙ, Білорусь".

Крім того повідомляється, що кілька мікроавтобусів приїхали до 18-ї гімназії на вулиці Калініна в Мінську. Силовики вивели когось, можливо школярів, з руками за спиною і посадили їх в автозак.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі 01

Раніше студенти різних університетів почали страйк у центрі Мінська. Кілька сотень студентів зібралися біля ЦУМу і потім вирушили в бік площі Перемоги. ДАІ перекрила дорогу в районі ЦУМу; недалеко від колони студентів були помічені автозаки. Одну з колон студентів у районі БНТУ розігнали силовики, почалися затримання.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі 02

Як пише Белсат, студентський страйк почали ФПМІ БГУ із сидячого страйку. Відео студентських протестів з'явилися після початку першої пари. Також студенти повідомляють у соцмережах, що студентів 3-4 курсу не пускають до університету, оскільки в них пари починаються пізніше, а вони хотіли підтримати страйк 1-2 курсу.

Студенти Білоруського державного медичного університету (БДМУ) також вийшли на акцію.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі 03

Студенти БДУІР (Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки) підтримали страйк і пішли університетом маршем із закликом приєднуватися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ОМОН розігнав мітинг студентів у Мінську. ВIДЕО

Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі 04

У МЛУ (Мінський державний лінгвістичний університет) до страйкарів вийшов один із викладачів, діалогу не вийшло і він показав нецензурні жести, і пішов.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі 05

Студенти БДУКІ (Білоруський державний університет культури і мистецтв) також виходять на протест.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі 06
Фото: сайт Белсат

Студенти Білоруського національного технічного університету пішли маршем біля університету. Вони плескають у долоні, скандують: "Віримо. Можемо. Переможемо" і "Страйк".

Нагадаємо, раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила 25 жовтня день "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не станеться і силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Получается, что Коленьке вот это не светит?:
Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники - Цензор.НЕТ 1582
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26.10.2020 13:34
+10
А БУЛЬБАШИ ТО НЕ СЛАБАКИ ! ТАК ДЕРЖАТЬ !
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26.10.2020 13:39
+10
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны! А, по сути: зубную пасту назад в тюбик Лукашенко уже не засунет. Он в глазах белорусов - уже никто. Остальное - приложится. Революции под кальку не делаются, в этом - их исторический урок.
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26.10.2020 13:55
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Получается, что Коленьке вот это не светит?:
Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники - Цензор.НЕТ 1582
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26.10.2020 13:34 Відповісти
коленьке не светит по любому. у ***** подрастает на двойное царство свой бастард.
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26.10.2020 13:39 Відповісти
И школьников ОМОН отбуцкает. И детсадовцев. Им в принципе насрать.
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26.10.2020 13:37 Відповісти
За неповнолітніх дітей карають батьків, а студентів просто відчислити з вишів. Страйкарів не пускати до роботи і звільняти. Запросити на роботу емігрантів з інших країн. Опозицію душити і видворяти з країни в Росію, бо вони того хочуть.
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26.10.2020 17:00 Відповісти
грядёт цветочный кризис. букетов на всех бастующих уже скоро будет просто не хватать.
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26.10.2020 13:37 Відповісти
А БУЛЬБАШИ ТО НЕ СЛАБАКИ ! ТАК ДЕРЖАТЬ !
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26.10.2020 13:39 Відповісти
Что держать? В чем не слабаки?
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26.10.2020 13:40 Відповісти
***** вашего, за яйца
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26.10.2020 13:50 Відповісти
Он не мой! А где держать *****? Это ***** держит Лукашенко и всю оппозицию!
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26.10.2020 13:57 Відповісти
Борятся, как умеют. Главное, что не на коленях перед баринами встали. Лучше так, чем как на кладбище Кацапии.
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26.10.2020 13:59 Відповісти
Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники - Цензор.НЕТ 65
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26.10.2020 13:40 Відповісти
Баян. Жалкие плагиаторы.

