Тіло жінки з ознаками удушення знайшли на зупинці в Києві: затримано ймовірного вбивцю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Столичні оперативники менш ніж за добу розшукали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві знайомої.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

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"Тіло жінки із численними ушкодженнями виявили на зупинці громадського транспорту перехожі, які й викликали поліцію. Правоохоронці оперативно відпрацювали територію та затримали зловмисника, причетного до тяжкого злочину. За це йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського УП Андрій Табала, по прибуттю поліцейські оглянули місце, опитали свідків і виявили тіло невідомої жінки: "Лікарі оглянули потерпілу та констатували її смерть. Під час огляду тіла жінки, криміналісти виявили сліди асфіксії, які вказують на те, що, ймовірно, її задушили. Поряд ми знайшли особисті речі невідомої, а згодом встановили її особу. Це – 46-річна жителька столиці, в якої напередодні стався конфлікт зі знайомим. Для встановлення остаточної причини смерті, тіло померлої відправили на судово-медичну експертизу".











У ході оперативно-розшукових заходів оперативні працівники Деснянського управління поліції встановили та затримали 32-річного уродженця Херсонщини, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки.

Наразі чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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