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Тіло жінки з ознаками удушення знайшли на зупинці в Києві: затримано ймовірного вбивцю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Столичні оперативники менш ніж за добу розшукали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві знайомої.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Тіло жінки із численними ушкодженнями виявили на зупинці громадського транспорту перехожі, які й викликали поліцію. Правоохоронці оперативно відпрацювали територію та затримали зловмисника, причетного до тяжкого злочину. За це йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського УП Андрій Табала, по прибуттю поліцейські оглянули місце, опитали свідків і виявили тіло невідомої жінки: "Лікарі оглянули потерпілу та констатували її смерть. Під час огляду тіла жінки, криміналісти виявили сліди асфіксії, які вказують на те, що, ймовірно, її задушили. Поряд ми знайшли особисті речі невідомої, а згодом встановили її особу. Це – 46-річна жителька столиці, в якої напередодні стався конфлікт зі знайомим. Для встановлення остаточної причини смерті, тіло померлої відправили на судово-медичну експертизу".

Тіло жінки з ознаками удушення знайшли на зупинці в Києві: затримано ймовірного вбивцю 01
Тіло жінки з ознаками удушення знайшли на зупинці в Києві: затримано ймовірного вбивцю 02
Тіло жінки з ознаками удушення знайшли на зупинці в Києві: затримано ймовірного вбивцю 03
Тіло жінки з ознаками удушення знайшли на зупинці в Києві: затримано ймовірного вбивцю 04
Тіло жінки з ознаками удушення знайшли на зупинці в Києві: затримано ймовірного вбивцю 05

У ході оперативно-розшукових заходів оперативні працівники Деснянського управління поліції встановили та затримали 32-річного уродженця Херсонщини, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки.

Наразі чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Також дивіться: Поліція Одещини затримала чоловіка, який застрелив 16-річного брата своєї співмешканки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
встановили та затримали 32-річного уродженця Херсонщини, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки. Джерело: https://censor.net/ua/p3227158

Скептично-обґрунтовано дивлюсь на це... Нагадати, що дехто вже майже рік сидить від професіональних підозр?
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26.10.2020 16:51
+4
Провожал-руку жал - потом задушил ,совсем одичал народ ...
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26.10.2020 15:51
+4
Вбивця якийсь зачуханий бомж, воно й не дивно, які знайомі, такі й "знайомства", і закінчуються відповідно до звичок люмпенського середовища.
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26.10.2020 19:22
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Провожал-руку жал - потом задушил ,совсем одичал народ ...
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26.10.2020 15:51 Відповісти
Точнее будет - озверел.
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26.10.2020 18:17 Відповісти
проїзджав в суботу поруч, бачив.. жахливо.
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26.10.2020 16:18 Відповісти
Троєщина...
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26.10.2020 16:22 Відповісти
Не похоже на Троещину.
Скорее - Радужный.
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26.10.2020 16:33 Відповісти
заболотного.
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26.10.2020 17:02 Відповісти
Закревского.
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26.10.2020 17:15 Відповісти
Эти полосатые дома на Троещине. На Радужном нет таких.
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26.10.2020 22:16 Відповісти
Молодые любовники (14 лет разница) дорого обходятся
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26.10.2020 16:47 Відповісти
встановили та затримали 32-річного уродженця Херсонщини, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки. Джерело: https://censor.net/ua/p3227158

Скептично-обґрунтовано дивлюсь на це... Нагадати, що дехто вже майже рік сидить від професіональних підозр?
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26.10.2020 16:51 Відповісти
Повністю з вами згоден. Рівень довіри до національної міліції у мене нульовий
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26.10.2020 18:32 Відповісти
не маніпулюйте, бо саме так я не писав... Можливо- це саме той, якщо брати до уваги, що й зламаний годинник двічі на добу не помиляється... та підфортунило...
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26.10.2020 18:45 Відповісти
Есть и положительный момент,15 лет ни за газ ни за электроэнергию,квартплату,отопление, харчи платить не будет, анализ на коронавирус бесплатно сделают. Да и приоденут,хоть не по последней моде,но тепло.
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26.10.2020 17:33 Відповісти
та ну нах. такой положительный момент...
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26.10.2020 18:20 Відповісти
В любой ситуации нужно искать положительные моменты,оставаться оптимистом.
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26.10.2020 18:23 Відповісти
И диета будет низкокалорийная, что исключает накопление вредных жирово-холестериновых отложений. А ежедневные прогулки на свежем воздуха крайне полезны для здоровья
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27.10.2020 00:41 Відповісти
Ромалештоли ?
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26.10.2020 18:13 Відповісти
15 лет за лишение жизни... не ту страну назвали гондурасом.
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26.10.2020 19:04 Відповісти
"Это - 46-летняя жительница столицы Источник: https://censor.net/ru/p3227158

"..32-летний уроженец Херсонщины..". - 14 років - і садистка не дала ні на пиво а ні тої штуки

Ара инч ?
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26.10.2020 19:19 Відповісти
Вбивця якийсь зачуханий бомж, воно й не дивно, які знайомі, такі й "знайомства", і закінчуються відповідно до звичок люмпенського середовища.
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26.10.2020 19:22 Відповісти
 
 