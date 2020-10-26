Загальнонаціональний страйк у Білорусі підтримали навіть школярі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
У мінській гімназії № 36 відбувся страйк школярів, деякі вчителі страйкують разом з учнями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.
Також страйк підтримали школярі 3-ї гімназії Мінська, заспівавши пісню "ГРАЙ, Білорусь".
Крім того повідомляється, що кілька мікроавтобусів приїхали до 18-ї гімназії на вулиці Калініна в Мінську. Силовики вивели когось, можливо школярів, з руками за спиною і посадили їх в автозак.
Раніше студенти різних університетів почали страйк у центрі Мінська. Кілька сотень студентів зібралися біля ЦУМу і потім вирушили в бік площі Перемоги. ДАІ перекрила дорогу в районі ЦУМу; недалеко від колони студентів були помічені автозаки. Одну з колон студентів у районі БНТУ розігнали силовики, почалися затримання.
Як пише Белсат, студентський страйк почали ФПМІ БГУ із сидячого страйку. Відео студентських протестів з'явилися після початку першої пари. Також студенти повідомляють у соцмережах, що студентів 3-4 курсу не пускають до університету, оскільки в них пари починаються пізніше, а вони хотіли підтримати страйк 1-2 курсу.
Студенти Білоруського державного медичного університету (БДМУ) також вийшли на акцію.
Студенти БДУІР (Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки) підтримали страйк і пішли університетом маршем із закликом приєднуватися.
У МЛУ (Мінський державний лінгвістичний університет) до страйкарів вийшов один із викладачів, діалогу не вийшло і він показав нецензурні жести, і пішов.
Студенти БДУКІ (Білоруський державний університет культури і мистецтв) також виходять на протест.
Студенти Білоруського національного технічного університету пішли маршем біля університету. Вони плескають у долоні, скандують: "Віримо. Можемо. Переможемо" і "Страйк".
Нагадаємо, раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила 25 жовтня день "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не станеться і силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.
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кладбищеКацапии.
Под крылышко кремля ?
Свобода добувається кров'ю.
Айзера і білоруси дуже слушний момент підібрали....... Через санкції, війни в Сирії та на Донбасі, Кримську авантюру...... Росія, як ніколи виснажена....
Ми тут постійно рахуємо наші втрати, але ми не знаємо скільки ІХТАМНЄТІВ наше ЗСУ намолотило на Донбасі???
Походу виходить дуже багато...... Бо навіть Росія не змогла назбирати 10-20 тис.ІХТАМНЄТІВ, для допомоги армянським братушкам по ОДКБ, для війни з айзерами....
Так, що білоруси і айзера повинні подякувати Україні, що ми їх тупо виснажили.... Небудь України.... москалі би значно агресивніше вмішувалися і в білоруські події, і на Карабаху...
не на него самого потому как он уже скорее всего не в адеквате.... просто через пару неделю
другую забастовки обязательно появится среди силовиков и чиновников критическая масса
которая выступит активно против бацьки.....