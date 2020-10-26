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Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
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Місцеві вибори: У Житомирі бюлетені пакували у вирвані з зошитів листки паперу - не вистачило конвертів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

На виборчих дільницях Житомира не вистачило конвертів - бюлетені пакували в листки паперу формату А4 і вирвані з учнівських зошитів. У ТВК кажуть, що забезпечували дільниці за необхідності і в межах кошторису.

Протоколи в Житомирську міську територіальну виборчу комісію (ТВК) почали привозити 26 жовтня ц.р. о другій годині ночі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Станом на 11:00 ранку представники виборчих дільниць все ще продовжували привозити протоколи виборчих бюлетенів до ТВК, яка працює в приміщенні Житомирської міської ради.

Місцеві вибори: У Житомирі бюлетені пакували у вирвані з зошитів листки паперу - не вистачило конвертів 01

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Місцеві вибори: У Житомирі бюлетені пакували у вирвані з зошитів листки паперу - не вистачило конвертів 02
Місцеві вибори: У Житомирі бюлетені пакували у вирвані з зошитів листки паперу - не вистачило конвертів 03

За словами голови виборчої комісії №181418 Марини Цібене, їм не вистачило конвертів для пакування протоколів.

"Нам не вистачило конвертів, і тому бюлетені довелося пакувати в листки паперу формату А4 і з учнівських зошитів. Тому що дуже багато кандидатів, все це окремо упаковується. Хотілося б мати якісь методичні матеріали. І бажано було б отримати їх трохи раніше, щоб люди могли ознайомитися з інформацією та підготувати своїх членів ДВК. ​​Тоді, я думаю, і здача пройшла б краще, і люди не втомлювалися б так, тому що тут все вийшло так, що ми багато чого не знали", - зазначила вона.

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Заступник голови Житомирської ТВК Костянтин Байдик розповів кореспондентам, що виборчі дільниці всім необхідним забезпечували за потребою: "Ми забезпечили всі дільничні виборчі комісії матеріалами в тій кількості, яку ми вважали достатньою, враховуючи те, що саме ми могли придбати згідно з кошторисом".

Костянтин Байдик каже, що останній день здачі протоколів за підсумками голосування - 3 листопада. Результати голосування, згідно із законодавством, остаточно мають бути встановлені 6 листопада.

Додамо, що явка виборців на місцевих виборах 2020 року в Житомирі становила 28,8%.
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Так это проблема ПО ВСЕМ участкам... И сами делали конверты и использовали запасы с прошлых выборов...
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26.10.2020 17:06 Відповісти
Первый блин всегда комом.
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26.10.2020 17:21 Відповісти
Це не блін...
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26.10.2020 17:29 Відповісти
Ну млинець.
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26.10.2020 18:16 Відповісти
Вибори треба проводити через мобільний додаток "Дія" . І референдуми теж . І опитування . А не бігати по дільницях , як в 16 столітті , розносячи заразу по довжелезних чергах . І волочити мішки з макулатурою до Києва не треба буде з усієї країни 👍😎🇺🇦
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26.10.2020 17:48 Відповісти
Років через десять так і буде- а поки так.
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26.10.2020 18:17 Відповісти
За 10 років ще купа молоді втіче з країни . Ну не хочуть вони жити з дібілами . Клікнути в смартфоні швидше ніж вдягатися , бігти на дільницю , вистояти 3 години в черзі де всі на тебе спідом пчихають , шукати бюлетені , ставити підпис , бігти до урни , вертатись додому , мити руки , переодягатись в домашнє . Та ну його нах , купа часу просирається . Нехай динозаври 80річні з паличками ходять , їхній час і так нічого не коштує + в них його валом .
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26.10.2020 18:42 Відповісти
Ну втече- і що ? Вона не від виборів втече, а за кращим життям. І ніяк інакше. І це НОРМАЛЬНО!!!
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26.10.2020 18:47 Відповісти
 
 