Общенациональную забастовку в Беларуси поддержали даже школьники - Цензор.НЕТ 372
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26.10.2020 13:43 Відповісти
Тримають в руках плакати і хоча б один був білорус. мовою (!!!) ..Це така нація ? А що в них національного ? Спідниці червоно білі ?
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26.10.2020 13:49 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны! А, по сути: зубную пасту назад в тюбик Лукашенко уже не засунет. Он в глазах белорусов - уже никто. Остальное - приложится. Революции под кальку не делаются, в этом - их исторический урок.
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26.10.2020 13:55 Відповісти
Ці страйкарі добють білоруську індустрію на радість конкурентам Заходу і Сходу. Які вони наївні. Ними підітруть задниці цим протестувалянкам 17 нових олігархів Білорусі, які виростуть як гриби, після того як вкрадуть заводи, землю і нерухомість.
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26.10.2020 13:59 Відповісти
Російські олігархи вже рот роззявили розхапати промисловість Білорусі. Як тільки усунуть Лукашенка, тоді білоруси вже узнають свободу і боротьбу за кусень хліба, буде у вас так, як в Расєї.
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26.10.2020 17:11 Відповісти
Кто-то понимает чего они хотят ,кроме -геть Лукашенко ?
Под крылышко кремля ?
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26.10.2020 14:00 Відповісти
Їм ще не дійшло, що головний їх ворог паРаша.
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26.10.2020 14:03 Відповісти
Патрабаванні ў людзей адны:адстаўка лукі,вызваленне палітзняволеных,новыя выбары.Ніякіх прамаскоўскіх з лозунгаў не было і няма.
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26.10.2020 15:24 Відповісти
Новые выборы через пять лет. Тогда как раз хулиганы и освободятся.
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26.10.2020 15:48 Відповісти
Усё будзе добра.З Акадэміка Сахарава колькі гадоў здзекваліся камунякі.Перажывем і сваіх
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26.10.2020 19:19 Відповісти
Бруківка і "коктейлі". Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі - Цензор.НЕТ 9926
Свобода добувається кров'ю. Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі - Цензор.НЕТ 9872
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26.10.2020 14:02 Відповісти
Кремлеботам роздали методички топити за БРАТСКІЙ БЄЛАРУСКІЙ НАРОД.... Значить Луку скоро дійсно погонять..... Кремль і далі би топив за Лукашенко, якби мав ті ж ресурси, як у 2014 році... перед авантюрою з Україною.....

Айзера і білоруси дуже слушний момент підібрали....... Через санкції, війни в Сирії та на Донбасі, Кримську авантюру...... Росія, як ніколи виснажена....
Ми тут постійно рахуємо наші втрати, але ми не знаємо скільки ІХТАМНЄТІВ наше ЗСУ намолотило на Донбасі???
Походу виходить дуже багато...... Бо навіть Росія не змогла назбирати 10-20 тис.ІХТАМНЄТІВ, для допомоги армянським братушкам по ОДКБ, для війни з айзерами....
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26.10.2020 14:11 Відповісти
Якось писали, що американці взяли відкриту статистику Росії, і провели непрямі перерахунки, через виплати допомоги на втрату годувальників... Виходить десь близько 60 тис. (з урахуванням Сирії).
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26.10.2020 14:26 Відповісти
Десь читав, що костяк ІХТАМНЄТІВ складався з ВЕТЕРАНІВ двох чеченських компаній, війн в Абхазії, Придністровя..... Це був самий агресивніший і боєздатний контингент.... Якщо врахувати, що через горнило чеченських воєн пройшло близько 150-200 тис. москалів, то зрозуміло, що цей ресурс у Росії скінченний......

Так, що білоруси і айзера повинні подякувати Україні, що ми їх тупо виснажили.... Небудь України.... москалі би значно агресивніше вмішувалися і в білоруські події, і на Карабаху...
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26.10.2020 15:35 Відповісти
"ПЕРЕМОЛОЛИ"...
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26.10.2020 15:54 Відповісти
А бацька на компромисс не пойдет? То есть, провести перевыборы по европейским меркам, почистить ЦВК и рангом пониже комиссии? Если было 80% "за" так чего ему бояться?
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26.10.2020 14:34 Відповісти
хороводи справі не допоможуть Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі - Цензор.НЕТ 9592
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26.10.2020 14:41 Відповісти
Демократическое устройство пренепременно приведет к свержению диктатуры. Не может быть демократия при диктаторе. И Вова Пу это понимает, и Лукашенка с Колей. Только беларусы этого не понимают.
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26.10.2020 14:46 Відповісти
А что Коля может понимать? Ему 15 лет.
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26.10.2020 21:06 Відповісти
Наивные вы люди, живущие в своих фантазиях...Горе тай годі
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26.10.2020 21:19 Відповісти
Скажіть ще і про дитячі садочки.......... Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі - Цензор.НЕТ 3260
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26.10.2020 14:49 Відповісти
Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі - Цензор.НЕТ 926
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26.10.2020 14:55 Відповісти
В "общенациональной забастовке" по паре десятков заводских активистов ходят по некоторым заводам и призывают бастовать. Это общенациональная забастовка? Сказано "Студенты БГУКИ также выходят на протест". И на фотографии человек 50. Это конечно мизерная часть из студентов университета. В общем забастовка не удалась. И это вполне прогнозировано. Но проплаченные СМИ пытаются все на порядки преувеличивать, с целью раскручивать ситуацию. Группе заговорщиков дорваться до дерибана очередной раз не удалось.
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26.10.2020 16:06 Відповісти
Тіхановская заслуговує найвищої міри покарання, бо вона провокує війну і знищення Білорусі.
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26.10.2020 17:17 Відповісти
Копеечку вата отработала?Ты думаешь будешь писать по укр тебя не видно ?!Ха !
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26.10.2020 18:58 Відповісти
Не проканали эти «выборы» для батьки , мягко говоря. Я там был примерно месяц назад, белорусы офигенные люди, победа будет у вас шикарная
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26.10.2020 20:05 Відповісти
понятно что общенациональная забастовка должна подействовать на окружение диктатора а
не на него самого потому как он уже скорее всего не в адеквате.... просто через пару неделю
другую забастовки обязательно появится среди силовиков и чиновников критическая масса
которая выступит активно против бацьки.....
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27.10.2020 12:42 Відповісти
 
 